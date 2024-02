Dalla tv alla tavola: Netflix apre un ristorante con i piatti visti nelle serie

Netflix, i volti noti delle serie all'opera nel locale

A tavola per rafforzare il legame con i clienti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NETFLIX BITES (@netflixbites)

E' già possibile prenotare

Dalla tv alla tavola: Netflix apre un ristorante. Lenon si fermano al piccolo schermo, ma vanno oltre la telecamera, arrivando fin sul tavolo da cucina. L’ultima frontiera del colosso streaming intende far passare il suo pubblicooffrendo un’esperienza unica nel suo genere, buona non solo da vedere, ma anche da mangiare.Netflix si appresta, infatti, ad aprire a Los Angelesil suo primo ristorante, chiamato, dove si potranno assaggiare le specialità che il pubblico, almeno fino a questo momento, ha potuto ammirare solo con gli occhi nelle produzioni più popolari.All’opera ci saranno gli chef protagonisti delle serie come Curtis Stone (Iron Chef),(Chef’s Table, Iron Chef), Rodney Scott (Chef’s Table: BBQ), Ming Tsai (Iron Chef), Ann Kim (Chef's Table: Pizza), Nadiya Hussain (Nadiya Bakes), Jacques Torres (Nailed It!) e(Iron Chef). Insieme creeranno un menu degustazione speciale tutto da gustare, disponibile per un periodo limitato.Ovviamente non ci sarà spazio solo per le portate, dal momento che il locale non intende certo lasciare i suoi commensali a bocca asciutta. Spazio, dunque, anchedi Frankie Solarik, Julie Reiner, LP O’Brien e Kate Gerwin della serie Drink Masters.L’iniziativa ha un obiettivo ben preciso:di eventi dal vivo che puntano a coinvolgere il grande pubblico anche al di là del piccolo schermo, come le esperienze The Queen’s Ball: A Bridgerton Experience, Stranger Things : The Experience, Money Heist: The Experience.Lo chef stellatosi dichiara entusiasta di questa esperienza e non vede l’ora di mettersi all’opera: “Questa esperienza dallo schermo al tavolo – dice Stone - che offre ai fan un assaggio di ciò che accade davanti alla telecamera, è semplicemente fantastica”. “Con questo locale stiamo creando un’esperienza da vivere in cui i fan possono immergersi nei loropreferiti - sottolinea, VP, Consumer Products -. La nostra piattaforma è già un punto di riferimento per i programmi culinari, dai documentari alle sfide. Siamo entusiasti di collaborare con questi incredibili chef che daranno vita a questa visione e presenteranno un’ampia selezione dei loro menu”.Appena appresa la novità sul sito web ufficiale, la notizia ha fatto il giro del web. Del resto l’annuncio parla chiaro:di Netflix Bites offrirà “ai fan e ai buongustai un'esperienza di ristorazione unica nel suo genere, grazie alla quale possono immergersi nei loro programmi gastronomici preferiti”. Da parte loro, le leggende culinarie hanno accettato con piacere di unirsi perin grado di offrire un'esperienza di ristorazione particolarissima. Dalla telecamera al piatto dunque, per la gioia degli appassionati delle serie.Le prenotazioni sono già aperte per accaparrarsi un posto a tavola, anche se il menù non è stato ancora rivelato. Tuttavia i fortunati commensali che potranno gustare le prelibatezze sedendosi al tavolo del locale, non potranno però vedere all’opera, letteralmente con le mani in pasta in cucina,Attenzione dunque, per gli appassionati di serie tv gastronomiche che si aspettano di incontrare Corrado Assenza, Dario Cecchini o Massimo Bottura, visti su Chef’s Table, o Franco Pepe o Gabriele Bonci, protagonista dell’ultima stagione sulla pizza, rischiano di rimanere delusi.Come viene espressamente indicato sul sito: “Per quanto delizioso, Netflix Bites è strettamente un'opportunitàdi questi chef, che non saranno sul posto per incontrare e salutare il pubblico”. Le due domande che a questo punto i fan si pongono è: dove si troverà e quando aprirà Netflix Bites? Alla prima domanda una risposta c’è: questo speciale ristorante avrà sede all’interno dello Short Stories Hotel di Los Angeles, in. Quanto all’apertura non esiste (per ora) una data certa, tuttavia le prenotazioni non vanno oltre il 13 luglio. Il ristorante sarà aperto sette giorni su sette, per la cena e nel fine settimana anche per il pranzo. I menù, per ora, come dicevamo sono ancora top secret, così come il prezzo. Ma c’è già un sito per le prenotazioni