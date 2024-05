Donato cane guida a donna cieca: "Guardare il mondo con i suoi occhi sarà stupendo"

Il cane è il migliore amico dell'uomo. E da questa mattina lo sarà anche per Anna, 39 anni, romana, cieca da nove anni. Alla donna infatti, le è stato donato il Labrador Milo, un cane guida addestrato della Scuola Cani Guida Lions di Limbiate, nell'ambito della presentazione della quinta edizione di "PETS, Storie di un amore incondizionato", in corso dal 16 maggio fino al 19 maggio al centro commerciale Euroma2.

L'importanza vitale dei cani guida

"Siamo orgogliosi di presentare la quinta edizione di Pets, un'iniziativa che celebra non solo l'amore per gli animali, ma sottolinea l'importanza vitale dei cani guida nell'assistenza quotidiana alle persone cieche. Anche quest'anno siamo felici di poter donare come Euroma2 il nostro 6° cane e, come Gruppo SCCI, il nostro 19° cane addestrato dalla Scuola Cani Guida Lions di Limbiate a una persona cieca del territorio di Roma. Un progetto che, come Presidente di Euroma2, ho sposato immediatamente quando ho conosciuto da vicino la meravigliosa realtà di Limbiate. Questa importante iniziativa concretizza il nostro impegno verso una comunità più inclusiva e solidale, perché crediamo che ogni piccolo passo verso l'accessibilità sia un salto verso l'umanità", ha dichiarato il Dott. Davide Maria Zanchi, Presidente Euroma2.

Anna con il suo nuovo fedele compagno

La nuova vita di Anna tra presente e futuro

Per Anna sarà un cambiamento di vita. Avrà un fedele compagno in grado di portarle serenità ed allegria. "Sono nata con un glaucoma congenito e nove anni fa ho avuto un distacco di retina perdendo la vista - ha raccontato la 39enne - Dopo un primo periodo di sconvolgimento ho ripreso in mano la mia vita da dove l'avevo lasciata e oggi sono mamma di una bimba di 5 anni, faccio una vita perfettamente normale. Ero e sono una persona molto autonoma e indipendente sia negli spostamenti sia nelle faccende in casa, però ho voluto dare un tocco di autonomia in più e grazie a Milo potrò averla. Da lui mi aspetto un gioco di squadra, la stessa cosa che lui si aspetta da me, sarà una collaborazione al 50%. E' già diventato parte integrante della famiglia, mi accompagnerà nelle commissioni e mi seguirà anche in palestra, sicuramente diventerà la mascotte. Io ho sempre avuto la passione per i cani, sin da piccolina, quindi guardare il mondo con gli occhi di un cane sarà stupendo, sarà una nuova vita".

Come funziona l'addestramento

Anche quest'anno il cane addestrato interamente grazie al supporto e al sostegno di Euroma2 proviene da Limbiate, dove è presente uno dei maggiori centri di addestramento a livello nazionale ed internazionale. Qui nascono, crescono e si addestrano, infatti, i futuri cani per ciechi, che a tre mesi circa vengono affidati a famiglie che li terranno fino a un anno di età. Solo a dodici mesi inizierà il vero e proprio lavoro di addestramento dove il cane imparerà a districarsi in mille situazioni, ad orientarsi nelle città, a superare ostacoli e imparerà persino riconoscere le persone delle quali fidarsi e quelle da evitare. L'addestramento non sarà brevissimo, circa 18 mesi in totale, ma quando sarà terminato quel cane sarà diventato un aiuto prezioso ed insostituibile.

Aiuto prezioso e insostituibile che sicuramente Milo fornirà ad Anna. Anche perché tra passeggiate per il centro di Roma, tra sport in palestra e tra le piccole commissioni quotidiane, la donna avrà bisogno dei suoi occhi per iniziare questa nuova e stupenda vita.