Francoise Bettencourt Meyers è la donna più ricca al mondo, secondo “Forbes”. Ma non rientra nella top ten, dove compaiono solo uomini. Nell’annuale classifica della rivista “Forbes”, il francese Bernard Arnault, a capo dell’impero Lvmh, guida la nuova classifica dei ‘Paperoni’, scalzando dal tetto del mondo i big Usa dell’hi-tech Elon Musk e Jeff Bezos. Tra le donne la più ricca è la francese Francoise Bettencourt Meyers, vicepresidente del gruppo L’Oreal ereditato dal nonno, che si piazzando in undicesima posizione.

Il sorpasso di Arnault riporta dunque in Europa un primato che da anni era saldamente detenuto in mani Oltreoceano, con il fondatore di Tesla e il patron di Amazon che in parte pagano l’ondata di crisi che per la prima volta dalla sua nascita colpisce la Silicon Valley e il mondo dell’alta tecnologia made in Usa. Senza contare le conseguenze del rialzo dei tassi da parte delle banche centrali e dal calo delle Borse degli ultimi mesi, tutto dopo i danni provocati dalla pandemia. Aspetti che invece non sembrano aver intaccato il settore del lusso e della bellezza. Così Arnault consolida il suo ruolo di leader della classifica dei più ricchi della Terra con un patrimonio stimato in circa 211 miliardi di dollari. Mentre l’ereditiera Bettencourt, leader mondiale nel settore del beauty e della cosmetica, scalando diverse posizioni sfiora l’ingresso nella top ten con un gruzzolo pari a circa 80,5 miliardi di dollari.

Musk, che solo fino a poco tempo fa guardava tutti dall’alto in basso, si deve ora accontentare della seconda posizione con un patrimonio di circa 180 miliardi di dollari, pagando anche lo sforzo finanziario compiuto per l’acquisto di Twitter. Magra consolazione quella di piazzarsi comunque sopra il patron di Amazon Jeff Bezos, terzo con una ricchezza stimata attorno ai 107 miliardi di dollari. Fuori dal podio il re degli investitori di Wall Street, Warren Buffett, con 106 miliardi di dollari, e il fondatore di Facebook, ora Meta, Mark Elliot Zuckerberg, crollato addirittura al sedicesimo posto con ‘appena’ 64,4 miliardi di dollari nel proprio portafoglio. Primo tra gli italiani si conferma ancora una volta il ‘re della Nutella’, Giovanni Ferrero, in trentesima posizione, con un patrimonio salito a 38,9 miliardi di dollari, seguito a distanza dallo stilista Giorgio Armani, 157esimo con 11,1 miliardi di dollari, e da Silvio Berlusconi, 352esimo con 6,8 miliardi di dollari.

Chi è Francoise Bettencourt Meyers

Francoise Bettencourt Meyers con un patrimonio di 80,5 miliardi di dollari è per il terzo anno consecutivo la donna più ricca del mondo. La francese è entrata per la prima volta nella lista dei miliardari di Forbes nel 2018, dopo che sua madre, Liliane Bettencourt, allora la donna più ricca del pianeta, è morta nel 2017, a 94 anni. Nata a Neuilly-sur-Seine, in Francia, il 10 luglio 1953, è vicepresidente del consiglio di amministrazione di L’Oréal, la più grande azienda di cosmetici e bellezza del mondo, fondata nel 1909 dal nonno, il chimico Eugène Paul Louis Schueller. Bettencourt Meyers e la sua famiglia possiedono circa il 33% delle azioni di L’Oréal. La donna è membro del consiglio di amministrazione dell’azienda dal 1997. Nel consiglio figurano anche i suoi due figli, Jean-Victor Meyers e Nicolas Meyers. L’Oréal è la prima azienda al mondo di prodotti di bellezza e possiede più di 35 marchi di cosmetici, prodotti per la cura della pelle e cura della persona. Tra le principali società nel suo portafoglio ci sono Maybelline, Garnier e Nyx.

L’identikit dei miliardari

Secondo la classifica di Forbes, l’età media dei miliardari è di 65 anni. E soldi fa rima con uomini anche se rispetto alla classifica dell’anno scorso è aumentato il numero di donne, da 327 a 337. Il più anziano è il magnate delle assicurazioni George Joseph, che a 101 anni detiene un patrimonio complessivo di 1,3 miliardi di dollari. Tra i più giovani, invece, spicca l’italiano Clemente Del Vecchio, erede dell’impero Luxottica, che a soli 18 anni può contare su una fortuna di 3,5 miliardi. Gli Stati Uniti sono la nazione con il maggior numero di miliardari: 735, che detengono una ricchezza totale di 4.500 miliardi di dollari. La Cina resta seconda con 526 miliardari, seguita da India (169), Germania (126) e Russia (105).

La top ten di Forbes

Ecco la classifica delle dieci persone più ricche del mondo secondo Forbes.