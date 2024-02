Donne e vino un connubio (quasi) perfetto: protagoniste del futuro ma la strada da fare per superare il divario di genere è ancora lunga

"Più donne nel settore ma il gender gap resta"

Si intitolae non vuole essere solo un auspicio. Quel futuro può diventare prossimo, può diventare presente. Le premesse ci sono, gli ostacoli lungo il percorso anche. Ma si sa, "buon vino fa buon sangue" e il sangue che scorre nelle vene di queste donne è quello di vere guerriere, che non hanno nessuna intenzione di arrendersi alla realtà dei fatti, ma portano avanti. Perché le donne, di vino, se ne intendono eccome. Ma, anche in questo settore, la disparità di trattamento rispetto agli uomini è ancora grande. A darne conferma è stata una sessione è stata dedicata alla presentazione dei, condotta dall'in collaborazione con Le Donne del Vino e Unione Italiana Vini, in occasione di, il forum del wine business italiano ideato da Stevie Kim svoltosi a Verona durante il Vinitaly Special Edition 2021.Il quadro che ne emerge è chiaro ( qui le slide coi risultati completi): le donne sono sempre più numerose ai vertici delle aziende vitivinicole, ma nei; mancano gli strumenti essenziali per, soprattutto per le mamme; sono ancora numerosi gli, ed è quindi necessaria una politica che aiuti le donne a denunciare. Denunciare come ha fatto @ItalianWineGirl , una delle socie delle Donne del vino, offesa da un giornalista per il suo aspetto fisico., da cui è scaturita un: le compagne dell’associazione hanno fatto squadra, si sono strette attorno a lei e hanno deciso di non lasciar passare impunito l’accaduto. "C'è stata molta solidarietà, c'è stata", raccontano. Da quell’episodio è nata quindi l'idea di avviare, per analizzare il gender gap nel mondo del vino. Uno studio che non si limita a questi primi risultati e, magari anche ampliando la casistica delle aziende. "È stato innanzitutto un momento per rivederci dopo due anni in cui quel mondo del vino è stato fermo, il Covid inevitabilmente ha fermato gli eventi. E poi l'abbiamo contestualizzato in un appuntamento in cui si è parlato molto del fatto che il futuro del vino è donna - dice, responsabile comunicazione di Donne del Vino -. Lo abbiamo intitolato così ma in realtàsono stati, come i dati presentati dall'Osservatorio dell’Unione Italiana Vini. Si vede che comunque".A presentare i dati è stata la ricercatrice dell'UniSiche, insieme al professor Lorenzo Zanni, ha condotto l'indagine su un panel di imprese selezionate su base nazionale. "Il settore del vino italiano registradei vertici aziendali, ma volendo rispondere alla domanda sein Italia un problema diemerge che c'è ancora molta strada da fare" ha sintetizzato Casprini. La fotografia sulla situazione nazionale fa emergere almeno. Il primo riguarda le competenze e i ruoli svolti in azienda: se, con solo il 10% delle donne occupate nella produzione,comincia a vedersi; ma soprattutto quasie agriturismo-ristorazione."Se vuoi vendere il vino nel mondo e soprattutto se vuoi venderlo non 'cheap' ma a prezzi buoni, scegli una donna", sottolinea Fiammetta Mussio. Protagoniste dell'attuale fase (critica) di, "le donne sono più empatiche e collaborano di più rispetto agli uomini: sono creative e cercano di creare rapporti di fiducia, anche se non sempre è facile, specie nei confronti di dipendenti di generazioni diverse", sottolinea invece la ricercatrice. Il gender gap, quindi, si restringe, ma, anche nei salari (in media arrivano a prendere un massimo di 2mila euro, mentre la percentuale di coloro che percepiscono salari più alti crolla rispetto ai colleghi uomini). Il secondo risultato riguarda il: "Negli ultimi 3 anni (2018-2020),a seguito della- continua Casprini -. Questo dato si associa a diversità nei contratti (nelle donne c’è più precariato) e a difformità salariali penalizzanti con la progressione della carriera". L'indagine rivela altresì chepubblici e le scuole dell’infanzia nei pressi delle aziende, mentre gli istituti privati hanno un costo che spesso, con i guadagni che si fanno in cantina, non è sostenibile dalle madri. Il prossimo passo da compiere è quindi quello di, perché quella delle Donne del Vino vuole essere una richiesta 'politica'. Infine, un ultimo dato evidenzia che "sempre negli ultimi 3 anni,intervistate, si sono registrati episodi di: un dato sicuramenteconsiderando che molti episodi non vengono segnalati ai vertici dell’azienda". Se è vero che più dipendenti potrebbe essere sinonimo di più casi di abuso, situazioni come queste si verificano tuttavia anche nelle piccole aziende, dove è ancora più difficile che emergano.Il futuro del vino sarà donna se saranno adottati gli strumenti giusti. È questo lo scopo che ha spinto le associazioni a promuovere l'indagine. Perché quella fotografia che ne è emersa possa, in un futuro prossimo, apparire diversa, migliore.Al fine diall'interno delle aziende vitivinicole italiane, la presidente delle Donne del Vinoha avanzato ad esempio alcune proposte: "Mantenere gli attuali, introdurre dellenelle graduatorie, per le imprese che hanno lo stesso salario medio e la stessa progressione di carriera per gli uomini e le donne. Infine - ha detto -, serve unche decidono di, non solo con strutture, ma anche con servizi. Scelte costose, per le piccole amministrazioni dei distretti enologici, che salvaguardano, accanto alladi cui le donne sono oggi protagoniste". Per quanto riguarda invece il problema degli abusi e delle intimidazioni che riguardano le dipendenti in azienda la giornalistaha avanzato una proposta di, che lei conosce molto bene. Si potrebbe, dice, "rendere obbligatorio per tutti i dipendenti un. In California, per esempio, è obbligatorio per tutte le aziende sopra i 5 dipendenti e si può frequentare online, dà accesso a un attestato valido per due anni". E per le aziende più virtuose e attente alla parità di genere potrebbero essere previste delle premialità: sua infatti l'idea di introdurreper queste. Come fare per vincerlo? Intanto adottando: c'è l’enologo ma ci può essere anche l'enologa, ad esempio, perché nel momento in cui si apre una possibilità di linguaggio questa possibilità diventa reale. Oggi tantissime donne studiano per per lavorare in cantina, su un modello eccellente che è quello di, brand manager di Tenuta San Guido che produce il, uno dei più famosi e pregiati vini al mondo. Poi promuovendo "azioni diche agevolino le donne nell'avanzamento di carriera e nella cura della famiglia o dei figli: Smart working, possibilità di baby sitter on site, servizio di trasporto da e per l'asilo o la scuola, flessibilità dei turni", conclude Donadoni.Se i risultati dell’indagine condotta dall'Università di Siena ci riportano un quadro fosco per quanto riguarda il gender gap nel settore vitivinicolo, una luce di speranza invece arriva dai dati presentati dae dall': "Nel 2021 per la prima volta, fra i consumatori italiani di vino,hanno superato numericamente gli uomini- precisa(Uiv) - sono, in netto aumento rispetto al 49% del 2020". Un risultato che "sicuramente aprirà un ragionamento generale sul packaging e sul marketing, perché le donne", aggiunge Fiammetta Mursio (Donne del Vino). Ellero, durante il forum, ha poi aggiunto che, "la strada verso una effettiva parità di genere non può che passare da un, coerenti con Agenda 2030".Ma chi sono queste donne che tracciano la strada del futuro del vino al femminile? Sono intanto le ideatrici e promotrici dell'. Le Donne del Vino è nata nel 1988 e conta oggiassociate tra. Diffuse in tutte le regioni italiane, sono coordinate in delegazioni. L'associazione, senza scopi di lucro, punta a portare avanti la cultura del vino e il ruolo delle donne nella filiera produttiva.Anche per questo, nel 2019 hanno costituito uncon 10 associazioni simili in altre parti del mondo. Attualmente, come abbiamo visto, promuovono indagini sul Gender Gap nelle cantine, ma anche sull'uso del vetro leggero, forti della, che ha permesso un notevole incremento dell'attività didattica in favore delle socie specialmente nei settori del marketing e della comunicazione. Inoltre, dall'anno scolastico in corso (2021-2022), partirà un, Piemonte, Emilia Romagna e Sicilia, per, direttamente organizzato dalle Donne del Vino. "Ancora oggi i ragazzi escono dalla scuola superiore e non conoscono i vini della loro regione - afferma la responsabile della comunicazione dell'associazione -. I dati del turismo enogastronomico crescono in modo esponenziale, ma ci sono ancora istituti e scuole vecchissimi in cui ci sono materie come diritto e non il vino. E invece il primo richiamo quest'anno, per il nostro Paese, è stato l’enoturismo, che ha superato le città d'arte". Un modo per far sì che le generazioni future contribuiscano a portare avanti una delle maggiori eccellenze italiane. Le socie, infine, stanno realizzando ilper descrivere i piatti della tradizione locale. Le azioni in favore della salvaguardia dell'identità locale e del patrimonio storico del vigneto italiano comprendono anche le degustazioni sui vini da "vitigni reliquia" e da "vigneti antichi". Insomma un impegno a tutto tondo perché, citando un noto proverbio,. E allora possiamo sperare che