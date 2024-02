Empatia e accoglienza: arriva l'infermiere che rende gli ospedali a misura d’uomo

La nuova figura del caring nurse per l'accoglienza

La centralità della persona nell’organizzazione ospedaliera

Dal supporto agli accompagnatori alle carrozzine elettriche

Strutture sanitarie a misura d’uomo, un lungo percorso

La qualità dell'è un aspetto determinante per il benessere emotivo e fisico dei pazienti e dei loro accompagnatori. Troppo spesso, però, il processo di arrivo ospedale è intriso di ansia, incertezza e stress, e lapuò intensificare il senso di isolamento e disagio che molti pazienti vivono durante la loro permanenza, mentre un'accoglienza attenta può fare la differenza.L'implementazione di figure dedicate a questo momento preliminare alle cure e al supporto in alcuni ospedali italiani sembrerebbe riflettere una crescente consapevolezza delle esigenze emotive e psicologiche dei pazienti e dei loro accompagnatori. Per questo l'introduzione dei cosiddetti "" mira a creare un, contribuendo a mitigare il disagio e le preoccupazioni che possono derivare dalla permanenza in ospedale. In tre ospedali di Milano, ad esempio, è stata introdotta ad esempio questa figura dell’infermiere dedicato esclusivamente all’accoglienza degli utenti e dei loro accompagnatori in Pronto Soccorso. E anche l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese sta investendo molto su umanizzazione, accoglienza e progetti di coinvolgimento di pazienti e volontariato nei percorsi di cura, considerati parte integrante della qualità dei servizi offerti, sia dal punto di vista relazionale che ambientale e logistico.e andare incontro ai bisogni delle persone, partendo proprio dai bisogni informativi e di comunicazione – ha spiegato il direttore generale dell’Aou Senese, Antonio Barretta -. L’accoglienza, fin da quando l’ospedale svolgeva la sua attività nel cuore della città di Siena presso l’antico Spedale di Santa Maria della Scala che, sulla via Francigena, accoglieva viandanti e pellegrini ma anche orfani e persone in difficoltà”. Questo primo approccio si articola in diversi ambiti. C'è la, che si esprime attraverso il lavoro degli operatori dell’Urp, che prendono carico dei bisogni e delle difficoltà che gli utenti possono incontrare cercando di fornire soluzioni o alternative, raccoglie proposte di miglioramento e segnalazioni di disservizio. Isono invece punti di primo accesso per tutti i cittadini per ricevere informazioni e orientarsi. In quest’ambito l’azienda ha investito molto con specifici corsi di formazione per il personale e l’ampliamento e potenziamento dei servizi, attivi 7 giorni su 7.Il servizio centrale dà informazioni sui servizi offerti e sulla modalità di accesso, sulle prestazioni sanitarie, sulla collocazione di ambulatori, servizi, reparti; accompagna pazienti, familiari e caregiver all’interno della struttura sanitaria e infine fornisce l’aiuto necessario ad orientarsi e usufruire dei servizi. Un supporto importante alle attività di accoglienza relazionale è quello effettuato dal punto informativo del, formato da 20 associazioni di volontariato che collaborano con l’ospedale dove i volontari svolgono attività di informazione, tutela, partecipazione e facilitazione all’accesso."Abbiamo messo a punto con pazienti e, ben 26 progetti di coinvolgimento nei percorsi di cura, molti dei quali avranno continuità anche nel 2024 e saranno affiancati da nuove idee e progettualità – ha dichiarato Barretta -. Non solo, abbiamo attivato uno specifico settore dedicato a comunicazione e accoglienza per coordinare e gestire tutte queste attività e, di conseguenza, sono stati potenziati i servizi accoglienza del Pronto Soccorso e dell’ingresso principale, attivato carrozzine elettriche con guidatore per pazienti con particolari esigenze e ripristinato la, un servizio utile per i pazienti in dimissione”.Insomma accogliere il paziente e i familiari è un'attività da declinare non solo in senso relazionale, ma anche come ospitalità, accoglienza amministrativa e sanitaria, per garantire le quali molti servizi e molti uffici sono costantemente a lavoro al servizio dell’utenza. “Stiamo investendo – ha spiegato il dg Barretta – perdei nostri utenti, perché oltre a saper accogliere è necessario avere un ospedale in grado di farlo. Siamo impegnati su più fronti con la consapevolezza che possiamo e dobbiamo sempre fare meglio”., incentrato sul coinvolgimento nei contesti ospedalieri, emerge come risposta concreta alle esigenze emotive e psicologiche dei malati e di chi li accompagna. La verifica dell'efficacia delle iniziative sul benessere dei pazienti e sulla qualità dei servizi rimane un punto cruciale, ma l'adozione di un approccio che pone al centro la relazione tra personale sanitario e pazienti fin dall'inizio potrebbe rende l'esperienza ospedaliera più a misura d’uomo e meno stressante.