Damiano David dei Maneskin lancia il nuovo tour mondiale e condivide la battaglia della fidanzata Giorgia Soleri sull’endometriosi. Il frontman della “più grande rock band degli ultimi anni” (come l’ha definita “Variety”) annuncia il “Rush! World Tour”, la tournée mondiale che, da settembre, vedrà il gruppo per la prima volta esibirsi nei palazzetti di Giappone, Canada e Stati Uniti, toccando i templi della musica internazionale come il Madison Square Garden a New York. La band tornerà poi in Sud America, questa volta nelle più grandi arene e stadi, e debutterà inoltre in Australia. Attualmente Victoria, Damiano, Thomas e Ethan stanno attraversando l’Europa con il “Loud Kids Tour“, la loro prima tournée nei palazzetti con oltre 30 show sold out. In Italia quest’estate i Maneskin protagonisti di cinque date evento negli stadi previste per il 16 luglio a Trieste, a Roma il 20 e 21 luglio e a Milano il 24 e 25 luglio. Tra le prossime tappe – già sold out – del “Loud Kids Tour”, ci sono Firenze il 20 e 21 marzo, Roma il 24 e 25 marzo, Napoli il 28 e 29 marzo e Bari il 31 marzo.

Nonostante gli impegni musicali, Damiano si conferma al fianco della fidanzata Giorgia Soleri nella sua battaglia “fatta di dolore cronico e ritardo diagnostico, tra vulvodinia, ipertono pelvico, endometriosi e adenomiosi”.

In particolare, stavolta Soleri si concentra sulla endometriosi, ricordando che marzo è il mese della consapevolezza sull’endometriosi. L’attivista, ora in gara a Pechino Express 2023 in coppia con l’amica Federica Fabrizio, in arte Federippi (il 16 marzo su Sky la seconda puntata), con un lungo post sul suo profilo Instagram spiega cosa è l’endometriosi, quali sono i sintomi e le terapie. Informazioni generali utili per quante, come lei, soffrono di questa malattia. “Ho ricevuto la mia diagnosi di endometriosi a marzo 2021, cosa che mi ha sempre fatto un po’ sorridere (nella paura) perché marzo è il mese della consapevolezza sull’endometriosi” scrive la fidanzata di Damiano David dei Maneskin. E aggiunge: “ Così ho pensato di riunire un po’ di informazioni che io avrei voluto sapere all’epoca, da poter mandare a chi ci chiede ‘endo-che????’ quando diciamo di avere una malattia o anche solo da leggere per chi si vuole informare”.

Secondo Soleri, infatti, “creare consapevolezza è importante perché pur essendo una malattia tutt’altro che rara, gli anni di ritardo diagnostico sono 7-10 in media, gli stessi in cui ci sentiamo ripetere che stiamo esagerando, che è tutto nella nostra testa e che vogliamo solo un po’ di attenzioni”. Per cui “creare consapevolezza è importante – continua – perché se tramite la condivisione possiamo evitare questo incubo anche a una sola persona, allora questo lavoro avrà avuto un senso”. Secondo la modella e influencer “per creare consapevolezza servono persone disposte a fare da collegamento tra una mano e l’altra, anche quando non ne soffrono, anche quando nessuna persona a loro vicina ne è affetta, anche e soprattutto quando non hanno idea di che cosa sia. Condividere un post non costa molto in termini di tempo ed energia, ma potrebbe cambiare la vita a qualche persona là fuori che non ha ancora una diagnosi. Non lasciateci solə”.

Cosa è l’endometriosi

L’endometriosi è la presenza di endometrio, mucosa che normalmente riveste esclusivamente la cavità uterina, all’esterno dell’utero e può interessare la donna già alla prima mestruazione (menarca) e accompagnarla fino alla menopausa. In parole più semplici – quelle usate da Soleri – “è una malattia infiammatoria cronica caratterizzata da tessuto simil-endometriale che si espande e crea aderenze, cisti e lesioni”. Le localizzazioni più conosciute sono ovaie, tube, peritoneo, intestino “ma è possibile trovarla anche in altre zone come diaframma, polmoni e perfino cervello”. I sintomi sono i più disparati e sono solitamente conseguenza alla o alle localizzazioni. Ma i più comuni sono – come ricorda Soleri – sono il dolore, anche invalidante, durante le mestruazioni e più in generale durante le diverse fasi del ciclo mestruale (per esempio ovulazione); mestruazioni emorragiche; dolore pelvico; dolore durante i rapporti; dolore durante il transito intestinale e/o durante la defecazione; dolore durante la minzione.

Secondo i dati del Ministero della Salute, aggiornati al 1 marzo, In Italia sono affette da endometriosi il 10-15% delle donne in età riproduttiva, la patologia interessa circa il 30-50% delle donne infertili o che hanno difficoltà a concepire. E le donne con diagnosi conclamata sono almeno 3 milioni. Il picco si verifica tra i 25 e i 35 anni, ma la patologia può comparire anche in fasce d’età più basse. La diagnosi arriva spesso dopo un percorso lungo e dispendioso, il più delle volte vissuto con gravi ripercussioni psicologiche per la donna.

Al momento non ci sono cure definitive, come ricorda Soleri. Le terapie disponibili hanno come obiettivo quello di ridurre, ove possibile e il più possibile – la sintomatologia dolorosa, limitare i danni agli organi colpiti e vengono valutate caso per caso. Le più comuni sono la terapia ormonale (progestinica o estro-progestinica), amenorrea indotta, menopausa indotta, chirurgia e terapia del dolore.

Maneski, anche Giorgia alla tappa fiorentina del tour?

Reduce dal reality ‘Pechino Express‘ , Giorgia Soleri forse parteciperà alla prima data toscana della band capitanata dal suo Fidanzato Damiano. Un concerto che si preannuncia come un grande successo. Sold out per i Maneskin al Mandela Forum di Fitrenze – lunedì 20 e martedì 21 marzo – con il Loud Kids tour, che li vede protagonisti di 32 concerti nei più grandi palazzetti d’Europa, dopo i sold out in Messico, Canada, Nord America e Sud America del 2022.

Questa seconda parte del tour ha già collezionato 29 date sold out, fra cui anche gli show fiorentini. Il ritorno di Victoria, Damiano, Thomas e Ethan arriva dopo la pubblicazione del nuovo album Rush! uscito il 20 gennaio e balzato al n.1 in classifica in 15 paesi e in top in 5 in 20 paesi. Nelle due ore di show la band presenterà live i brani del nuovo disco ma non solo.