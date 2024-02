Florida, mamma di 7 figli torna a scuola e si laurea con il massimo dei voti

Wife ✔️ Mother of seven ✔️ College graduate ✔️ Valedictorian ✔️ Congratulations to BSN graduate Ashley Payne. She is sharing her story with @abcactionnews Tune in to hear her about her inspiring educational journey pic.twitter.com/aSaJWI1tOy — Keiser University (@KeiserU) July 7, 2023

La storia della mamma di 7 figli

. E' questa l'incredibile storia di, 35 anni residente in Florida e madre di, che si è laureata in infermieristica ottenendo anche il titolo di valedictorian di classe, ovvero dell'alunno con la media voto più alta.Il suo percorso non è stato affatto semplice. Nel 2006, nonostante abbia ricoperto la posizione di valedictorian durante il suo diploma di scuola superiore, un'l'ha convinta a rivalutare il suo percorso educativo e professionale.

"Avevo solo 18 anni e non sapevano quali fossero le cause dei coaguli di sangue, quindi mi hanno tenuto in terapia intensiva per due settimane. Questo ha scosso la mia vita in modo significativo", ha ricordato la donna.

L'esperienza l'ha portata a dare la priorità alla sua salute e alla sua famiglia. Mentre lei e suo marito gestivano la loro attività di organizzatori di feste, Payne ha trovato una nuova passione, lavorando come assistente alle nascite.

Il ritorno a scuola

Il bigliettino della figlia

Dopo l'embolia la donna però non ha mai mollato. E' tornata a scuola nelper completare il suo percorso di laurea. Durante il suo discorso di commiato la madre ha voluto ricordare l'di suo marito, Joseph, e dei suoi sette figli, che sono stati una fonte costante di motivazione e ispirazione durante il suo lungo viaggio. "Ogni passo è stato segnato dal sostegno e dall'che è stata la roccia sulla quale contare" ha detto la donna. "Ai miei preziosi figli, voi siete la ragione per cui mi impegno e per cui vi ringrazio per lache mi fornite ogni giorno" ha aggiunto la madre durante il discorso come valedictorian.

I suoi figli, come detto in precedenza, sono stati tra i suoi più grandi sostenitori fin dall'inizio. In un comunicato stampa dell'università, Payne ha raccontato le parole di incoraggiamento che ha ricevuto dalla figlia maggiore, Lorelai, allora di 9 anni, nel suo primo giorno di lezioni universitarie nel 2019.

"Mi ha mandato a scuola con una nota post-It con la sua minuscola calligrafia dove c'era scritta questa frase 'Punta alla luna, se la manchi, potresti colpire una stella'", ha ricordato.

I complimenti del cancelliere dell'Università

Sulla vicenda è intervenuto anche il cancelliere della Keiser University, Arthur Keiser, che ha messo in evidenza come tutta la scuola fosse felice di celebrare Payne per i suoi impressionanti risultati: "Siamo incredibilmente orgogliosi di Ashley per essere stata nominata valedictorian della sua classe di laurea con un perfetto GPA 4.0".

E ancora: "Una tale determinazione è comune tra i laureati della Keiser University. Viviamo per formare studenti come lei che sono determinati a fare i loro prossimi passi verso la crescita professionale. Le auguriamo tutto il meglio per il futuro e la incoraggiamo a continuare a raggiungere le stelle".

Il futuro della donna

Nonostante il suo recente risultato, la donna ha già intrapreso la sua prossima avventura educativa. Sta infattiin Science in Nurse-Midwifery alla Bethel University di St. Paul, in Minnesota. La sua storia ha affascinato molti poiché è fonte di ispirazione grazie alla sua determinazione, alla sua resilienza ma soprattutto al fatto di essere riuscita afamiliari con gli obiettivi personali.