Fai parte del 75% di giovani che è stato ghostato? Ecco i 5 segnali che avresti dovuto riconoscere

Da quando le relazioni si sono intrecciate con la tecnologia, è emerso un fenomeno sempre più diffuso: il ghosting. Secondo un sondaggio condotto da Unobravo, ne è vittima il 60% dei single italiani. A essere maggiormente colpiti sono i giovani adulti e in particolare gli utilizzatori di app di incontri.

Il termine ghosting, dall’inglese “sparire come un fantasma”, indica l’interruzione improvvisa e unilaterale di ogni forma di comunicazione con un partner, senza spiegazioni. Nonostante venga spesso normalizzato come parte delle relazioni moderne, il suo impatto emotivo può essere profondo: chi lo subisce sperimenta confusione, senso di rifiuto e insicurezza, rimanendo spesso senza la possibilità di una vera chiusura. Alla base di questo comportamento non ci sono necessariamente cattive intenzioni: spesso nasce dall’immaturità emotiva o dall’ansia di affrontare un confronto diretto. Il ghosting, infatti, può essere un modo per evitare situazioni emotivamente complesse. E se sottovalutato, può lasciare cicatrici psicologiche durature — non solo in chi lo subisce, ma anche in chi lo mette in atto.

“Dating” fa rima con “ghosting”: un fenomeno diffuso

Secondo un sondaggio di Unobravo, condotto su oltre 1.500 italiani, quasi la metà (46%) ha vissuto un’esperienza di ghosting, ma la percentuale sale al 60% tra i single. Tra i giovani tra i 18 e i 24 anni, il dato raggiunge il 75%, complice la larga diffusione delle app di dating in questa fascia d’età. “Sebbene il ghosting venga spesso associato alle app di incontri, accade con altrettanta frequenza nella vita quotidiana”, spiega Valeria Fiorenza Perris, psicoterapeuta e Clinical Director di Unobravo. “I nostri dati mostrano che chi viene ghostato ha spesso conosciuto la persona tramite amici o social media (17%), o in contesti familiari come il lavoro o la scuola (10%)”.

Ma il ghosting non riguarda solo chi lo subisce. Secondo lo stesso sondaggio, il 47% degli italiani ammette di aver ghostato qualcuno; tra i single, la percentuale arriva al 61%. Le conseguenze possono essere rilevanti: il 35% degli intervistati afferma che il ghosting ha ridotto la propria autostima, e il 46% riferisce di avere più difficoltà a fidarsi degli altri. Tra i single uomini, il 59% segnala una significativa perdita di fiducia dopo essere stato ghostato. “Il danno psicologico sta tutto nell’ambiguità”, aggiunge Perris. “Quando qualcuno sparisce senza spiegazioni, la mente cerca comunque di dare un senso all’accaduto. E spesso la colpa viene interiorizzata. Questo può rafforzare insicurezze e inibire l’espressione emotiva in futuro.”

Come riconoscerne i segnali

Individuare in anticipo i segnali può aiutare a proteggere il proprio benessere emotivo. Secondo la Dottoressa Perris, ci sono alcuni campanelli d’allarme da non ignorare. Per esempio, se le conversazioni iniziano a perdere ritmo e l’altra persona diventa improvvisamente vaga o distante, potrebbe essere un segnale di allontanamento emotivo.

Se poi si smette di prendere l’iniziativa e la comunicazione diventa a senso unico, la situazione merita attenzione. Anche i messaggi che arrivano sempre più in ritardo — o che non arrivano affatto — possono indicare un tentativo di evitare un confronto diretto. Così come gli appuntamenti che vengono sistematicamente cancellati o rimandati. E infine, se tutto questo si traduce in una sparizione senza spiegazioni, quel silenzio spesso comunica più di quanto si vorrebbe dire.

Cinque consigli per affrontare il ghosting

Superare il ghosting non è facile, ma esistono strategie utili per proteggere la propria salute mentale. La Dott.ssa Perris consiglia innanzitutto di smettere di cercare una spiegazione: il ghosting si fonda proprio sull’assenza di comunicazione, e continuare a inseguire risposte può essere solo fonte di ulteriore frustrazione. È importante focalizzarsi su ciò che si può controllare, accogliere le proprie emozioni e ricordare che questo comportamento dice molto più su chi lo compie che su chi lo subisce. Prendersi del tempo per riflettere su ciò che davvero si desidera da una relazione, e darsi il permesso di sentire ciò che si prova — anche rabbia, tristezza o confusione — sono passaggi fondamentali per elaborare l’accaduto. E se il malessere persiste, chiedere supporto psicologico può essere la scelta migliore per ritrovare fiducia e ricominciare a costruire relazioni sane.