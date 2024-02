Il giro del mondo prima che i figli perdano la vista. "Mamma che significa essere ciechi?"

Lei e suo marito hanno iniziato presto a fare progetti per trascorrerecon i loro figli. "Con la diagnosi, abbiamo un'urgenza. Ci sono grandi cose da fare a casa, ma non c'è niente di meglio che viaggiare", spiega il padre. La famiglia doveva originariamente partire nele aveva pianificato un itinerario approfondito che prevedeva il viaggio attraverso la Russia via terra e il trascorrere il resto del tempo in Cina. Tuttavia, sono stati costretti a ritardare il viaggio di alcuni anni a causa delle restrizioniQuando alla fine hanno lasciato, avevano pochi piani in atto. "In realtà siamo partiti senza un itinerario. Avevamo idee su dove volevamo andare, ma abbiamo deciso di pianificare il tutto strada facendo", aggiunge Lemay.

"Dovranno essere resilienti per tutta la vita"

Hanno iniziato il loro viaggio in Namibia, dove si sono avvicinati a elefanti, zebre e giraffe, prima di dirigersi ine poi in Tanzania , per poi volare in, dove hanno trascorso un mese. La famiglia si è poi recata in, prima di trasferirsi in. "Stiamo davvero cercando di far loro vedere cose che non avrebbero visto a casa e di farli vivere le esperienze più incredibili", hanno rivelato i genitori. Oltre ad assistere a panorami meravigliosi mentre la loro vista è ancora relativamente forte, la coppia spera che il viaggio aiuterà i bambini a sviluppare forti. Secondo il, parte del US National Institutes of Health, un'agenzia del Dipartimento della salute e dei servizi umani degli Stati Uniti, i sintomi della retinite pigmentosa di solito iniziano durante l'infanzia e la maggior parte delle persone alla fine perde la maggior parte della vista. "Avranno bisogno di essere davvero", aggiunge Lemay, sottolineando che Mia, Colin e Laurent dovranno costantemente riadattarsi mentre la loro vista peggiora. "Mentre Mia, che ora ha 12 anni, è a conoscenza delle sue condizioni da quando ne aveva 7, Colin e Laurent lo hanno scoperto più di recente e stanno iniziando a porre domande difficili". "Il mio piccolo mi ha chiesto: 'Mamma, cosa significa? Guiderò una macchina?' - continua Lemay -. Ha cinque anni. Ma lentamente, sta capendo cosa sta succedendo. E' una conversazione normale per lui.". "Non importa quanto sarà dura la loro vita, volevo mostrare loro che sono fortunati solo ad avere l'acqua corrente in casa e ad essere in grado di andare a scuola ogni giorno con bei libri colorati", conclude la madre. Il padre invecesul fatto che i tre figli potrebbero non diventare mai ciechi. "Speriamo che la. Incrociamo le dita per questo. Ma sappiamo che potrebbe accadere, quindi vogliamo assicurarci che i nostri ragazzi siano attrezzati per affrontare queste sfide".