Jessie J celebra il corpo post parto: "È stato la casa di qualcun altro per 9 mesi"

Il messaggio alle neo mamme

"Il vostro corpo è stato una casa in cui ha vissuto qualcun altro per 9 mesi. I vostri organi si sono spostati e devono trovare la strada per tornare al loro posto. L'utero si sta ancora sgonfiando lentamente. Gli ormoni continuano a salire e a scendere", spiega Jessie.

Il corpo di una donna che ha da poco dato alla luce un figlio "sta lavorando come non ha mai fatto prima".

"Siete esauste, ma siete magnifiche – dice rivolta alle altre mamme –. Avete creato un essere umano completo. Un umano che vive questo momento con voi e che vi ama al di là di ogni misura".

L'aspetto fisico dopo il parto

Ignorate i bisbigli di coloro che dicono come dovreste o non dovreste apparire dopo un certo periodo. Siamo nel 2023. La gente deve darsi una calmata". aspettative riposte in molte neo-mamme che stanno tornando in forma , consiglia: "di coloro che dicono come dovreste o non dovreste apparire dopo un certo periodo. Siamo nel 2023. La gente deve darsi una calmata".

Le incoraggia a "prendersi il tempo necessario", a "essere tranquille con se stesse, con il proprio corpo e con la propria mente" e, cosa forse più importante, a "ricordarsi che si è in fase di recupero e a non dimenticare di ricordarlo anche a chi ci sta intorno".

"Stai andando benissimo, tu sei l'MVP"

bellissima nel. Su Instagram la cantante pop britannica, 35 anni, pubblica una foto in topless, con la pancia della gravidanza ancora evidente e scrive una lunga lettera alle neo mamme, celebrando questo particolare momento della vita di una donna. Per tante anche il semplice atto di sentirsi bene con il proprio aspetto fisico è una. La misoginia interiorizzata, le visioni obsolete della società, che si nutre di insicurezze, non rendono certo le cose facili.Persino un'esperienza veramente miracolosa, come quella di mettere al mondo un essere umano, si tinge di vergogna perché il corpo. Ma talvolta si intravede una prospettiva nuova e più positiva, magari proprio grazie a persone sensibili come la cantante di "Domino" e "Price Tag".Femminista, attivista per i diritti delle donne e per l'uguaglianza sociale, Jessica Ellen Cornish, conosciuta come Jessie J, a novembre 2021 confessò di aver subito unin seguito ad un tentativo di fecondazione assistita . A gennaio di quest'anno, però, ha annunciato sui social di essere nuovamente incinta e il 19 maggio 2023 è diventata. Come molte donne che hanno vissuto la stessa esperienza, il suo corpo,"Lo scrivo per me stessa e per chiunque abbia bisogno di leggerlo", scrive in un post su Instagram, sotto a una foto in bianco e nero che mostra il suo corpo dopo il parto.il vostro nuovo corpo. Doveva cambiare. Sarà più grande e più piccolo in diversi punti. È", ha aggiunto la cantante. E poi, sottolineando leDopo tutto, "è il tuo viaggio", ha dichiarato. "Il tuo tempo e il tuo corpo. Non è uguale a quello di nessun altra, ed è questo che lo rende speciale."."Questo era il mio corpo 11 giorni dopo il parto e ancora oggi, a distanza di 35 giorni, ho lo stesso aspetto", ha aggiunto. "Amo il mio corpo. Mi ha dato il più magico dei coinquilini dentro e fuori di me. E quando sarà pronto e in grado di cambiare di nuovo, lo farà. A prescindere da come sarà. Io sono qui per questo". La sua dolce didascalia si concludeva con "Stai andando benissimo mamma. Tu sei l'MVP".