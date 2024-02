Le parole del 2023: stato di emergenza, deepfake, Barbieheimer e o' mar for

Stando alla logica secondo la quale nulla esiste se non ha un nome, nel 2023 sono state moltissime le cose che hanno visto - o rivisto - la luce. In un contesto sociale e geopolitico polarizzato tra avvenimenti catastrofici (tanti) e lieti (pochissimi), l’anno che ci stiamo lasciando alle spalle è stato punteggiato da una serie di parole su cui vale la pena concentrarsi.

A farlo sono stati gli esperti di Babbel - la piattaforma per l’apprendimento delle lingue live e su app - che, come ogni dicembre, hanno proposto una retrospettiva linguistica sulle parole e le espressioni protagoniste degli ultimi dodici mesi. Un impegno che ha come obiettivo la raccolta di termini e frasi che, illustrando fenomeni ed eventi di rilievo, si dimostrano in grado di restituire un’immagine pressoché fedele del tempo presente.

Un esercizio per linguisti e non solo, che evidenzia chiaramente come la lingua quotidiana e gli slang mutino nel tempo, rivelando sfumature evolutive talvolta inattese e sorprendenti.

I temi e le parole protagoniste

Tra i tanti temi al centro del dibattito dell’anno, il clima. Ambiente e disastri naturali sono stati protagonisti. Lo scorso luglio è stato il mese più caldo mai registrato a livello globale, con una temperatura media mondiale che ha superato, per la prima volta nella storia, i 17 gradi celsius. Anche gli oceani e i mari hanno vissuto quello che esperti ed esperte chiamano un “annus horribilis”.

Sempre nel mese di luglio, le acque del Mediterraneo hanno raggiunto la temperatura superficiale di 30 gradi (5 punti percentuali sopra la media), mettendo a serio rischio gli equilibri degli ecosistemi marini. Molti anche gli eventi catastrofici, rigorosamente accompagnati da un lessico specifico soggetto a variazioni locali.

Il lemma “wildfire”, letteralmente “fuoco selvaggio” o “fuoco non domato”, è stato tra i più utilizzati nei territori anglofoni per descrivere gli incendi estivi che hanno colpito Grecia e Italia. “Stato di emergenza” è finita inserita di diritto nell’elenco delle espressioni più utilizzate. Le gravi alluvioni che si sono abbattute su Emilia Romagna, Toscana e Marche hanno trovato spazio in moltissimi contesti mediatici, da quelli classici alle loro trasposizioni social.

Politica e dintorni

Sul fronte della politica e dei diritti, tra le espressioni maggiormente inflazionate si segnala “war fatigue”, letteralmente “affaticamento da guerra” o “stanchezza da guerra”. Negli ultimi mesi, questa espressione ha trovato casa nei media internazionali in relazione alla guerra in Ucraina. Il riferimento è al progressivo disinteressamento da parte dell’Occidente nei confronti delle sorti dell’Ucraina: a quasi due anni dall’invasione russa, molti cittadini e cittadine temono di non poter più contare sull’appoggio promesso.

Con il riaccendersi del conflitto israelo-palestinese, è tornata di uso comune anche la parola “ceasefire”, letteralmente “cessate il fuoco”, espressione inglese adottata in tutto il mondo per chiedere che vengano sospese tutte le attività militari nella zona colpita dal conflitto.

Frasi emblematiche e in trend anche sul tema dei femminicidi. “Se domani sono io, mamma, se non torno domani, distruggi tutto”: recita così la poesia dell’attivista peruviana Cristina Torre Càceres divenuta virale a metà novembre in reazione alla notizia della morte della ventiduenne Giulia Cecchettin, uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta.

Intelligenza artificiale