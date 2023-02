Luce! premiata all’evento benefico Toscana Community Awards della onlus “Rarini per Amore”. Un primo riconoscimento per il nostro canale digitale, fondato su tre pilastri: inclusione, coesione società e unicità (o diversità, che dir si voglia), che promuove ogni giorno un tipo di informazione su i temi più attuali della società odierna, fluida e in continua evoluzione. Ed è proprio per la “comunicazione e sociale” che il sito del Gruppo Monrif, nato due anni fa con l’intento di raccontare le storie di tutte quelle persone, aziende, istituzioni e organizzazioni che cambiano in positivo il nostro mondo, ha ricevuto oggi, all’Innovation Center in Lungarno Soderini 21 a Firenze, il premio della onlus, nata nel 2017 per merito del presidente della Rari Nantes Florentia Andrea Pieri e della moglie Monica Maria Belardi, prematuramente scomparsa.

Le parole del presidente Pieri

“Voglio ringraziare tutti i rappresentanti delle varie realtà per aver accettato l’invito e per aver contribuito con la loro sensibilità ad mantenere viva la memoria di Monica” ha detto il numero uno del club biancorosso in apertura. Il premio, nato per rendere omaggio alle personalità e alle aziende toscane che nel corso del 2022 si sono distinte per iniziative e progetti in ambito sociale, è stata anche l’occasione in cui annunciare la messa a disposizione di un fondo, istituito dalla onlus, per l’iscrizione dei bambini fiorentini e non ai centri estivi organizzati dalla società gigliata nei comuni di Firenze, Pontassieve e Impruneta. “Non è mai semplice toccare le corde dell’umanità, che a farlo siano imprenditori o grandi personaggi, ed è per questo motivo che oggi, ancora una volta dico, grazie a tutti – continua Pieri –. Ringrazio la fondazione CR Firenze per averci ospitato in casa loro e per tutto quello che fa per la Rari Nantes Florentia. Il nostro obiettivo è di essere ancora più presenti sul territorio – conclude – con altre iniziative che possano sostenere maggiormente le famiglie bisognose”.

Il premio a Luce!

A ritirare la targa dalle mani del presidente della squadra fiorentina e reggente della Federazione Italiana Nuoto è stata la giornalista di Nazione e Quotidiano Nazionale Letizia Cini, responsabile di Luce! e alla guida della redazione – in prevalenza femminile, ed è un vanto – che ogni giorno porta avanti un instancabile lavoro di promozione dei valori etici su cui si fonda il sito, mettendo sempre al centro i racconti, le vicende, le storie di uomini e donne normali eppure straordinari, capaci di rendere il nostro un mondo migliore. Al suo fianco sul palco, ad esempio, la campionessa (della Rari e della nazionale) di pallanuoto Caterina Banchelli, che ha speso parole di ammirazione per il canale che in passato ha dato spazio al suo racconto di vita e sport. Tra i premiati da “Rarini per Amore” anche un’altra realtà di cui in passato abbiamo raccontato i progetti: la BB Holding Bartoletti di Calenzano, azienda meccanica di accessori di lusso che dà lavoro a persone con disabilità, che portano un valore aggiunto con la loro diversità, e dove quindi la parola d’ordine è “inclusione”.

I premi di Rarini per Amore ai Toscana Community Awards

Questi i riconoscimenti assegnati durante la cerimonia:

THE BEST COMMUNITY – Fondazione CR Firenze, per l’impegno morale e il grande supporto economico al mondo del sociale e tutte le categorie bisognose

COMUNICAZIONE E SOCIALE – Redazione Luce! per essersi contraddistinta nel corso del 2022 per l’informazione libera e propositiva del mondo del sociale

EVENTI E SOCIALE – Fondazione Menarini, per l’organizzazione del premio internazionale “Fair Play Menarini”

LAVORO E SOCIALE – Cooperativa Cristoforo onlus, prima cooperativa italiana di Categoria B

INNOVAZIONE E SOCIALE – Sporteams, per essersi contraddistinta nel corso del 2022 come miglior strumento innovativo dedicato al mondo del sociale

IMPRENDITORIA E SOCIALE – BB Holding Bartoletti group, per l’impegno morale ed etico nella selezione e nella formazione di dipendenti affetti da malattie oncologiche