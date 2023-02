“Si definisce sindrome di Jessica Rabbitt la richiesta di continui ritocchi (medici o chirurgici) dovuti al fatto che la paziente assume il proprio aspetto come naturale non riconoscendo quanto è stato già fatto sino ad allora. Lo stop dovrebbe darlo il medico“. Parola di Roy De Vita, uno fra i più conosciuti chirurghi plastici italiani, primario della divisione di Chirurgia plastica dell’istituto dei tumori di Roma Regina Elena. Con alle spalle una casistica operatoria personale di oltre 15mila interventi eseguiti da primo operatore, il noto chirurgo ha commentato su Twitter un post incentrato su Madonna, nel quale la regina delle popstar risponde a chi la critica per il ricorso alla chirurgia plastica.

Il post di Madonna

“Guardate quanto sono carina ora che il gonfiore dovuto all’operazione è passato”, scrive Veronica Louise Ciccone. E poi “Lol”, ovvero un sacco di risate. Madonna si fa beffe degli hater, ovvero gli odiatori di professione che la stanno prendendo di mira sui social network ormai da diverso tempo a causa del suo aspetto decisamente differente rispetto al passato.

Aspetto sul quale la stessa Madonna – 64 anni compiuti il 16 agosto – ha sempre giocato. L’istrionica performer, popstar – ma anche attrice, filantropa e un milione di altre cose – ha sempre amato giocare con il proprio look, ma negli ultimi anni a molti è sembrato che la situazione le fosse sfuggita di mano.

Il ricorso alla chirurgia plastica è sembrata evidente a gran parte del pubblico. Fan compresi. Ma ad aver fatto sbottare Madonna è stata l’insinuazione da parte di qualcuno sul fatto che il gonfiore del suo viso fosse dovuto all’ennesimo trattamento estetico. Ed ecco la battuta sui social, con tanto di foto. Nella quale, a dire il vero, il volto della popstar di origine italiana sembra tutto tranne che naturale. Un effetto che non è sfuggito a Roy De Vita, professionista di lungo corso molto attivo anche sui social, che ha dato la definizione della ‘sindrome di Jessica Rabbitt’ su Twitter, spiegando di cosa si tratti.

Madonna ai Grammy

È già da un po’ di tempo che la cantante fa discutere per i suoi look estremi e per l’eccessiva trasformazione del suo viso attraverso la chirurgia estetica ma quella che si è presentata sul palco della 65esima edizione dei Grammy Awards 2023, il 5 febbraio scorso, era apparsa quasi come un’altra persona. “Io che sto cercando di ignorare il fatto che Madonna ha un volto completamente nuovo”, sono molti gli utenti che hanno condiviso lo stesso pensiero su Twitter.

“Cos’è successo alla faccia di Madonna?” scrive qualcun altro. Eh si, perché Madonna Louise Veronica Ciccone ha dato modo di far parlare di sé, con quel suo look total black e calze a rete, capelli raccolti in due trecce che le incorniciano un viso ormai ‘sfigurato’ dagli interventi estetici. Sebbene sia salita sul palco per presentare i cantanti Kim Petras e Sam Smith, i quali con la loro Unholy hanno vinto il premio come miglior Pop Duo/Group Performance, ha attirato l’attenzione su di sé e sul discorso che in molti hanno ritenuto provocatorio. “Sono qui per ringraziare tutti i ribelli là fuori, forgiando un nuovo percorso e sopportando tutto ciò. Dovete sapere tutti voi piantagrane là fuori, dovete sapere che il vostro coraggio non passa inosservato“

Chi è Roy De Vita

Roy De Vita è nato a Napoli il 16 novembre 1957 e si è laureato in Medicina nel 1981 con 110 e lode. Primario della divisione di Chirurgia plastica dell’Istituto dei tumori di Roma Regina Elena, ha una casistica operatoria personale di oltre 15mila interventi chirurgici eseguiti da primo operatore, ed è fra i componenti del Consiglio superiore di sanità, massimo organismo consultivo del ministro della Sanità, in qualità di esperto per la disciplina Chirurgia plastica.

Roy De Vita si è imposto al grande pubblico avviando una campagna sulle problematiche della chirurgia plastica e ricostruttiva, utilizzando i media. Per la prima volta in Italia ha portato sul piccolo schermo la fenomenologia della chirurgia plastica effettuando anche il primo intervento in diretta (Bisturi).