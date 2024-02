I messaggi di uguaglianza e libertà

Mahsa Amini, come nascono le proteste in Iran

La storia di Amir Nasar Azadani

Le proteste nel mondo dello sport

Mahsa Amini, il volto della rivoluzione in Iran sull'aereo delle calciatrici brasiliane. Sono atterrate sorridenti, con la forza di chi non resta indifferente, una "sorellanza" capace di sorvolare gli Stati. Mai stati così uniti. Dal Brasile sono volate in Australia per i. Sul fianco dell'che ha trasportato le giocatrici dellacampeggiava la scritta "Nessuna donna dovrebbe coprirsi il capo" e proprio il ritratto di Mahsa Amini , la ragazza curda morta per aver indossato in modo incorretto il velo e simbolo delle proteste del popolo iraniano.Sull'altro lato del velivolo invece il volto del calciatore Amir Nasr-Azdani , condannato a 26 anni di carcere per aver manifestato. Un gesto forte e importante a supporto delle sorelle iraniane, quello delle calciatrici sudamericane che in poco tempo ha fatto il giro del mondo. Le calciatrici brasiliane hanno dimostrato il desiderio di rendereun’occasione per far passare importantiEra settembre 2022, la giovane si trovava a Teheran insieme ai suoi genitori per fare acquisti quando laun’unità responsabile dell’applicazione delal servizio dell’ ayatollah Khomeini, l’ha fermata e arrestata perché indossava l’hijab in modo scorretto e lasciavaDi qui l’atto didei capelli adottato da moltissime donne in segno di protesta. Dopo essere stata arrestata, si sono perse le tracce, finché è stata riconsegnata alla famiglia in condizioni disperate. Presentava ferite causate da percosse, segno del fatto che la polizia l’aveva picchiata fino a farla finire in coma. Dopo tre giorni la ragazza è morta.Per un calciatore che sfida il regime, un altro viene condannato:è stato condannato aa causa della sua partecipazione alle proteste anti governative in corso da quasi quattro mesi in Iran, ovvero da dopo l’uccisione della ragazza-simbolo della rivoluzione in corso. Lo sportivo, in passato difensore per le squadre Sepahan e Tractor, è stato condannato a cinque anni per appartenenza a un gruppo illegale con lo scopo didel Paese, cinque anni pere 16 anni per “Muharebeh” (guerra contro Dio).La sentenza per il calciatore è relativa a una dimostrazione a Isfahan dove sono rimasti uccisi tre membri delle forze di sicurezza e che hanno portato alla pena di morte altre tre persone, tra cui il campione di Karate Saleh Mirhashemi.Altre figure di spicco del mondo dell’arte e dello sport si sono unite ai manifestanti nei mesi scorsi. Si sono esposti, per esempio, molti calciatori comedel Bayern Leverkusen che ha condannato le forze di sicurezza su Instagram: “Vergognati per aver ucciso facilmente le persone e le donne vive dell’Iran.”.In un altro gesto di solidarietà per le proteste nel mondo dello sport si è registrato durante una partita dila giocatrice della squadra Sepahan di Isfahan,, dopo un gol si è rivolta verso il pubblico mettendo una, a simboleggiare la dura repressione in atto. E' il mondo dello sport che, dentro e fuori l'Iran, si sta battendo per la libertà.