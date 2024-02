Mamma caregiver e lavoratrice dipendente: "Un binomio spesso complicato"

Mare ha un nome bellissimo ma, soprattutto, ha la grande fortuna di avere accanto a sé una mamma battagliera, determinata, amorevole. Una fortuna, quella di Mare, alla luce della drammatica sorte di essere affetto da una patologia neuro muscolare molto grave – la miopatia miotubulare – che lo paralizza impedendogli di compiere qualsiasi tipo di movimento, ad eccezione di quello della punta delle dita, con cui ancora riesce a sfiorare i tasti di un tablet.

Claudia Lollobrigida, fiorentina di quasi cinquant’anni, è una mamma caregiver a tempo pieno, che al suo piccolo Mare ha dedicato l’intera esistenza: “Non esiste un solo tipo di caregiver – racconta commentando la sua routine -. Caregiver significa letteralmente essere qualcuno che si occupa di qualcun altro, ma non tutte le persone bisognose di assistenza richiedono la stessa attenzione. La mamma di un neonato, per esempio, è un caregiver completamente dedicato al suo bebè, che però nel tempo acquisirà competenze proprie e man mano che cresce guadagnerà livelli sempre maggiori di indipendenza.

La figlia di una persona anziana è un altro tipo di caregiver, se il genitore è parzialmente autonomo ecc. Ma la realtà di una famiglia come la mia è ancora più complicata – puntualizza Claudia – perché Mare non guarirà mai, non acquisirà mai autonomia: è un invalido al 100%, la cui testa però funziona bene e ha fame di vita e di esperienze, perciò oltre a richiedere un’attenzione h24, minuto per minuto, secondo per secondo, deve giustamente essere intrattenuto e accompagnato nel suo percorso di crescita/sviluppo intellettivo.

Per fortuna, mio marito Alessandro condivide a pieno con me l’esperienza del caregiving, altrimenti da sola sarebbe impossibile. Il nostro scopo è quello di potergli offrire un’esistenza dignitosa, perché ogni vita è degna di essere vissuta.”

La convivenza col fantasma della morte

Mare ha dieci anni e non muove niente del suo corpo, eppure riesce ad esprimersi e fare i compiti…

“Esatto. Siamo noi a muovere il suo braccio in modo che possa appoggiarsi al leggio e con le dita giocare col tablet. Per il resto, qualsiasi movimento gli è impossibile. Ha gli occhi che lacrimano spesso e il nasino che cola, ma da solo non può asciugarli. Non deglutisce neanche la saliva, per cui deve essere costantemente aspirato e sottoposto all’intervento della macchina della tosse (un apparecchio medicale che provoca artificialmente gli effetti di un colpo di tosse per liberare i bronchi dalle secrezioni).

È tracheostomizzato e ventilato da un respiratore perché da solo non respira e se non viene aspirato regolarmente o se non si interviene tempestivamente nel caso la saliva gli vada di traverso, muore. Mare è un bambino da cui non puoi allontanarti neanche per andare in bagno, perché in 30 secondi può succedere di tutto. Io per esempio faccio la doccia solo se c’è qualcun altro in casa. La notte dormo con un trasmettitore incollato all’orecchio e collegato con un microfono puntato alla sua bocca, di modo da monitorare il suo respiro.

Mi alzo per correre da lui un’infinità di volte. Da quando è nato la nostra famiglia convive col fantasma della morte. È come correre una maratona costante, intervallata solo da ostacoli, nella quale non è prevista una fine, non ci sono soste, non esistono il giorno e la notte, il sabato e la domenica, né pause di alcun tipo.”

Nonostante una realtà faticosissima, tre anni dopo la nascita del suo adorato Mare è riuscita a tornare a lavorare…

“Sì. Prima che nascesse Mare lavoravo full time, assecondando le trasferte proposte dall’azienda, avevo aspirazioni di carriera. Dopo la nascita di mio figlio le priorità sono completamente cambiate. Sono stata oltre 3 anni in aspettativa, utilizzando la legge 104 in stato di gravità. Quando sono riuscita a rientrare a lavoro, grazie all’aiuto di un’assistente molto fidata in grado di passare alcune ore da sola con Mare, ho chiesto un part time e, per fortuna, sono riuscita ad ottenerlo nonostante solitamente non sia facile.

I miei datori rispettano i tre giorni di permesso previsti dalla 104, cosa comunque non scontata perché in molti posti non sono graditi. Certo non posso più viaggiare, e non posso più aspirare ad una crescita culturale/lavorativa.”

La giornata tipo di una lavoratrice e caregiver