Nel bando per docenti al Conservatorio Braga spunta l'opzione "non binario"

ə

L'opzione di genere "non binario" nel bando per docenti

ə

Infatti nel documento di candidatura, alla sezione "sesso",

dellə candidatə, ma almeno un passo avanti è stato fatto.

In termini di inclusione, di accessibilità, di diritto ad essere riconosciutə: in questo modo chiunque si candiderà saprà di essere valutatə per le sue competenze, la professionalità e la capacità di insegnante, non trovandosi in imbarazzo quando verrà chiesto loro di segnalare in quale identità si riconoscono (o meglio, prima dell'introduzione della terza opzione, al "sesso" biologico assegnato loro alla nascita).

Cambiare la cultura