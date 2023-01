Penélope Cruz guida la carica delle celebrity spagnole con maggiore influenza nella difesa dell’ambiente. Secondo l’ultimo sondaggio di Ener2Crowd.com, piattaforma di crowdfunding di prestiti ambientali ed energetici che mette in contatto le aziende con una comunità di investitori etici che possono prestare risorse necessarie per sviluppare la sostenibilità e la transizione energetica, finanziando tutti i tipi di progetti che generano benefici sociali e ambientali, sempre più modelle, attrici e influencer sono consapevoli della necessità di prendersi cura dell’ambiente. E molto di loro sono impegnate in prima persona.

Secondo il sondaggio – che ha riguardato principalmente la popolazione della Spagna -, la più influente è Penélope Cruz (48 anni), attrice e modella spagnola. “Per realizzare un mondo più sostenibile, ci sono sempre più cause a cui Pénélope si unisce, così come il suo partner Javier Bardem e i loro figli. E’ vegetariana e promuove l’utilizzo di auto ibride, partecipando a diverse campagne per le celebrità per sostituire le limousine con auto più sostenibili”, afferma David Llonch Santos, Country manager di Ener2Crowd.com in Spagna.

D’altronde la bella spagnola – vincitrice dell’Oscar come miglior attrice non protagonista nel 2009 per il film “Vicky Cristina Barcelona” – è da sempre attiva nel sociale. Nel 1998, quando prese parte al suo primo film americano “Hi-Lo Country” (che nonostante fosse risultato un insuccesso al botteghino consentì all’attrice di conquistare una candidatura agli Alma Award come miglior attrice cinematografica), decise di donare tutto il suo compenso alla missione di Madre Teresa a Calcutta, dove soggiornò nel 1996. Negli anni, poi, ha trascorso diversi in Uganda e India per svolgere attività di volontariato. E’ paladina anche degli animali tanto che più volte a posato per l’organizzazione no-profit Peta (People for the Ethical Treatment of Animals) schierandosi contro l’uso di pellicce e portando la sua posizione anche alla settimana della moda newyorkese nel 2013. Una scelta intrapresa con coscienza, dato che la sua linea di abbigliamento (in collaborazione con la sorella Mónica, anche lei presente della top ten del sondaggio vista la sua partecipazione alla campagna “Be Green Be Chic”) non fa utilizzo di pellicce e tessuti di origine animale.

Insieme all’attrice Salma Hayek, Penelope ha anche fornito una voce per la Spagna e l’America Latina al documentario Netflix “Our Planet”, che mostra gli effetti devastanti dell’impronta dell’uomo sull’ambiente e ha aderito alla campagna “Nature is speak” dell’Ong Conservation Internazionale, arrivando a essere nominata – insieme ad attori come Harrison Ford e Julia Roberts – agli International Green Awards.

Le ambientaliste Elsa Pataky e Paz Vega

In base al sondaggio, poi, subito dopo Cruz, c’è l’impegno di Elsa Pataky (46 anni) modella e attrice ispano-australiana, da sempre molto impegnata nelle proteste e negli scioperi a sostegno del Pianeta, diventando il volto più in vista di varie associazioni ambientaliste. Nel suo rifugio a Byron Bay, in Australia, l’attrice – nota per il ruolo di Elena Neves nella serie “The Fast and the Furious” – si prende cura degli animali della sua fattoria e promuove un’agricoltura biologica e sostenibile.

Nella classifica del sondaggio, al terzo posto c’è Paz Vega (47 anni), l’attrice sivigliana ora tra i protagonisti della serie Netflix “Caleidoscopio”. La sua passione per la natura è ben nota e si è manifestata in innumerevoli occasioni come ecologista.

Le altre celebrity influenti nella difesa dell’ambiente

La classifica prosegue, quindi, con la modella castigliana Almudena Fernández (45 anni), che ha lanciato “Kind Surf”, Ong socio-ambientale dedicata ai giovani che si trovano in situazioni di disagio, aiutandoli attraverso l’educazione ambientale, ed è diventata ambasciatrice di “Oceana”, la più grande organizzazione internazionale dedicata esclusivamente alla protezione degli oceani del mondo, creata nel 2001.

Il quinto posto è della modella e imprenditrice catalana Vanesa Lorenzo (46 anni), conosciuta in Italia per la partecipazione al film “Fuochi d’artificio” di Leonardo Pieraccioni, nel 1997. Sui suoi profili social la possiamo vedere in giardino a raccogliere cibo biologico, fare yoga e godersi la natura, oltre alle varie battaglie di piazza contro i governi e le aziende affinché prendano misure a favore del Pianeta. Segue l’influencer spagnola Ana Boyer (33 anni) che ha dimostrato il suo impegno per l’ambiente anche recentemente contribuendo alla pulizia di una spiaggia in Qatar dove, insieme ad altre persone, è riuscita a raccogliere fino a 3mila chili di plastica. Nella top-ten del sondaggio, figurano infine le attrici Clara Lago (32 anni), da sempre sostenitrice di Greta Thunberg, Elena Anaya (47 anni) e Adriana Ugarte Pardal (38 anni), entrambe hanno collaborato alla campagna di Greenpeace per salvare l’Artico.