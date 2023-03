Quando utilizziamo il termine comunicazione siamo solitamente portati a pensare alle sue forme più tradizionali: verbale, scritta e grafica. Sempre più spesso però, nella quotidianità, ci troviamo di fronte persone con bisogni comunicativi complessi, per le quali queste modalità sono temporaneamente o permanentemente inadeguate a esprimere in modo sufficientemente comprensibile desideri, interessi, opinioni e scelte. La Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) si interessa e tenta di compensare o ridurre difficoltà comunicative, limitazioni nelle attività e restrizioni alla partecipazione di persone con severi disturbi nella produzione del linguaggio o nella comprensione dello stesso. E ora arriva nelle scuole.

La storia di Caterina

Caterina è una bimba che frequenta la scuola primaria 1° Circolo Umbertide (Perugia) sede di Pierantonio: un istituto particolarmente attento alle esigenze comunicative degli alunni come Caterina, che anche attraverso la Caa vengono inseriti e inclusi attivamente all’interno del tessuto scolastico. Recentemente è stata introdotta a Caterina la Caa per permetterle una migliore comunicazione: in breve tempo i risultati sono stati sorprendenti. Quello che da sempre era uno dei suoi punti deboli, l’esprimere i propri bisogni e le proprie necessità, farsi cioè capire dagli altri, potrebbe aver trovato una soluzione.

Il progetto “Popy on the Road – La Via degli Dei”

“Popy on the Road – La Via degli Dei” prende spunto da una necessità specifica di Caterina (Popy), ma l’obiettivo è quello di estendere quest’esperienza positiva ad altre persone con disabilità comunicative. Si tratta di un viaggio di otto giorni, dal 25 marzo al 1° aprile, durante il quale verranno toccate tre grandi città del centro Italia: Firenze, Bologna e Roma. In ciascuna si terrà un incontro all’interno di una scuola per promuovere ulteriormente l’utilizzo della Caa. L’iniziativa sarà realizzata in collaborazione con Isaac Italy – Società Internazionale per la Comunicazione Aumentativa Alternativa. Si parlerà di Caa e ci sarà spazio anche per piccoli laboratori. Concluso l’incontro i partecipanti si incammineranno lungo la Via degli Dei, l’itinerario che attraverserà l’Appennino tosco-emiliano ma in senso “contrario”.

Le tre tappe: Firenze, Bologna e Roma

Si comincia il 25 marzo presso l’Istituto Calamandrei di Sesto Fiorentino (Firenze). Percorsa la Via degli Dei, il ritrovo è fissato a Bologna dove il 30 marzo avrà luogo il secondo incontro presso l’Istituto superiore Aldini Valeriani. Infine verso Roma, dove si terrà l’incontro conclusivo nell’Istituto comprensivo Poppea Sabina il 1 aprile. Il tratto tra Bologna e Roma sarà percorso in treno e non a caso, visto che tra tutti i mezzi di trasporto è quello più inclusivo. Roma sarà la meta finale del viaggio, ed essendo anche la sede di tutte le principali Istituzioni, vuole essere anche un simbolo: “Ci piacerebbe che il nostro proposito – dicono gli organizzatori – fosse accolto, ascoltato e valutato da tutti quei soggetti istituzionali che possano concretamente aiutarci nella realizzazione di una società più inclusiva in termini comunicativi”.

L’obiettivo del progetto e come sostenerlo

L’auspicio è che aumenti sempre di più il numero degli istituti scolastici che possano utilizzare al loro interno la Comunicazione Aumentativa Alternativa e che, poco alla volta, si possa raggiungere una società dove in ogni circostanza sia garantita la possibilità comunicativa a tutti, nella maniera più ampia possibile. “Ci piace immaginare che la nostra iniziativa – spiegano gli organizzatori – possa dare un importante impulso alla diffusione della Caa all’interno della società, nei contesti più disparati. Vorremmo raccogliere fondi che saranno devoluti e destinati all’implementazione dell’utilizzo della Caa in Italia”. A questo scopo è stata realizzata una raccolta fondi attraverso una campagna di crowdfunding la cui somma sarà anche devoluta a sostegno delle attività condotte dall’Ets Società Internazionale per la Comunicazione Aumentativa e Alternativa Isaac – Italy, via dei Monti Parioli 40, 00197 Roma. Per accedere alla piattaforma https://www.gofundme.com/f/verso-la-via-degli-dei.