Se ancora non sapete cos’è la Ball Culture (o vi piace Pose) è ora di rimediare

Non chiamatele show o esibizioni. Le ballroom hanno poco a che fare con lo spettacolo, con le sfilate e molto invece con l’appropriazione dello spazio e del corpo che sotto i riflettori pretende – giustamente – di stare. Il mondo della ballroom è diventato noto al grande pubblico grazie a Pose, la serie tv Netflix di Ryan Murphy in cui si racconta la storia di case, di madri non biologiche, di voguing e di figli. Un passo alla volta, perché il mondo delle ballroom è un universo vero proprio dentro al quale bisogna entrare con rispetto e impararne le regole e la semantica.

Ball Culture è un insieme di persone raggruppate in house (case) che si sfidano partecipando alle ball, ossia delle competizioni, suddivise in categorie. Le ballroom nascono alla fine degli anni ’70 a New York, precisamente ad Harlem. Diventavano per quei giovanissimi e quelle giovanissime degli spazi sicuri in cui rifugiarsi e non aver paura di essere picchiati o sbeffeggiati perché neri, omosessuali, trans, lesbiche, gay, drag o in senso più ampio queer.

Le house erano delle vere e proprie famiglie in cui i partecipanti della ball trovavano rifugio e protezione. Delle famiglie queer in cui ci si sceglieva, in cui i legami di sangue cessavano di esistere in favore di quelli dell’anima. I figli di queste case, infatti, sono ragazzə giovanissimə che sono state cacciate dalle proprie famiglie perché apparenti alla comunità LGBTQIA+.

Diverse sono le house e le madri di questi anni che hanno scritto la storia delle Ball, lasciando un segno indelebile ancora oggi. La prima a nascere è la House of LaBeija, a seguire molte altre: House of Extravaganza, House of Ninja, House of Pendavis e House of Dupree. Quest’ultima, fondata da Paris Dupree, ha ispirato il documentario Paris is Burning di Jennie Livingston. Il film in realtà non è stato risparmiato. Infatti, è stata aspramente criticata la regista per essersi arricchita sulle immagini e sui volti del mondo delle ball senza mai dare un solo soldo alla comunità.

È doveroso prima di iniziare specificare che le ball sono una competizione in cui - state bene attenti- non si sfila, ma si fa una camminata. In cui non ci si esibisce, ma in cui il corpo diventa un fatto politico, espressione di una forma di dissidenza nei confronti della norma e ognuno esprime la propria disobbedienza civile all’interno di una categoria. Eccone alcune:

Butch Queen (BQ): uomini gay cissessuali;

Femme Queen (FQ): transessuali MtF;

Butch Queen Up in Drag (BQUID): uomini in drag;

Butch (B): lesbiche;

Men (M): uomini eterosessuali;

Male figure (MF): coloro che si presentano (nell’aspetto) o si identificano come uomo (cis/trans FtM/drag king…);

Women (W): donne cissessuali;

Female Figure (FF): coloro che si presentano (nell’aspetto) o si identificano come donna (cis/trans MtF/drag queen…);

Open To All (OTA): Aperto a tutti, indipendentemente da genere, aspetto e orientamento sessuale.

Protagonista indiscusso è il Vouging, il ballo nato nato nella ball e portato però al successo da Madonna con il singolo Vouge. L’idea alla base è quella di imitare le pose delle modelle al momento dello scatto, creando così una danza che non prevede alcun tocco, ma soltanto un movimento di gambe, braccia e mani a tempo dei bit delle canzoni e dello speaker che domina con il suo ‘rap’ l’intera ball. Uno specker che commenta e interagisce con chi cammina e si sfida.

La ball è profondamente legata alla moda, al mondo dei vestiti, infatti i look sono parte integrante della competizione. Eleganza, stravaganza e politica: questo è ciò che muove il mondo delle ballroom che oggi in Italia sta acquistando sempre più spazio.

A Bologna i portici diventano passerelle per la @Kikihouseofkruger e tutte le altre case cittadine. A Padova in cui lo scorso novembre è nato lo spazio Padov- Ha, un luogo safe in cui diffondere la cultura delle ball; Anche a Milano la scena ball trova il suo spazio, ed è evidente anche solo dalla pagina Instagram @bballroomscene diretta da @Labfujiko. Il sud non è da meno, infatti è stata proprio la città di Napoli a ospitare la Myths and Legends Kiki Ball, uno degli eventi più attesi dell’anno che ha visto radunarsi ballerinə da tutta Italia ed Europa.

Il mondo intero ha di nuovo puntato lo sguardo sulle ball, anche grazie ai prodotti pop come Pose o come l’album Reinassence di Beyonce che ha preso i beat classici del mondo della ballroom e ci ha composto un album intero, onorando il genere e ringraziando quei corpi, quelle soggettività marginali che hanno sofferto e trovato nella musica, nella sorellanza ball un luogo sicuro in cui sentirsi se stessi. In fondo le Ball sono una competizione solo all’apparenza, sono un inno alla diversità, all’essere fuori schema, ma senza sentirsi fuori posto. Le ball vogliono essere un luogo inclusivo, un luogo per tuttə.