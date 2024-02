Puglia, la Lingua dei segni sarà insegnata alle scuole medie. "Progetto unico, sia esempio"

grandi risultati

unico nel panorama italiano

Un progetto pilota che punta all'inclusione sociale: inla Lingua dei segni . Perché per far sentire davvero accolti tutti i ragazzi e ragazze sordi non bastano insegnanti di sostegno o programmi ad hoc, ma è fondamentale puntare su un'integrazione scolastica a tutti i livelli, soprattutto che vada al di là del momento dell'apprendimento e miri a renderli davvero parte della classe come tutti gli altri. Nella Regione sono infatti cinquemila le persone affette da disabilità uditive , e puntare alla loro inclusione fin da adolescenti è indispensabile. Aggiunto:L'iniziativa, presentata lo scorso martedì 29 novembre in conferenza stampa, è nata da una proposta del consigliere regionale Giuseppe Tupputi, capogruppo di 'Con Emiliano', in attuazione della legge regionale 51/2021, che all’art.17 riconosce la Lingua dei Segni Italiana (LIS) e la Lingua dei Segni Italiana Tattile (LIST) . Due i principali assi d’intervento, entrambi in collaborazione del. "Questa iniziativa è stata fortemente voluta dall’ENS; ringrazio la Regione Puglia, ed in particolare gli assessori competenti, per aver condiviso un percorso fatto di ascolto e confronto. Solo lavorando insieme possiamo raggiungere", commenta il presidente del CR ENS Puglia Rocco Morese. "Si tratta di progetto davvero innovativo eche ci auguriamo possa portare a risultati eccellenti per diventare un esempio da replicare su tutta la scena nazionale. Perché la piena inclusione e realizzazione delle persone sorde passa innanzitutto dai banchi di scuola!".Il primo intervento è curato dall’assessorato regionale al Welfare e prevede l’attivazione di servizi di interpretariato in alcuni luoghi chiave (pubbliche amministrazioni, strutture socio sanitarie, tribunali, ecc.), sia in presenza sia grazie a innovative piattaforme digitali, con l’obiettivo di abbattere le barriere della comunicazione e garantire pienamente i diritti di cittadinanza delle persone sorde. Invece la seconda linea d'azione è quella affidata all'assessorato all’Istruzione, e prevede appunto l’organizzazione didella Puglia. Aggiunto: "Al fine di promuovere una programmazione che sia rispondente agli interessi dei cittadini con disabilità sensoriale e sia coordinata con gli interventi da realizzarsi sotto il profilo strettamente sociale e scolastico formativo il mio assessorato e quello all'Istruzione, in sinergia con l'ENS (Ente Nazionale Sordi), hanno promosso tavoli di lavoro sinergici propedeutici alla stesura di un unico programma di interventi da realizzare sul territorio regionale" ha dichiarato l'assessora regionale al Welfare Rosa Barone. "L'idea - ha aggiunto il collega Sebastiano Leo, all'Istruzione - è quella di sensibilizzare la comunità scolastica regionale all'inclusione e alla pluralità di linguaggi anche attraverso la promozione di corsi di insegnamento della Lis".