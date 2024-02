Quando a scuola i bulli sono i prof. Risarcita Debora Chirone, studentessa bocciata ingiustamente

Bocciatura immeritata: il Miur e il Liceo la rimborsino

Ritardo nell'accesso al lavoro e frustrazione: il risarcimento di 10mila euro

Unanel luogo per eccellenza dove le discriminazioni non dovrebbero mai esistere: la. Per dipiù ad opera di coloro che, per mestiere, le discriminazioni sono preposti a cancellarle: i professori . Oggi, savonese, è una giovane e realizzata architetta, e quando andava a scuola era molto brava. Come mai, allora, non ha passato l’anno, lei che aveva la media del sette e mezzo? Per via dell’che aveva preso di mira lei insieme ad altre tre ragazze (tutte bocciate), comportandosi con loro coninconcepibili per chi siede dietro una cattedra, e che gli stessi giudici hanno definitoMa Debora non si arresa, si è rimboccata le maniche e nonostantenon solo si è diplomata lo stesso, ma si è ancheper poi aprire uno studio con un collega iniziando a lavorare. Tutto questo mentre la giustizia faceva il suo (lento) corso. Ora è arrivata la svolta: il Ministero dell'Istruzione e un liceo di Savona dovrannoper i danni economici e la sofferenza patita a causa dell'illegittima bocciatura, subita ai tempi in cui era studentessa della terza classe all'istituto superiore nell'anno scolastico 2010-2011."Il danno patrimoniale deriva dal lucro cessante patito per aver ottenuto ilal termine dell'anno scolastico 2013/2014, anziché 2012/2013 e per averegli studi universitari e l'inizio dell'attività professionale - spiega il Tar -. Superato l'esame di abilitazione ha cominciato ad esercitare la professione di architetto, ottenendo i primi guadagni nell'agosto del 2021. Dunque, a causa del ritardo nel conseguimento del titolo di studio di scuola superiore, la ricorrente - laureatasi in corso - ha subito unproduttiva di reddito".I giudici amministrativi hanno precisato che il pregiudizio economico ristorabile non coincide totalmente con il mancato reddito medio di un anno di lavoro, perché laè stata non già definitivamente persa, manel tempo. Il ritardo si ripercuote anche sui contributi previdenziali da versare e ai fini pensionistici. "Appare dunque equo liquidare, a titolo di diminuito utile per via del ritardo, la somma di 8.700 euro pari a circa un quarto del reddito medio di un architetto nel nord-ovest e, quindi, in Liguria (ossia 34.555 euro in base al rapporto Inarcassa) - precisa la sentenza -. Si reputa che nella normalità dei casi, una bocciatura scolastica, specialmente se ingiusta, cagioni nell'alunno. Per tale sofferenza si stima equo liquidare 1.300 euro, più rivalutazione monetaria e interessi legali".Al di là del risarcimento, resta la grande lezione di una ragazza che non si è mai rassegnata, non si è nascosta dietro un "ce l’hanno tutti con me". Debora è andata avanti da sola, ha continuato per la propria strada e raggiunto gli obiettivi nonostante gli ostacoli che s’incontrano lungo la via che porta al futuro. Le altreingiustamente come lei, hanno invecenon denunciando quello che le era capitato. Debora Chirone invece ha avuto la forza non solo di denunciare ma anche di rimanere. Ora la giustizia le ha dato ragione sul passato, undici anni dopo. Ma quel che più conta è il presente e il futuro che la ragazza ha saputo costruirsi dimostrando una grande forza e determinazione, nonostante tutto. Tra accettare la realtà (anche la più brutta e ingiusta) e rassegnarsi, ce ne corre. L’è qualcosa dunque da cui tutti - chiamati anonostante ci sia qualcuno che quei sogni punti a soffocarli sul nascere - possono imparare qualcosa. Anche, e soprattutto, la sua prof di matematica, che ha finalmente imparato che i conti, prima o poi tornano tutti. Non solo sulla lavagna, anche nelle vita.