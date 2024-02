Quando la tavola unisce ciò la religione divide: il caso della cucina Kosher, il trend del momento in Usa

Letteralmente significa '' e rappresenta l'idoneità di una essere consumato dal popolo ebraico secondo le regole alimentari stabilite nella Torah. È la tradizionale definizione di '', ma che al giorno d'oggi va oltre l'aspetto religioso. Acquistare cibo Kosher , o mangiare kosher, è infatti diventato, uno stile di vita all'insegna di una percezione che tali prodotti siano più sani . Ormai infatti non sono più una prerogativa solo ebraica ma hanno invaso anche il mercato dei consumatori in generale.A New York si tengono lededicate al mondo kosher, una trade, Kosherfest, e l'altra consumer, Kfwe (Kosher food and wine experience). Quest'ultima si è svolta il 6 febbraio al Chelsea Piers e ha visto protagonisti centinaia tra chef, ristoranti, vini. Appuntamento sold out che viene replicato anche a Los Angeles. La fiera, la più grande degli Stati Uniti, è organizzata da'Royal Wine Corp, grande produttore e importatore al mondo di vini e superalcolici kosher. Secondo dati forniti da Lubicom Marketing Consulting, ente organizzatore di 'Kosherfest', nel 2022 negli Stati Uniti i prodotti kosher hanno conquistato, per un mercato che vale. "Sempre più persone acquistano prodotti kosher - ha spiegato Menachem Lubinsky, amministratore delegato di Lubicom Marketing Consulting -. L'industria sta producendo buoni prodotti che piacciano al mercato generale (non solo ebraico, ndr). C'è la percezione che il kosher sia più sano in quanto non usa tanti grassi animali e molti prodotti sono senza glutine. Inoltre è anche più disponile nei negozi rispetto al passato". "Kosher - specifica Lubinsky - non vuol dire che il cibo sia benedetto da un rabbino, piuttosto che, e la presenza di un rabbino serve a far rispettare, i quali danno poi accesso alla certificazione". Lubinsky ha inoltre detto che a guidare questa spinta ha contribuito anche la crescita della popolazione musulmana negli Stati Uniti. Nel, l'equivalente di kosher è, quindi per gli islamici residenti in altri Paesi la certificazione kosher facilita la scelta dei prodotti da acquistare secondo i dettami religiosi.Per quanto riguarda, al pari dei prodotti, da circa un ventennio sono in aumento i produttori di vino kosher. Lo conferma Jay Buchsbaum, Executive VP Marketing and Director of Wine Education di Royal Wine Corp, ente appunto organizzatore del Kfwe. "Non c'è differenza a livello di gusto tra un vino kosher e non - ha spiegato -. Ed è una leggenda metropolitana che un vino diventa kosher dopo la. Non è esatto. Per essere kosher un vino deve essere rispondere asotto stretta supervisione, dal momento in cui le uve entrano nella cantina al momento dell'imbottigliamento. Ogni ingrediente usato deve inoltre essere kosher. Sottolineo inoltre che alcune delle aziende vitivinicole più rinomate al mondo, di Paesi come l'Italia, la Spagna, la Francia, producono serie speciali di vino kosher. Anche il moscato più popolare negli Stati Uniti è un vino kosher, è prodotto dall'azienda piemontese 'Bartenura', e la loro famosa bottiglia blu ogni anno vende oltre". Secondo i dati più recenti di Lubicom Marketing Consulting, in Usa sonomentre le aziende produttrici sono arrivate a 11 mila e 400.