Sorpresa! Gli uomini preferiscono le over. Un sondaggio realizzato dal sito Cougar.it sulle donne dello show-biz che più stuzzicano le fantasie erotiche degli italiani, colloca sul podio vip che hanno ampiamente superato gli anta. Qualche esempio? Al primo posto, Elisabetta Gregoraci (42 anni), seguita, in ordine sparso, da Vanessa Incontrada (44), Ilary Blasi (41), Maddalena Corvaglia (43), Elisabetta Canalis (44) e Laura Pausini (48). Gli interpellati – uomini di età compresa tra i 24 e i 55 anni distribuiti su tutta la Penisola – hanno eletto regine delle cinquantenni Federica Panicucci (55), Sabrina Salerno (54), Monica Bellucci (58) e Antonella Clerici (59). Portabandiera tra chi ha superato i 60, Barbara D’Urso (65) in compagnia di Alba Parietti (61) e Pamela Prati (64).

Il fascino maturo preferito dai giovani

Icone di bellezza, seduzione e stile, che infiammano il web con “quell’allure che solo le donne cougar sanno avere”, sottolinea l’ideatore del portale, Alex Fantini. E anche le comune mortali – certo sprovviste di parrucchieri e truccatori sempre a disposizione – hanno appreso negli ultimi decenni, l’arte di non rinunciare mai a curare il proprio aspetto e di abbandonare quella ‘domesticità a ciabatte e bigodini’, che le catapultava nelle vecchiaia prima del tempo, privandole di un ruolo da protagonista nella vita reale. Il fascino maturo sembra quindi avere la meglio su corpi più sodi e incarnati di pesca. Semplice trovata di marketing o segnale di un cambiamento epocale nel mistero che regola i meccanismi dell’attrazione, la rinvincita delle over è ormai un dato di fatto.

Il parere della sessuologa

“Le donne più adulte – conferma Marinella Cozzolino, sessuologa e presidente dell’associazione italiana di sessuologia clinica – rappresentano, in particolare per i 30-35enni sempre più in difficoltà nel tagliare il cordone ombelicale con la famiglia d’origine, un esempio di libertà e autonomia per loro complesso da raggiungere. E se pensiamo che oggi la maggior parte delle over, grazie ai progressi dello stile di vita, della chirurgia e dei trattamenti estetici, mantiene per lungo tempo un aspetto da ragazza, ecco che la fascinazione scatta, talvolta in modo prepotente”. La scienza ha dimostrato però che a determinare l’attrazione, a livello più animale, concorrano i ferormoni, che calano inesorabilmente con l’età.

Oltre alla bellezza si sceglie la dolcezza

Come la mettiamo? “Vengono sostituiti dall’odore della persona, della pelle. E non ne farei più una questione meramente biochimica. Alessia Marcuzzi, tanto per citarne una, ha 50 anni ed è meravigliosa. Ci stupiamo che possa attrarre un uomo molto più giovane?”, ribatte Cozzolino. Bellezza fa rima anche con dolcezza. “Un altro elemento che ricorre tra i miei pazienti – fa sapere la sessuologa – è la percezione delle coetanee come aggressive e poco inclini alla tenerezza, con comportamenti quasi maschili. Le donne più adulte trasmettono invece una maggiore dolcezza. Non solo. La possibilità di un tradimento è uno dei maggior incubi degli uomini contemporanei, molto più fragili di quanto si pensi. E in questo senso le donne mature offrono, sulla carta, maggiori garanzie e un minor rischio di brutte sorprese”.

E la sicurezza: gli uomini temono le responsabilità

Esiste però il rovescio della medaglia. “Gli uomini, anche oltre 40 anni, sono sempre più spaventati dalle responsabilità e dalle richiesta delle compagne più giovani di impegnarsi in una convivenza o di pianificare un figlio. Una donna più grande, che ha risolto tali questioni, viene dunque percepita come meno pericolosa, lo rassicura, e, almeno all’inizio, consente loro di approcciarsi alla relazione più serenamente”, conclude l’esperta. A conti fatti rivincita, o ennesima dimostrazione, dell’estinzione del maschio?