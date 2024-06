Sma, la storia di Noemi: “Le avevano dato 3 mesi di vita, oggi ha 12 anni”

Al memento della diagnosi le avevano prospettato appena tre mesi di vita. Aveva due anni appena. Oggi Noemi ne ha 12 e nonostante la Sma (atrofia muscolare spinale) e tutte le difficoltà che comporta è ancora viva.

È stato papà Andrea a raccontare la storia della sua bambina e della loro famiglia, al convegno “Progetto di vita e presa in carico della persona nel contesto di cura ospedaliera: modello Dama e territorio”, che si è svolto a Roma nell'Aula dei Gruppi parlamentari.

La testimonianza del papà

“Io sono diventato papà di Noemi a 24 anni, dopo due le è stata diagnosticata la Sma e da lì la nostra vita è cambiata” ha detto il giovane padre. Da storie come quella di Andrea e Noemi, nel 2000, all’Ospedale San Paolo di Milano è nato il progetto Dama (Disabled advanced medical assistance), grazie a Filippo Ghelma, medico ospedaliero e ricercatore dell'Università Statale. “Nasce dalle testimonianze, dalla capacità di saper ascoltare le necessità e i bisogni delle persone con disabilità”, specifica il papà della 12enne.

L’intera famiglia abruzzese, non solo la giovane affetta da Sma, è stata stravolta dalla diagnosi: “Abbiamo imparato cosa vuol dire prendersi cura di una persona con disabilità, ci siamo ritrovati da soli nella nostra regione, l'Abruzzo, senza strutture adeguate che potessero prendersi cura di nostra figlia. Abbiamo imparato che disabilità può voler dire anche povertà indotta, perché mia moglie ha dovuto lasciare il lavoro per occuparsi di nostra figlia e a me non è stato rinnovato il contratto perché chiedevo la 104”, aggiunge Andrea.

“Progetto Noemi”

Anche per questo lui e la moglie nel 2013 hanno deciso di creare ‘Progetto Noemi’, per farsi megafono delle esigenze delle famiglie con disabilità gravissime, attraverso lo sviluppo di progetti sociali che abbiano come obiettivo il supporto, sotto ogni aspetto, dei piccoli pazienti con gravi patologie, dei loro familiari, dei caregiver e degli assistenti sanitari. “L'Associazione agisce spinta dalla convinzione che condivisione e unione possano fare la differenza”. Grazie ad essa tante cose sono cambiate nel territorio di residenza della famiglia e oggi il papà è orgoglioso di affermare che “Noemi ha trasformato la parola Sma in Senza Mai Arrendersi”.

Assistenza medica avanzata delle persone con disabilità

Sono tante le storie e i racconti come questo che si sono alternate nel corso del convegno, il cui tema centrale era proprio quello della sfida del sostegno alla salute, a sottolineare l’importanza fondamentale dell’assistenza medica avanzata alle persone con disabilità.

Il modello di accoglienza in ospedale per persone con disabilità, sviluppato dal progetto Dama rappresenta è stato sviluppato proprio in risposta alle istanze di queste famiglie, che avvertivano nel quotidiano la difficoltà della struttura ospedaliera nel garantire un'assistenza sanitaria pari a quella offerta alle persone senza disabilità. Oggi il progetto si è ingrandito e ne esistono diversi esempi in Italia, ma tanto ancora c'è da fare.

“Ricordiamoci che le cose le fanno le persone e perciò ognuno di noi può fare qualcosa nella direzione giusta – ha detto il professor Ghelma, concludendo il convegno –. I problemi si risolvono se si conoscono e dunque il primo passo è l'informazione ancora prima della formazione. Non mettiamoci da soli dei limiti: immaginiamo e progettiamo in maniera libera e fantasiosa e siamo coraggiosi, questo è uno degli insegnamenti che ho avuto dal progetto Dama. Dobbiamo impegnarci ognuno nel proprio ambito ma in un'ottica di progettazione armonica e di rete”, ha concluso.