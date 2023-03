Cacciata dal liceo perché iscritta su OnlyFans. Dopo il caso di una aspirante modella di 25 anni, licenziata dallo staff di Gardaland perché aveva postato un video su OnlyFans – il social con contenuti per adulti -, adesso è la volta di una studentessa: Samantha Delneri, 19 anni, di Udine.

Dal 2022, appena maggiorenne, la giovane ha deciso di sbarcare sulla piattaforma in cui vengono venduti foto e video intimi a pagamento. “Mi ha sempre incuriosito quel mondo, a dire il vero. Fortunatamente ho avuto una persona che ha saputo darmi buoni consigli, su come fare le foto, come rispondere alle persone, sulle pose. Quando ho postato la prima foto, è arrivata un bel po’ di gente, non me l’aspettavo. Duemila persone in un mesetto” racconta Samantha ai microfoni de “Le Iene” (nella puntata andata in onda il 28 febbraio scorso). La sua attività è remunerativa: da una delle prime foto venduta 50 volte, Samantha ha ricavato 500 dollari, per uno scatto in cui mostra le parti intime ha guadagnato 5.000 dollari. Insomma, grazie a questa attività riesce ad aiutare i genitori a pagare il mutuo, oltre che a pagarsi da sola una scuola privata. Ovviamente, quando ha aperto il profilo era ben consapevole di eventuali aspetti ‘negativi’ del mestiere come possibili offese social. “Per il 99,9% sono apprezzamenti”, svela.

Certo è che non avrebbe mai pensato di essere cacciata da scuola anche perché ha “la media del 7,5-8” dice Samantha che era anche rappresentante di classe. Ma un giorno il preside l’ha convocata nel suo ufficio e le ha dato il benservito. “Mi convoca nel suo ufficio e mi dice: ‘Non voglio avere all’interno della mia scuola un individuo che fa una vendita del proprio corpo’. Ci sono rimasta male, ho iniziato a piangere” spiega ancora Samantha a Alice Martinelli de “Le Iene” sostenendo di aver ricevuto “frasi offensive e discriminatorie”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Le Iene (@redazioneiene)

La ragazza è tornata a parlare con il preside una seconda volta, accompagnata dalla madre, e con un registratore, ma l’uomo non ha cambiato idee ritenendo il suo comportamento “completamente disetico”. L’allontanamento da scuola è arrivato tramite mail nella quale, secondo il racconto della studentessa, non si specifica neanche il motivo. Ma non è finita qui. “Se avessi pagato 3000 o 4000 euro in più, mi avrebbe fatto passare dalla scuola paritaria a quella da privatista. Pagando, quindi, non sono più una poco di buono”, aggiunge la ragazza nella sua intervista al programma di Italia 1.

Intercettato dalla Alice Martinelli, il preside della scuola ha continuato a ribadire la propria posizione nei confronti di Samantha, raccontando di averla allontanata perché aveva girato dei contenuti all’interno della scuola stessa. La ragazza, però, ha assicurato di non aver mai fatto alcuna foto o video per OnlyFans tra le mura della scuola, ma di aver girato un video che ha poi pubblicato su TikTok. Come ha raccontato un’intervista al programma radiofonico “La Zanzara”, adesso lei e la sua famiglia si sono rivolti a un legale ma il percorso giudiziario sembra essere alquanto lungo e tortuoso.