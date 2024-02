"Sulle onde col surf adattato con maniglie e cuscini. Perdere le gambe non ha spezzato la mia voglia di vita e di mare"

L'incidente che spezza una vita da favola

Ancora nelle Filippine per la rinascita in acqua

La scuola, l’amore per il mare e la nuova vita

per me è pura, l’acqua è un elemento unico nel suo genere. Puoi lanciarti con il paracadute, scendere giù dalle piste innevate ma solo il mare è capace di sostenerti e al tempo stesso di farti volare - letteralmente - sulle onde. Certe volte quando si fa surf capita di avere un brivido di paura di fronte a muri d’acqua importanti, perché la disabilità fisica li fa sembrare fuori dalla nostra portata. Poi però si prende lentamente confidenza e si riescono a cavalcareE quella è adrenalina pura”., livornese di 44 anni, ha perso l’uso dellain un drammatico incidente in moto che dal 2005 lo ha costringe sulla sedia a rotelle. Dopo un lungo e importante lavoro interiore è rinato grazie all’amore per lo sport. Oggi è un campione di(o ‘adaptive surf’) e un istruttore con brevetto da 7 anni. Il suo grande sogno? “Portare questo sport a diventare. La nostra associazione, assieme ad altre nel resto del mondo, punta a traguardare l’obiettivo dio al più tardiSappiamo che l’iter per il riconoscimento è complesso e che serve tempo ma non ci arrendiamo: abbiamo il supporto della Federazione Fisw e delle istituzioni oltre a quello di sponsor, soci e partner. Il surf adattato è, sia tra gli uomini che tra le donne: c’è l’atleta, il non vedente parziale, l’amputato con protesi e poi ancora il prono con assistenza in acqua e il”.“Ho imparato ad amare il surf fin dall’età di 15 anni, una passione che si è intrecciata con quella per i viaggi. Fino a 27 anni ho lavorato comegirando molti Paesi del mondo tra cui, fino a che non mi sono fermato nelle Filippine. E’ qui che ho iniziato la mia carriera professionale, in un luogo splendido e ricamato di isole: perfetto per fare surf e cavalcare onde mozzafiato. Era un momento della mia vita che non esito a definire una: avevo in previsione il matrimonio e stavano per arrivare conferme importanti per quanto riguarda lae il. Mi ero anche comprato la moto, quando all’improvviso su questa bella favola si è abbattuto un orco cattivo. Correva l’anno 2005, stavo rientrando sulla mia due ruote da un allenamento di pugilato e poi sarei andato a lavoro. Ho commesso un errore, la strada ha fatto la differenza e ho perso il controllo:. Mi hanno portato all’ospedale di Manila dove ho subito un primo intervento, poi un mese e mezzo dopo sono rientrato in Italia”.“Ho iniziato il percorso di riabilitazione a Firenze, al centro di Careggi. Qui ho incontrato molti ragazzi con i quali ho condiviso le mie esperienze di vita nelle Filippine. Abbiamo parlato dei luoghi, delle persone e del surf. Lentamente ho messo a fuoco lae mentre ero ancora in ospedale già cercavo di capire via web che cosa avrei potuto fare per tornare in mare una volta uscito. Il percorso da surfista disabile non è stato semplice da affrontare, all’epoca in Italia non c’erano molti praticanti di surf adattato. Ho dovuto attendere cinque anni prima di potere ho voluto che ciò accadesse, dove sono tornato con degli amici. Nel tempo mi sono dedicato anche al, ale alma il mio obiettivo era capire come poter. La svolta fu quando venne creato il primo prototipo di tavola che faceva al caso mio. Posso, mentre normalmente il surfista sta in piedi. E’ chiaro dunque che stiamo parlando di un oggetto con uno shape molto particolare, provvisto di. Con la parte deiche è importantissima. Così è iniziato il percorso di, che da 5 anni a questa parte è divenuta una scuola con sede operativa a Tirrenia, sul litorale pisano, al Bagno degli Americani”.“Il mare non fa distinzioni, accoglie tutti quelli che lo vogliono affrontare. Bisogna rispettarlo sempre e anche chi condivide il mare con te. Il pensiero di buttarmi a prendere le onde mi dà la forza di andare avanti, è per questo che ho voluto dar vita all’associazionee alla scuola di surf. Qui, grazie allee all’aiuto degli istruttori, diamo la possibilità di andare in mare ama ancheoltre che: quando si raggiunge la spiaggia e si entra in acqua si abbassa ogni barriera. La componente umana ed empatica è legata al concetto di accessibilità ed è cruciale il supporto che arriva dalla famiglia e dagli amici. A giugno torneremo con le attività e gli eventi legati alla scuola di surf: offriremo un calendario ricco, sempre nel rispetto di regole e decreti. Per quanto mi riguarda, avendo praticato per anni il surf ero avvantaggiato rispetto ad altri atleti disabili e così a livello agonistico ho collezionato nel tempo diversi successi prendendo parte ai, une gare internazionali alle Hawaii, in Spagna, Inghilterra e Portogallo. Adesso mi trovo proprio in Spagna, in Andalusia, per allenarmi in vista delle competizioni future: sono qui da ottobre e con me c’è la mia. Lo scorso anno sono saltati i mondiali, speriamo in una riapertura e di tornare presto a fare normalmente sport. Cosa penso oggi? Che quando riesco a planare sulle onde, stare in mare e divertirmi. L’umore cambia e divento un’altra persona, che vive in”.