La tatuatrice Apo Whang-Od, conosciuta anche come Maria Oggay, con i suoi 106 anni è la modella più anziana mai apparsa sulla copertina di “Vogue”. Nelle Filippine Apo Whang-Od è considerata un personaggio storico in quanto è una “mambabatok”, tra le ultime tatuatrici al mondo a praticare l’antica tecnica Kalinga. Ora, all’età di 106 anni, è anche icona di bellezza: il suo volto campeggia sulla copertina da Vogue di aprile ed è la modella più anziana di sempre ad aver posato per il celebre magazine di moda.

Appartenente al popolo Butbut, residente a Buscalan nella provincia di Kalinga (situata nella regione amministrativa Cordillera, sull’isola di Luzon, a circa 15 ore a nord di Manila), per raggiungerla a farsi tatuare da lei arrivano da tutto il mondo affrontando un impervio viaggio da Manila. Questo proprio perché è considerata l’ultima “mambabatok” del paese: pratica l’arte del tatuaggio batok insegnatale dal padre quando era una ragazzina, facendo di lei la prima donna a praticarla.

La tecnica del tatuaggio batok è molto antica e si può trasmettere solo tra consanguinei: si usa la spina di una pianta di agrumi conosciuta come Calamansi (il lime delle Filippine), inserita in una canna di bambù. Oggay esegue il disegno sulla pelle e prepara l’inchiostro miscelando carbone e acqua, poi, aiutandosi con un piccolo martello di bambù, esegue i fori sulla pelle con la spina intrisa di colore. Il procedimento è doloroso ma ricco di significato. Nella cultura kalinga, il tatuaggio aveva lo scopo di esaltare il coraggio e la forza dei guerrieri cacciatori di teste. Per le donne, l’inchiostro simboleggiava “fertilità e bellezza”, secondo Vogue. Mentre venivano eseguiti i tatuaggi, il mambabatok intonava canti e prediceva il futuro. Questo antico sapere, però, Whang-od Oggay non lo può insegnare, a differenza dell’arte dei tatuaggi che sta insegnando ai due nipoti.

Vincitrice di numerosi riconoscimenti in patria, ora aggiunge alla sua lunga esperienza anche questa storica copertina dell’edizione filippina del magazine dove appare esile e elegante, con la coroncina di ambre, il rossetto, le braccia e il decolleté ricoperti di simboli Kalinga.

Il caporedattore di Vogue Filippine, Bea Valdes, ha affermato che lo staff ha deciso all’unanimità sul volto di Whang-Od in copertina. “Sentivamo che rappresentasse i nostri ideali tutto ciò che è bello della nostra cultura filippina” riporta la Cnn. Negli ultimi anni Vogue ha aperto all’ageism, portando sempre più spesso sulle sue pagine donne di età sempre più avanzate. E la scelta di Valdes sposa proprio questa linea editoriale: “Crediamo che il concetto di bellezza debba evolversi e includere volti e forme diverse. Speriamo di arrivare a parlare di bellezza dell’umanità” ha aggiunto il caporedattore alla Cnn. Prima dell’apparizione di Whang-Od su Vogue Filippine, il record per la più anziana modella di copertina di Vogue era detenuto dall’attrice Judi Dench, apparsa sulla copertina di British Vogue nel 2020, all’età di 85 anni.