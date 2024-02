"Umbria coast to coast in e-bike con la piccola 'Popy', per rivendicare i diritti di tutti i bambini disabili"

Caterina, otto anni e una rarissima malattia

Ilcome metafora di vita sui progetti ed i sogni perseguiti sotto la spinta della speranza e della voglia di cambiamento. È il messaggio del celebre film ’Basilicata Coast to Coast’ chedi 41 anni,, una bambina molto ’speciale’, ha deciso di fare suo con un obiettivo preciso: accendere un riflettore particolare sui. E proprio come i protagonisti del film di Rocco Papaleo, Massoli ha chiamato al suo fianco"storici", con cui da sempre condivide passioni, sport, gioie e divertimento ma ancheche la vita a volte non ci risparmia. «– racconta Massoli, amministratore di una ditta di imballaggi –. Nonostante alcuni di loro ormai da tempo vivano in altre città: Firenze e Bologna, e uno addirittura a Rotterdam. Ci incontreremo per attraversare l’ine sensibilizzare, proprio in tempi di pandemia, le istituzioni in primis ma un po’ tutta la società sulla condizione e i diritti dei bambini disabili come la mia dolcissima Caterina, per tutti ’’».Nata con una rarissima mutazione genetica che ne ha compromesso quasi totalmente le capacità cognitive e ancora senza una diagnosi definitiva «Mia figlia, che oggi ha otto anni – racconta con orgoglio e coraggio Giorgio Massoli – affronta le giornate tra le mille difficoltà che la sua condizione impone a lei e a noi che siamo la sua famiglia. Sia chiaro – sottolinea – Popy è amatissima, in particolare dalle sorelle più piccole,che stanno imparando istintivamente a interagire con lei. Caterina va a scuola, anche se ora per lei la Dad è praticamente inutile, e svolge le sue attività riabilitative come. Ma mi sono reso conto che non tutte le famiglie di ragazzini con handicap sono a conoscenza dei loro diritti. Per questo ho pensato di lanciare l’iniziativa. Dopo lo choc iniziale di quella diagnosi – ricorda – la vita per la mia famiglia è andata avanti, nonostante le difficoltà nella gestione di Caterina che ha bisogno di assistenza continua. E proprio adesso sento che è arrivato il momento di, immaginando in realtà scenari diversi, proprio in occasione delAveva solo un anno allora e una sera, mentre dormiva, in tv nel buio della stanza d'ospedale, vidi ’Basilicata Coast to Coast’, un film bellissimo sull'amicizia, sui valori della vita, sull'impegno per il cambiamento. Dissi a me stesso “Giorgio, quando Popy sarà guarita, per festeggiare farai la stessa cosa attraversando la tua regione da ovest ad est insieme agli amici di sempre!!”.Purtroppo le cose sono andate diversamente. Caterina non è guarita, anzi. "Da allora la nostra esistenza è: di colpo ci siamo trovati a doverper cercare di ottenere il massimo possibile per lei. Oggi, grazie al sostegno di molte persone ed organizzazioni, accettiamo di doverper veder riconosciutiin un numero sempre maggiore di contesti. Non vogliamo pietà o compassione ma la garanzia di quei diritti che una società compiuta e civile dovrebbe riconoscere loro, senza che siano le famiglie a chiederlo. Coinvolgeremo a faretutti quelli che credono che sia possibile rendere la nostra società più attenta alle reali esigenze dei bambini speciali come Caterina".In che modo? «, che spesso ostacola e ritarda la fruibilità dei servizi, e chiedendo a chi ricopre ruoli dirigenziali e amministrativi di porsi come obiettivo primario ildei loro bisogni. Non vogliamo sostituire regolamenti, leggi regionali, ordinanze comunali, protocolli Asl o altro, proponiamo una “”, un “plus” da parte delle amministrazioni che vada oltre le normative, per cercare diper aiutarli a crescere serenamente».’Umbria Coast to Coast-Popy on the road’, vedrà Giorgio e i suoi amici Federico, Lorenzo, Marco e Massimiliano partire per un viaggio lungo 700 chilometri dal primo al 9 maggio (nel rispetto delle norme anti-Covid). «Porteremo Popy con noi, quale. Accenderemo anche i riflettori sulle, il, le verdi colline e i borghi medievali dell’Umbria. Il viaggio si svolgerà a bordo diper sensibilizzare ad unadel territorio". Le prime ’uscite’ sui social hanno già ricevuto il sostegno di tante persone anche da altre regioni come la Lombardia, il Veneto, le Marche, la Sicilia. "Ci piace pensare che la nostra iniziativa possa accendere davvero l’attenzione sul tema. Questo è ilche magari in futuro potrebbe estendersi anche a livello nazionale".