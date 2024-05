Una Nessuna Centomila, lo sfogo: “Io lontana da mio figlio con disabilità, ‘ingabbiato’ tra gelide barriere”

Ogni volta la solita storia: ad ogni concerto, o quasi, c’è qualcuno che tira fuori il problema dell’accesso e della condizione in cui vengono messe le persone con disabilità che vogliono assistere a qualche ora di musica live. E che spesso finiscono ad essere relegate in specie di gabbie o comunque in zone recintate, lontanissime dal palco o con visibilità parecchio ridotta.

Il ‘contententino’ di permettere loro di partecipare allo show del* loro cantante preferit*, però, non basta più. “Potrei raccontarvi che è stato bellissimo, ma in realtà sono così stanca di subire umilianti retroscena per poter portare Matteo ai concerti”, scrive infatti Sabine Bertagnolli, mamma di Matteo, un ragazzo 18enne con disabilità. “Concerti – prosegue nel post di sfogo su Instagram – in cui lui si diverte immensamente, ma che spesso non ci permettono di assaporare la leggerezza della musica, divisi da gelide ringhiere così pesanti da sopportare. Tristi, malinconiche e devastanti per l'anima. Cremonini, Jovanotti, Vasco, Eros, Mika, Pausini… Mantova, Bologna, Verona, Jesolo, Milano...”, elenca.

Matteo, Sabine e le amiche al concerto Una Nessuna Centomila (Instagram)

La mamma di Bolzano, 45 anni, ha accompagnato mercoledì 8 maggio il figlio e un’amica 16enne all’Arena di Verona, per farli assistere all’evento “Una Nessuna Centomila” contro la violenza sulle donne, organizzato da Fiorella Mannoia con il sostegno di altre grandi voci della musica italiana. Uno spettacolo tanto atteso, tanto sognato, come si vede anche dalle foto scattate prima che iniziasse lo show, con i due ragazzi sorridenti e felici di poter essere all’interno di quel contesto ad assistere a quel concerto. Loro felici e inconsapevoli, forse, di essere stati ancora una volta relegati all’interno di un recinto ben delimitato – certo per una questione di sicurezza delle persone in carrozzina, ma l’immagine colpisce comunque –, cosa che però non è sfuggita alla donna. Che se ne lamenta il giorno dopo sui social.

“Discussioni che ti sfiniscono, dove alla base di tutto c'è la richiesta di un minimo di inclusione – scrive Bertagnolli –. Nel 2024 dove si parla di ritornare a classi isolate (nemmeno a lei è sfuggita quella vergognosa dichiarazione di Vannacci, ndr), come posso pretendere di trasmettere la necessità di non ‘ingabbiare’ le persone con disabilità, completamente isolate? Come posso far capire che anche disabile e accompagnatore hanno il desiderio di potersi abbracciare tra una melodia e l’altra? Tenersi per mano, ondeggiare, cantando assieme è il contorno emozionale di ogni sinfonia”. Già, perché mamma e figlio sono costretti a stare lontani, separati non solo da quelle sbarre di metallo che chiudono la zona assegnata alle persone con disabilità motoria, in sedia a rotelle. “Mentre scrivo queste righe, penso a ieri e sono triste – ammette la 45enne –. Ho trovato l'ennesimo compromesso e, rinunciando al gruppo di amici, ho osservato Matteo a distanza. Per la sua amichetta ho estorto uno spazio, li, accanto, in piedi nel corridoio. L’abbraccio e la stretta di mano erano impedite da ferraglia senza calore, le mani gelide. Fortunatamente, pochi hanno gli occhi di una madre. Probabilmente, saranno solo loro: i genitori, i figli, i fratelli, gli amici di persone in carrozzina, non autosufficienti, che capiranno esattamente di cosa sto parlando. Un mondo diverso, a sè. Semplicemente tra di noi”, conclude.

L’ennesimo sfogo di qualcosa già visto e sentito troppe volte: quando cambieranno le cose? Quando un concerto sarà davvero un momento da godersi insieme, mano nella mano, oscillando insieme sulle gambe o sulle ruote, che importa?