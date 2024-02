Una rivincita 'spaziale': la leggenda Wally Funk volerà con Jeff Bezos in orbita a 82 anni

Sono passati quasi sessant'anni, ma quel sogno, tra qualche giorno, diventerà realtà. "", ha detto commossa, ex pilota e istruttrice di volo, una vera leggenda che ha combattuto per anni per l’affermazione delle donne nell'aviazione. Per la sua missioneha infatti scelto una pilota d'avanguardia, volto noto per gli americani da quando, negli anni'60, le vennela possibilità di fare l'astronauta a. Funk farà parte dell'equipaggio che il 20 luglio, a bordo del razzo, verrà lanciato dalla base in Texas per un, il primo 'viaggio' di questo tipo con persone a bordo. "Nessuno ha aspettato più a lungo - ha dichiarato Bezos nel suo post, definendo la donna un'- Il momento è arrivato. Benvenuta a bordo, Wally. Siamo eccitati all’idea di farti volare con noi". Oltre a Funk e all'imprenditore, voleranno in orbita anche il fratello Mark e l’ancora anonimo vincitore dell’, costato la bellezza di. La, come è già stata soprannominata, sarà la persona più anziana ad andare nello spazio. Meglio tardi che mai, si dice in questi casi. Wally Funk, infatti, avrebbe potuto volarci già sessant'anni fa, quando,venne selezionata per fare parte delle cosiddette, il programma di addestramento rivolto a 13 donne pilota. Considerata, già da bambina era affascinata dalla meccanica, a soli 16 anni era entrata al college, tre anni dopo aveva preso il brevetto di pilota e a 20 era diventata istruttrice di volo civile.Si offri volontaria per il, ideato per preparare le donne al programma astronautico della Nasa, e si classificò tra le prime tre. Ma questo venne cancellato all’improvviso, quando il governo federale decise che le donnead usare le strutture militari necessarie per l'. Così la giovane aspirante astronauta fu costretta ad accantonare il suo sogno. Ma non mise da parte la sua voglia di volare e di lottare per vedere riconosciuti i diritti delle donne pilote. Negli anni è diventata la, prima donna a completare l’accademia dell’aviazione, prima donna a capo di un’agenzia federale di controllo e analisi dei voli e la prima a essere nominata, una sorta di super detective che si che indagava su incidenti aerei. "Ho insegnato a volare a più di 3000 ragazze", racconta. E quando nel 1999 Eileen Collins diventò la primo comandante donna di una missione Shuttle, fu una sorta di prima rivincita anche per Funk. Unache si compirà veramente tra pochi giorni, quando, nell', anche Wally potrà finalmente godersi quella visita tra le stelle che ha sognato per tanti anni.