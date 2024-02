Un'impresa di donne, unite dalla passione per la letteratura: "La nostra sfida"

Un impresa di donne

Due donne impegnate, l’una insegnante,, e l’altra responsabile del marketing in un’azienda dell’ospitalità,, entrambe legate dalla passione per la letteratura. Scrittrici, hanno deciso di fare diventare la loro passione un bene comune e hanno organizzato, per il secondo anno consecutivo, a Massa, il, la cui edizione 2023 si terrà dal 20 al 22 ottobre e sarà aperta da un intervento della nostra direttrice, Agnese Pini. Ci saranno poi autrici e autori di grande livello e spettacoli a raccontare storie (il programma del festival sul sito ).Ma come mai questa impresa e qual è il rapporto di Patrizia Fiaschi e Simona Bertocchi con il lavoro e l’essere donna? "– dice Fiaschi -, ma il legame è stretto. L’essenza femminile ha forgiato ogni piega del raccontare, ogni frangente narrativo. Un completamento legato alla sfera della femminilità che reputo necessario". "Nei miei libri – racconta invece Bertocchi – esprimoin tutte le sue sfaccettature, come ne 'I colori di Venere'. Scrivo con un punto di vista e un animo femminile, ma non credo che la scrittura abbia un sesso".Donne che si sono impegnate in une non sempre accessibile. "Fin da bambina - spiega Patrizia - ho attribuito un posto speciale ai libri e scrivendo ho reso trasparente la mia anima: chi scrive inevitabilmente mette a nudo i propri sentimenti e le proprie fragilità. Il mio lavoro è stato accettato grazie a un editore onesto che ha saputo riconoscere e rispettare la profondità della mia scrittura”. “Imporsi non è stato facile e neppure adesso lo è – aggiunge Simona -, ma sono tenace, mi sono preparata e impegnata. Assieme a una grande passione e pur tra mille difficoltà sono poi riuscita a realizzare bei progetti”."Scrivo – continua la responsabile marketing – da una parte perdall’altra. Quando scrivo vivo in un mio mondo parallelo assieme ai miei personaggi, abito luoghi diversi, mi muovo in epoche differenti. E scrivere del passato mi aiuta a capire meglio il presente; sono affascinata dallo studio della storia, della ricerca negli archivi, ma soprattutto amo romanzare". Per la docente la scrittura è crescita: “Esterno il lato più intimo dei miei pensieri attraverso il racconto di vite altrui. Un filo sottile mi lega alla scrittura e rileggermi ha il sapore della cose belle e vere.La storia?e dobbiamo svilupparle per riflettere e migliorarci. Le memorie, soprattutto di famiglia, chiedono di essere ascoltate e assumono una dimensione nuova che le proietta nel presente e nel futuro”. Nella loro esperienza, il senso della letteratura per Simona Bertocchi è "un rifugio, il bisogno di allontanarsi da una realtà che non sentiamo nostra. La letteratura racconta la vita attraverso il romanzo". "I classici – chiarisce Patrizia Fiaschi– danno insegnamenti e riflessioni nonché un senso di pace che fa bene poiché ristora dalle fatiche del vivere”.Ma perché un Festival del Romanzo Storico? E ilha ancora spazio, dà ancora emozioni in un mondo di device ed ebook? La risposta della professoressa è decisa: “Perché il lettore possa estrapolare dai testi un riscontro umanitario da applicare ai giorni nostri. E il testo di carta è ancora necessario, anche se trovo straordinaria la possibilità di trasformarlo in un audiolibro da ascoltare comodamente dove più ci piace". Bertocchi è più pratica: “Il Festival è, anche se il romanzo storico permette di attraversare molti generi, dal giallo al thriller alla biografia, e varie epoche. Perché la carta? Perché non potrei mai immaginare la mia casa senza libreria con ogni volume che sa di vissuto. La realtà tecnologica avanza e l’ebook a volte mi risolve delle situazioni, ma non mi dà la stessa emozione di un libro ‘vero’ anche se questo è destinato prima o poi a trasformarsi”.Molti si chiedono: la letteratura può guarire dai mali propri e altrui? “Assolutamente sì – risponde Simona -. I libri sono rifugio, evasione, danno risposte, approfondiscono i pensieri o li alleggeriscono. Mi è capitato di trovare il coraggio di prendere decisioni importanti dopo avere letto la storia di qualche eroina impavida”. “La letteratura guarisce – incalza Patrizia -. L’idea delle ‘farmacie letterarie’ che si sta diffondendo in molte realtà cittadine potrebbe sembrare all’apparenza una moda. Di fatto per ogni momento triste o felice esiste almeno un libro capace di sostenerlo”.“Sì. Nel mio essere docente rientrano le competenze letterarie acquisite con l’esercizio della scrittura. Scrivere è faticoso perché costa impegno, attenzione e capacità di revisione continua del proprio lavoro, ma è senza dubbio la più formativa delle passioni”.“Spesso fatico a unire i due stili, la comunicazione è sempre più veloce, piena di slogan, e scrivere romanzi storici non aiuta… Ma sensibilizzare le persone alla lettura diventa quasi una missione”.