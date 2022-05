di Remy Morandi

Gli influencer hanno tanti poteri, primo tra i quali quello di attrarre persone, milioni di persone. E non solo sui social. Una delle tante dimostrazioni, quella più eclatante, fu la visita di Chiara Ferragni alla Galleria degli Uffizi a Firenze due anni fa. Dopo le foto dell’imprenditrice scattate davanti all’Adorazione dei Magi e alle altre meraviglie del museo, nel weekend successivo alla visita di Chiara, gli Uffizi registrarono un boom di visitatori: +27% di giovani. E così, se Chiara è riuscita a far tornare i giovani al Museo, perché non potrebbe anche attrarre ragazze e ragazzi al Memoriale della Shoah? È l’idea che ha avuto, secondo quanto riportato da Repubblica, la senatrice a vita Liliana Segre che ha deciso di invitare proprio Chiara Ferragni a visitare quel luogo simbolo dedicato al ricordo delle vittime dell’Olocausto in Italia. Dopo l’invito della senatrice, Fedez ha risposto alla senatrice a vita su Twitter, invitandola al podcast Muschio Selvaggio.

Liliana Segre: “Vorrei incontrare Chiara Ferragni e invitarla al Memoriale della Shoah”

Liliana Segre dunque invita Chiara Ferragni a visitare il Memoriale della Shoah di Milano. “Mi piacerebbe molto incontrarla e invitarla a visitare con me il Memoriale della Shoah”, ha dichiarato così la senatrice a vita durante la sua visita in via Ferrante Aporti, al Binario 21 interrato sotto alla Stazione Centrale, da dove partivano i treni diretti per i campi di Auschwitz-Birkenau.

Già una volta i dirigenti del Memoriale avevano provato a invitare Chiara Ferragni, ma evidentemente l’invito non è arrivato a destinazione. E così la senatrice a vita ci riprova, sperando di attrarre ragazze e ragazzi in modo che il ricordo non vada perduto: “Il fatto che i ragazzi conoscano poco questo luogo e le storie che vi sono custodite, è il mio cruccio. Questo mi addolora, quando mi tocca ricordare che cosa ho vissuto io e cosa hanno vissuto milioni di ebrei, condannati per la sola colpa di essere nati. Se i giovani non arrivano, è stato tutto inutile? Se Chiara Ferragni venisse qui con me, molti adolescenti si interesserebbero a questo argomento e verrebbero qui a vedere quel che è successo a me e a tanti altri, fra cui i tanti che non sono mai tornati dal viaggio verso l’orrore”. Queste le parole, riportate da Repubblica, della senatrice a vita Liliana Segre.

Liliana Segre è dunque convinta che far arrivare Chiara Ferragni in un luogo simbolo come quello del Memoriale della Shoah possa spingere i giovani a incuriosirsi anche sulla Memoria. “La conosco – spiega ancora la senatrice, secondo quanto riportato nell’articolo di Zita Dazzi -, so che vive a Milano e so quello che fa. Ho visto che si è impegnata col marito su diversi temi di importanza sociale, è sicuramente una donna attenta anche a argomenti diversi da quelli che riguardano il suo lavoro legato alla moda”. Per questo, dichiara la senatrice, “sarebbe interessante conoscerla e poter venire magari assieme qui, davanti a questa grande scritta ‘Indifferenza’ che io ho voluto fosse messa all’ingresso del Memoriale”.

Fedez risponde a Liliana Segre: “Venga al nostro podcast Muschio Selvaggio”

Sarei felice di invitare la Senatrice Liliana Segre al nostro podcast Muschio Selvaggio, spero possa accogliere il nostro invito 🙏🏻 — Fedez (@Fedez) May 18, 2022

Dopo l’invito della senatrice a Chiara Ferragni, Fedez ha risposto con un tweet: “Sarei felice di invitare la Senatrice Liliana Segre al nostro podcast Muschio Selvaggio, spero possa accogliere il nostro invito”. Il cantante ha quindi prontamente risposto al messaggio di Liliana Segre, provando a richiedere la sua presenza nel noto appuntamento podcast, realizzato dallo stesso marito di Chiara Ferragni con Luis Sal.

Chiara Ferragni e Fedez, l’Ambrogino d’Oro per il loro impegno nella lotta al Covid

Liliana Segre ha ragione quando dice che Chiara Ferragni si è impegnata con Fedez “su diversi temi di importanza sociale”. Era dicembre del 2020 quando i Ferragnez ricevettero l’Ambrogino d’Oro, il massimo riconoscimento cittadino di Milano. La coppia di influencer ottenne il premio durante l’emergenza Covid per la raccolta fondi grazie alla quale fu possibile realizzare una nuova terapia intensiva all’ospedale San Raffaele. “Durante la prima fase dell’emergenza sanitaria, hanno messo la notorietà al servizio della lotta al Covid-19 per provare a lenire le ferite della loro città. Con un racconto ironico sulla vita da famiglia milanese in quarantena, hanno sensibilizzato sull’importanza di osservare le regole per contenere il contagio”. Così si leggeva nelle motivazioni con cui Milano scelse di premiare i Ferragnez con l’Ambrogino d’Oro. “Con altruismo unito a senso pratico – proseguivano le motivazioni – hanno lanciato una raccolta fondi per l’ampliamento in tempi record del reparto di terapia intensiva dell’Ospedale San Raffaele. A questo risultato straordinario si aggiunge l’impegno come volontari dell’iniziativa ‘Milano Aiuta’. Preparando la spesa e pedalando per la città per consegnare cibo alle famiglie in difficoltà, hanno mostrato quanto sia importante, anche con gesti semplici, porgere la mano ai più fragili nel segno di un autentico spirito ambrosiano”.

Dopo aver ricevuto il premio, Chiara Ferragni e Fedez ringraziarono dicendo: “Tutti possiamo essere utili ma possiamo essere davvero utili solo se siamo tutti. Le persone sono contenitori di idee e le idee sono l’unica cosa che conta. Saranno loro che potranno tirarci fuori dal periodo difficile che stiamo affrontando. Questo premio non è nostro, è delle idee e dei progetti a cui abbiamo/avete partecipato. Non abbandoniamo i progetti, non abbandoniamo le idee, non abbandoniamo il nostro paese”.

“Le idee sono l’unica cosa che conta”, dicono i Ferragnez. Liliana Segre ha avuto l’idea di invitare Chiara Ferragni al Memoriale della Shoah. Chissà se l’imprenditrice risponderà all’appello.