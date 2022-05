Mammadimerda, il blog satirico che racconta la maternità oltre l’idea della Mamma Perfetta

di Sofia Francioni

Come già abbiamo avuto modo di raccontare nella nostra campagna, non c’è niente che faccia male alle mamme come la retorica delle eroine, delle perfette a tutti i costi. A loro in primis. In Italia uno dei blog che parla dell’essere mamma in chiave quantomeno alternativa, schietta, libera e a tratti oltraggiante è Mamma di merda. Ve lo presentiamo per augurarv* una festa della mamma alternativa.

MdM o mammadimerda

Sono Sarah Malnerich e Francesca Fiore le creatrici del blog satirico sulle mamme più seguito di sempre in Italia. Uno spazio “non politicamente corretto, che non produce cultura, che non fa informazione ma che vuole raccontare la maternità in modo diverso per scardinare l’icona della mamma perfetta”, si presentano sul sito. Dissacrante ai limiti del profano, disturbante, femminista e sincero, il blog nasce nel 2016 da due donne, due amiche, due mamme imperfette con l’obiettivo di raccontare la maternità e i suoi disagi in modo contemporaneo. Illuminante a rischio esplosione a rischio scandalo.

“Per la festa della donna non fiori, ma money. Dateci i soldi! Per arrivare alla parità di genere bisogna investire. Money. Cash. Soldi. Pilla. Le mimose e le frasi di circostanza tenetevele”, chiedevano l’otto marzo scorso da una vignetta.

Ironiche, brillanti e forti di una solida community, le due attiviste di mdm durante la pandemia si sono impegnate politicamente a sostegno delle battaglie delle donne diventando dai social alla piazza megafono del disagio al femminile.

La community di mdm ha chiesto fondi per la parità di genere e per la riapertura delle scuole. Degne di nota, le vignette di Malnerich e Fiore a tema MerDad sono una denuncia di che cosa ha significato per le mamme la Didattica a distanza. Le vignette La Filastrocca del giorno rivista e Il thriller che sta appassionando le famiglie italiane è satira purissima, intelligente, spietata che trova riscontro nelle testimonianze di migliaia di donne, che durante la pandemia hanno scontato un aumento delle ore a loro carico per la gestione della casa e la cura dei figli. Il blog, pagina Facebook e Instagram Mamma di merda dal 2016 fa sentire le mamme imperfette meno sole. Le fa ridere, sorridere, le provoca. “Lenisce i loro sensi di colpa e diffonde inadeguatezza”.