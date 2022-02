di Barbara Berti

Giovani, belle e bionde con i capelli lunghi. Segni particolari: amori da copertina patinata. Sono Marta Fascina e Noemi Bocchi, le donne di cui tutta l’Italia parla in questi giorni: dal parrucchiere come in metropolitana o in fila alle poste. Alla radio, suo social, sui quotidiani a tiratura nazionale.

Il motivo? Sono vicine a uomini importanti: nel primo caso, Marta Fascina, è la fidanzata di Silvio Berlusconi che i rumors vorrebbero futura sposa. Per Noemi Bocchi, invece, la situazione è più complicata visto che sarebbe il ‘terzo incomodo’ della coppia Francesco Totti – Ilary Blasi, chiamata in causa in una liaison che lo storico capitano della Roma smentisce, anche tramite video.

Chi è Marta Antonia Fascina

Marta Antonia Fascina è una deputata di Forza Italia a nata Melito di Porto Salvo, alle porte di Reggio Calabria, il 9 gennaio 1990. Tra lei e il Cavaliere ci sono ben 53 anni di differenza (lui 85 e lei 32) ma per Berlusconi questo è irrilevante, tanto che anche la precedente fidanzata, la verace Francesca Pascale, è più giovane di quasi mezzo secolo.

Marta Fascina è ufficialmente la compagna dell’imprenditore sceso in campo (quello politico) dal 2020. Discreta ed elegante, secondo alcuni incarna la first lady perfetta: laureata alla Sapienza di Roma, un incarico prima nell’ufficio stampa del Milan, quindi nella Fondazione Milan e poi – facendosi notare per la passione e la competenza politica – il grande salto in Parlamento a soli 28 anni. Attualmente, infatti, è deputata azzurra con il ruolo di segretaria IV Commissione Difesa e Responsabile sicurezza del gruppo Forza Italia. E’ stata eletta alla Camera nella circoscrizione Campania 1 con i listini ‘bloccati’ creando anche qualche mal di pancia in seno al centrodestra campano.

In particolare, Nunzia De Girolamo, ex deputata di Forza Italia, ai microfoni di Myrta Merlino su La7, il 9 marzo 2020, quando fu svelata l’identità della nuova fiamma del Cavaliere, disse: “Ho scoperto che il mio seggio sicuro è stato utilizzato per far trovare l’amore a Berlusconi”. Secondo i ben informati, la Fascina è una donna molto riservata e silenziosa che, però, si rivolge con autorevolezza ai colleghi di partito nella chat dei parlamentari di Forza Italia nei momenti caldi. E “quando interviene lei, vuol dire che sta parlando Berlusconi” dicono dal partito. E anche sui social – circa 14mila follower su Instagram e poco meno di 5000 fan sulla sua pagina Facebook – non mostra niente della vita privata, solo post e messaggi politici. Insomma, affianca e sostiene sempre il Cavaliere da vera “première dame”. Ma le manca l’anello, quello importante che si mette all’anulare della mano sinistra.

In questi giorni è esplosa la ‘bomba’ del possibile matrimonio. Per Berlusconi sarebbe il terzo dopo le nozze con Carla Dall’Oglio (da cui sono nati Marina e Pier Silvio) e con Veronica Lario (da cui sono nati Barbara, Eleonora e Luigi), il grande amore naufragato in un divorzio milionario. Se la Fascina resta in silenzio sognando l’abito bianco, il leader di Forza Italia smentisce. “Il rapporto di amore, di stima e di rispetto che mi lega alla signora Marta Fascina è così profondo e solido che non c’è alcun bisogno di formalizzarlo con un matrimonio” fa sapere Berlusconi con una nota stampa. Gossip finito? Assolutamente no, visto che non è la prima (e non sarà l’ultima) volta che la Fascina viene indicata come futura sposa dell’ex presidente del Consiglio. Non resta che aspettare anche perché per molti la data sarebbe già fissata: il 21 marzo, giorno d’inizio della primavera. E se son rose fioriranno.

Chi è Noemi Bocchi

Spine, invece, intorno all’altra donna del momento, Noemi Bocchi, additata come la nuova fiamma del ‘Capitano’ Francesco Totti. Trentatre anni, una laurea in Economia e commercio, un attestato di designer floreale, una grande passione per il calcio e il padel: ecco l’identikit della donna che avrebbe fatto perdere la testa al Pupone e che fisicamente ricorda tanto (forse troppo) Ilary Blasi, moglie dell’ex 10 della Roma e madre dei suoi tre figli (Cristian, Chanel e Isabel).

Noemi Bocchi è fresca di separazione da Mario Caucci, team Manager del Tivoli Calcio, da cui ha avuto due figli. La storia con Totti andrebbe avanti già da un po’, secondo le voci che circolano negli ambienti romani. Motivo? I due sarebbero stati avvistati più di una volta al ristorante “Isola del Pescatore” di Santa Severa, località balneare a 50 chilometri da Roma.



Non solo, a portare alla luce la relazione ‘segreta’ tra Totti e la Bocchi sarebbe stato un incidente avuto dall’ex calciatore qualche tempo fa: sembrerebbe che, appresa la notizia, la donna abbia lasciato di corsa una festa per raggiungerlo, alimentando i sospetti dei presenti. Ad avvalorare le indiscrezioni, inoltre, sarebbe una foto scattata allo stadio Olimpico (per la partita Roma-Genoa) in cui la ‘sosia’ di Ilary è seduta proprio due file dietro a Totti.

Se il ‘Pupone’ via social smentisce tutto, bollando la love story come “fake news” e chiedendo “di fare attenzione perché di mezzo ci sono i bambini e vanno rispettati”, la Blasi si limita a postare una foto mentre fa la linguaccia, chiaramente in segno di sberleffo verso le voci di crisi. Ma le smentite alimentano il gossip che si fa sempre intricato e ricco di particolari.

Quali? La passione per il padel avrebbe acceso la fiamma (tra Totti e la Bocchi) che ora divampa tra i due tanto che l’ex giallorosso avrebbe già lasciato il tetto coniugale. E la nuova storia del Pupone sarebbe nata quasi ‘per ripicca’ visto che la Blasi avrebbe tradito il marito con un collega della tv. Insomma, nella Capitale c’è aria burrasca: dopo 20 anni, di cui 17 di matrimonio, Ilary e Francesco, i moderni Sandra e Raimondo, potrebbero dirsi addio. Del resto anche la tanto pubblicizzata sit-com “Casa Totti” (riprendendo, appunto, “Casa Vianello”) è rimasta solo sulla carta non arrivando mai a concretizzarsi. Certo è che in questo momento “che noia, che barba” non potrebbero dirlo. La notorietà è un privilegio che ha il suo altissimo prezzo da pagare.