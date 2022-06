Massimo Giletti, malore da Mosca: dopo il caso Moretti, troppo stress per il giornalista

di Letizia Cini

Massimo Giletti a Mosca, un malore in diretta a Non è l’ Arena in onda su La7. Il rischio che la trasferta nella capitale russa del conduttore potesse volgere al peggio c’era tutto. Dal punto di vista della opportunità, ovviamente. A cui si è aggiunto un imprevisto. Sarà stato il freddo, sarà stato lo stress. Sta di fatto che mentre parlava con Mirta Merlino che si trovava in studio, ed è stata lei stessa ad avvertire che in quel momento il giornalista (60 anni) si era accasciato. Poco prima era andata in onda una lunga, imbarazzante intervista alla portavoce del Cremlino che per 50 minuti non aveva mai nemmeno citato l’Ucraina giustificando ogni aspetto dell’invasione russa.

“Mi alzo e me ne vado”. Così Alessandro Sallusti direttore id Libero ha reagito durante la trasmissione Non è l’Arena dopo l’intervista di Massimo Giletti alla portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. Un botta risposta molto duro, nel quale la Zakharova ha criticato Giletti più volte sulle sue conoscenze del dossier ucraino e dell’impegno della Russia in altri teatri di guerra.

“Asservimento”, queste le parole del direttore del quotidiano subito dopo la chiusura del collegamento. Sallusti prima di lasciare la trasmissione ha criticato aspramente il palazzo del Cremlino, come luogo dove sono stati commessi i crimini del comunismo, e gli ospiti di Giletti a Mosca. “Non farò la foglia di fico”, ha concluso Sallusti prima di uscire di scena.

Dopo qualche minuto Giletti si è ripreso anche se visibilmente provato e non più in piedi all’esterno, ma seduto all’interno.

Calo degli zuccheri

“Ho avuto forse un calo di zuccheri, è stato un malore legato al freddo“, ha detto massimo Giletti. Il dibattito è stato particolarmente accesso, tanto che Alessandro Sallusti, dopo l’intervista di Giletti alla portavoce del ministro degli Esteri russo Marija Zacharova, ha deciso di abbandonare la trasmissione, contestando la conduzione dello stesso Giletti e parlando di “una sceneggiata”.

“Pensavo fossi andato a Mosca per parlare al popolo russo – ha detto Sallusti -. Mi trovo davanti ad un asservimento totale di fronte alla peggiore propaganda che ci possa essere. Il Cremlino è un palazzo di m..da, lì il comunismo ha fatto i più grossi crimini. Rinuncio al compenso pattuito ma non ci sto a fare la foglia di fico a quei due co…oni che hai lì di fianco, me ne vado”, riferendosi agli ospiti russi accanto a Giletti, tra cui il conduttore Vladimir Soloviev.

Il caso ex

Nei giorni scorsi il giornalista era stato al centro di una polemica, per una dichiarazione rilasciata al settimanele chi, sulla sua ex Alessandra Moretti.

“Alessandra Moretti? È ancora innamorata di me, forse in parte anche io”. Massimo Giletti si racconta, intervistato a tutta pagina dal Corriere della Sera, ripercorrendo passato, famiglia, amori.

Tra questi la relazione con Alessandra Moretti, eurodeputata del Pd, che smentisce pronta a denunciare: “Non tollero intromissioni nella mia vita privata e deploro il fatto che i miei figli, che hanno sempre avuto una madre e un padre presenti, vengano coinvolti e citati in simili contesti giornalistici”, gli manda a dire con un comunicato girato alle agenzie, prima di sottolineare: “Mi riservo di tutelare nelle sedi opportune me e la mia famiglia”.

Le scuse di Massimo Giletti

Poche ore più tardi arrivano le scuse del giornalista e conduttore di ‘Non è l’Arena’: “Chiedo scusa ad Alessandra e alla sua famiglia se si sono sentiti offesi dalle mie parole, parlavo di amore inteso come affetto sincero tra esseri umani e non di relazione o di altro tipo di sentimento vista la grande stima che nutro da sempre per lei come donna e come madre”.