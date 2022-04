Maternità surrogata, cos’è e perché potrebbe diventare un “reato universale”

di Remy Morandi

Cos’è la maternità surrogata è la domanda che in molti si stanno ponendo in queste ore, dopo che la Commissione Giustizia della Camera ha adottato il testo base della legge che propone di perseguire la surrogazione di maternità (anche chiamata più comunemente ma in senso dispregiativo “utero in affitto“) come reato universale. Prima di rispondere però alla domanda è necessario cercare di capire che cos’è successo oggi in Commissione e che cosa prevede il testo base della legge, in base al quale, se il provvedimento dovesse diventare definitivo, in Italia potranno essere processate tutte quelle persone che si recano all’estero per concepire un figlio grazie alla gestazione di terzi.

Maternità surrogata come reato universale, cosa prevede il testo base

La Commissione Giustizia della Camera ha adottato il testo base della legge che propone di perseguire la maternità surrogata come reato universale, anche se commessa all’estero. In commissione sono state presentate due proposte di legge molto simili, una di Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d’Italia, e una a prima firma di Mara Carfagna, ministra (Forza Italia) per il Sud e la coesione territoriale. Come testo base è stato adottato quello di Giorgia Meloni e nei prossimi giorni verrà fissato il termine per gli emendamenti. A votare con Fratelli d’Italia sono stati Forza Italia, Lega e Coraggio Italia e parte del gruppo Misto. Contrari invece Pd e M5s.

La legislazione italiana già vieta la pratica della maternità surrogata, riconosciuta e definita come reato dalla legge 40 del 2004 sulle Norme in materia di procreazione medicalmente assistita. Le pene sono la reclusione da 3 mesi fino a 2 anni e con una multa da 600.000 euro fino a 1 milione di euro. Il nuovo testo presentato da Giorgia Meloni aggiunge semplicemente il fatto che “le pene si applicano anche se il fatto è commesso all’estero“. Mentre nel testo a prima firma di Mara Carfagna è previsto che la legge possa perseguire chi commette il reato all’estero, purché si tratti di un cittadino italiano.

Reato universale, che cosa significa

“Reato universale” è un concetto che viene applicato a crimini ritenuti particolarmente gravi. Se dovesse diventare definitivo il provvedimento, la barriera dei confini nazionali potrà essere superata dalla legislazione italiana. Lo Stato dunque potrà rivendicare la possibilità di perseguire reati e persone a prescindere dal luogo in cui si sono verificati i fatti.

Ha espresso soddisfazione la relatrice Carolina Varchi, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Giustizia: “Il centrodestra compatto incassa la sua prima vittoria nella battaglia per la proposta di legge sulla maternità surrogata. La commissione Giustizia ha votato infatti per la Proposta di legge Meloni come testo base in materia di utero in affitto. A favore si sono espressi Forza Italia, Lega, Coraggio Italia e parte del gruppo Misto. Resta abbinata anche la Pdl Carfagna, e ci aspettiamo ovviamente l’arrivo di emendamenti soppressivi, ma siamo molto soddisfatti di questo ulteriore passo avanti nella direzione di combattere il fenomeno dell’utero in affitto e ringrazio tutti i colleghi di centrodestra”.

“La gravidanza non è una merce”, ha ricordato Mara Carfagna che ha sottolineato come la decisione presa oggi in commissione sia “un passo avanti nella tutela della dignità delle donne e dei diritti inderogabili dell’essere umano. A chi dice che questa norma è discriminatoria verso la comunità Lgbt – ha dichiarato la ministra – ricordo che la gravidanza non è una merce e i corpi delle donne, come quelli di chiunque altro, non sono oggetti di libero utilizzo: chiunque li riduca a tali, omosessuale o eterosessuale che sia, deve sapere che la legge italiana lo sanzionerà, ovunque abbia commesso il suo reato”.

Maternità surrogata, cos’è

La maternità surrogata è una forma di procreazione assistita. In sostanza, una donna viene fecondata, in modo naturale o con l’impianto dell’ovulo, e accoglie nel suo grembo il nascituro con l’accordo di consegnarlo alla persona o alla coppia che aveva commissionato l’incarico e che così riceve un figlio. La surrogazione di maternità, in particolare, si ha quando una donna si presta a portare a termine un’intera gravidanza fino al parto, accogliendo un embrione generato su iniziativa di single o di coppie, normalmente incapaci di generare o concepire un bambino. Esistono due tipi di surrogazione di maternità: quella “altruistica” e quella “retribuita“. Nel primo caso la Gestazione per Altri (GPA) avviene senza un compenso pecunario, nel secondo caso è invece previsto. In Russia e in Ucraina, una delle mete più frequenti delle coppie o delle persone che ricorrono alla maternità surrogata, esistono leggi che regolano sia la GPA altruistica che quella retribuita. Negli Stati membri dell’Unione europea dove la pratica è legale, come l’Olanda, la Repubblica Ceca, la Romania, non è previsto e permesso un contributo pecunario alla gestante.