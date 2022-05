“L’incontro con Papa Wojtyła mi ha cambiata – confessa Maura -. All’inizio non dovevo nemmeno esserci. Mi chiamarono per invitarmi a un congresso di meteoriti in Vaticano, risposi che non era il mio campo e che non si potevano intitolare asteroidi a un Papa. Allora mi dissero di intitolarlo alla Pontificia Università Gregoriana. Accettai, scoprì un nuovo asteroide da Montelupo e lo chiamai la Gregoriana, l’asteroide a cui tengo di più. In quel periodo non credevo neanche, credevo solo alle stelle. Ma quando sono stata così vicino a Papa Giovanni Paolo II da poterlo toccare sono tornata a credere. Purtroppo l’incontro avvenne il giorno dopo l’attentato alle Torri Gemelle. Non ci fu modo di lasciare in Vaticano l’attestato con l’intitolazione del nuovo asteroide. Ho scritto una lettera a Papa Francesco per consegnargli finalmente quell’attestato. Prima o poi mi convincerò a spedirla”.