Milano, arriva lo psicologo comunale che aiuta gli adolescenti via WhatsApp o Telegram

di Marianna Grazi

A Milano nasce lo psicologo comunale dedicato agli adolescenti. Il progetto si rivolge ai circa 60mila ragazzi e ragazza, tra i 14 e i 18 anni, che risiedono in città. Dopo che Regione Lombardia ha dato il via libera ad un’altra importantissima figura, lo psicologo di base, con “AccogliMI” – questo il nome della nuova iniziativa – il Comune rilancia la sfida, per andare ad intercettare tutti quei disagi e quelle problematiche che sono collegate alla salute mentale dei più giovani in una fase delicata come quella dell’adolescenza. E soprattutto in un contesto, come quello del (post) pandemia, che lascia importanti strascichi sulla strada. Un gruppo di operatori con competenze “diversificate e multiprofessionali”, sarà a disposizione degli adolescenti attraverso i canali che maggiormente li possono mettere a loro agio: i ragazzi potranno rivolgersi sia a un numero verde (800.666.315) sia a un numero cellulare (335.1251973) con cui chattare via WhatsApp e Telegram, entrambi attivi il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 16 alle 19 e il sabato dalle 10 alle 12.

Rispondere alle richieste di aiuto e prevenirle

“AccogliMI è il nostro modo per rispondere a una richiesta di aiuto di molti ragazzi e ragazze milanesi – ha dichiarato l’assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé – e allo stesso tempo vuole essere un servizio costruito col preciso obiettivo di prevenire il disagio ed evitare la cronicizzazione dei problemi. La salute mentale non può essere considerata un tema di serie B ed è importante che il sistema sanitario regionale offra risposte finalmente adeguate. Il Comune vuole fare la propria parte”. Lo scopo è quello di offrire un orientamento psicologico nell’affrontare le difficoltà che caratterizzano questa fase della crescita, che siano i compiti in classe o l’ansia, lo stress o il senso di spaesamento, ma anche il crollo motivazionale, apatia, insonnia, irritabilità, e così via, indirizzando eventualmente i giovani utenti verso la rete dei servizi specialistici sanitari, educativi e ricreativi della città.

L’orientamento psicologico