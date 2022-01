Minnie in pantaloni firmati Stella McCartney: “Simbolo di progresso per le nuove generazioni”

di Marianna Grazi

Anche le icone possono cambiare look. E così Minnie, storica e amata compagna di Mickey Mouse, d’ora in poi, indosserà anche i pantaloni, in un completo disegnato appositamente per lei dalla stilista Stella McCartney, al posto del classico vestitino rosso a pois bianchi. Insomma per una delle star della Disney era giunto il momento di rifarsi il guardaroba e chi meglio della regina della moda britannica poteva occuparsi del suo restyling? Con un tailleur blu scuro, con gli immancabili pois, e ricami neri abbinato al classico fiocco con la stessa fantasia, ecco che Minnie diventa la madrina delle celebrazioni in occasione del 30esimo compleanno di Disneyland Paris, il parco divertimenti a tema inaugurato il 12 aprile 1992, che si festeggeranno con una sfilata e vari eventi il prossimo 6 marzo.

L’annuncio del nuovo look del personaggio è stato dato attraverso l’account Twitter di Disneyland Paris stesso, a corredo di un’immagine del nuovo outfit. “Stella McCartney ha realizzato il primo tailleur pantalone di Minnie ed è stupendo”, si legge nel post.

Minnie, ideata da Walt Disney in persona nel lontano 1928, proprio come indispensabile controparte femminile dell’icona dell’azienda stessa, Topolino, in passato era già stata portata in passerella da altri stilisti, come Lanvin, nel 2012, scatenando però qualche polemica per l’eccessivo rimaneggiamento del personaggio. Quando alla McCartney è stato quindi chiesto un commento su come avesse deciso di realizzare il nuovo costume, la stilista ha detto di amare il fatto che Minnie “incarni la felicità, la libera espressione e l’autenticità” e sappia ispirare persone di tutte le età in tutto il mondo con il suo stile “straordinario”.

La nuova versione di Minnie verrà lanciata nel mese di marzo, in occasione del Women’s History Month. “Sono felice di lavorare con un’icona unica come Minnie – ha detto la 50enne britannica al sito D23, fan club ufficiale di Disney -. Lei ha sempre avuto un posto speciale nel mio cuore, perché condividiamo gli stessi valori. Volevo che Minnie indossasse i suoi primi pantaloni a Disneyland Paris, così ho disegnato uno dei miei outfit iconici, un tuxedo blu, usando tessuti da fonti sostenibili. Questa nuova interpretazione dei suoi caratteristici pois rende Minnie Mouse un simbolo di progresso per le nuove generazioni“.

Ma la collaborazione fra la regina dello stile e l’azienda dei sogni non si esaurirà con il restyling di Topolina: la stilista, proprio per lanciare l’iniziativa, commercializzerà infatti anche un’esclusiva t-shirt dedicata a Minnie e realizzata in cotone sostenibile, che sarà acquistabile solo online e negli store monomarca a partire dall’8 marzo, in concomitanza con la giornata mondiale della donna. In un video di Disneyland Parigi ritroviamo il personaggio non solo con il nuovo completo, ma anche in look colorati e luccicanti, creati apposta per la storica ricorrenza.