di Marianna Grazi

“È la migliore sveglia che si possa immaginare, ma di certo non la più allegra”, dice George, 24 anni, delle bombe che lo svegliano ogni mattina. Chi racconta la sua esperienza è un ragazzo di Kharkiv, una città di 1,5 milioni di persone nel nord-est dell’Ucraina. Divenuta, nelle ultime settimane, tristemente famosa per le cronache di guerra che i media di tutto il mondo riportano da lì. Al telefono appare calmo, mentre parla al quotidiano online Vice World News da un rifugio di fortuna, ricavato nel seminterrato di una panetteria. Talmente calmo che sembra quasi che la sua città natale non fosse stata trasformata, nel giro di poche ore, in un campo di battaglia dalle truppe russe e dai caccia. Ma il giovane spiega il motivo di tale tranquillità: “La panetteria è il mio modo di concentrare la mia energia su qualcosa di buono. È tutto quello che posso fare per distrarmi e non farmi prendere dal panico“, dice George.

George condivide il rifugio con altre 14 persone. Un numero di ‘ospiti’ che oscilla in base alle giornate. Prima della guerra, lavorava nella panetteria, che si trova proprio sotto un caffè. “Era un posto molto bello. La gente veniva a bere caffè, mangiare panini, leggere, lavorare, fare giochi di società”, ricorda George. Di quel calore è rimasto ben poco. Neppure il locale. Kharkiv, infatti, è la seconda città più grande dell’Ucraina dopo Kiev. Si trova a soli 32 chilometri dal confine con la Russia ed è stata colpita duramente dall’invasione da quel 24 febbraio scorso. Le strade sono diventate terreno di guerra, con le forze russe che attaccano sia obiettivi strategici che edifici civili. I filmati di Kharkiv, trasmessi in tutto il mondo, mostrano i suoi edifici devastati, le piazze piene di detriti e le stazioni della metropolitana piene di sfollati.

Il seminterrato della panetteria offre una relativa sicurezza a George e alle altre persone che ci dormono. Il 24enne ha lasciato l’edificio solo una volta negli ultimi giorni, quando è andato a lavarsi a casa di un conoscente: il rifugio, infatti, non ha un bagno completo.

Per ora, la sua vita è in gran parte circoscritta a questo spazio sotterraneo. “Non è l’ideale, ma è meglio che stare nei condomini in superficie. Qui almeno c’è minor rischio di essere bombardati” aggiunge.

“La maggior parte delle persone non sapeva come cucinare una pagnotta o dei biscotti o una torta [prima di venire al rifugio]”, dice Oksana, 19 anni, che ha lavorato in un altro panificio per alcuni mesi prima della guerra. Dopo essere finita sotto lo stesso tetto di George, ha deciso di insegnargli a cucinare. Oggi, grazie agli ingredienti donati da amici e volontari, il panificio produce circa 110 pagnotte di pane al giorno per i soldati ucraini che combattono contro l’offensiva russa. “Appena smettiamo di sentire gli attacchi di missili e aerei passiamo a cuocere il pane”, spiega Oksana. “Nessuno vuole lasciare la propria casa con la forza e guidare fino a una città lontana. Restando qui ci mettiamo ancora più in pericolo – ammette – ma anche andarsene è difficile. Quindi stiamo aspettando di vedere come vanno le cose”.