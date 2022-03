Nestore: il papà pappagallo che alleva gli unici tre pulcini di Kea nati in Italia

di Maurizio Costanzo e Caterina Ceccuti

Una specie nota, e temuta, per essere la ‘distruttrice’ più intelligente del regno animale, ha trovato casa nel parco che accoglie esemplari a rischio estinzione da tutto il mondo. Papà Nestore e mamma Violet sono la dimostrazione vivente che in amore, anche tra gli animali, l’età non conta: tra lui e la sua compagna corrono 17 anni di differenza. Tra l’altro Nestore è alla sua ‘prima volta’, mentre lei è già mamma di 24 pulcini e nonna di 7. Nulla ha fermato il pullulare di vita del Parco Natura Viva di Bussolengo, neppure il lockdown. In questo angolo d’Italia della provincia di Verona, oasi di salvezza per esemplari a rischio estinzione, il loro cuore continua e continuerà a battere. Animali da tutto il mondo qui vengono accolti, per essere protetti, curati, studiati, ma soprattutto salvaguardati e dunque salvati.

In mezzo al verde di quest’area ad esempio, sono venuti recentemente alla luce quattro agnellini di pecora brogna, che rischia di scomparire dagli allevamenti pur essendo l’unica razza autoctona dei pascoli della Lessinia. Ora che i cancelli sono stati riaperti, si può incontrare anche Eraclito, un piccolo bisonte europeo nato da genitori dai nomi altrettanto particolari, mamma Penelope e addirittura papà Zeus. In questa splendida oasi naturale, tornata da qualche giorno nuovamente aperta alle visite, arrivano da ogni angolo del pianeta specie a rischio sopravvivenza che qui scampano alla minaccia di estinzione.

Come i fagiani di Edwards vietnamiti, o le tre femmine di Ara rubrogenys che presto arriveranno, specie di pappagallo che vive in Bolivia in piccole aree montuose e semidesertiche. E sempre nel parco, dove si sta anche realizzando quello che è il primo albergo in Italia per gli uccelli ibis eremita selvatici, c’è un papà speciale che in questo momento si sta occupando dei suoi piccoli ancora nel nido, esemplari rarissimi e a rischio estinzione.

Si tratta di Nestore, il pappagallo Kea, tra gli uccelli più intelligenti del regno animale. Ma se in Nuova Zelanda, dove vive, le sue incredibili doti di curiosità e intelligenza lo rendono spesso un ospite sgradito – per via della sua capacità di ‘smontare’, anche se sarebbe meglio dire ‘distruggere’ molti oggetti, tra cui tergicristalli e specchietti di automobili – al Parco Natura Viva è stato accolto con gioia il fatto che, insieme a mamma Violet, hanno messo al mondo gli unici tre pulcini di questa specie in Italia.

Tra la paglia del nido allestito con cura dai genitori, i piccoli Kea hanno compiuto due mesi, e in questa fase è papà Nestore a reperire il cibo. Cosa che farà fino al fatidico momento in cui i piccoli saranno in grado di alimentarsi da soli, dopo che avranno aperto le ali per spiccare il volo. E finché non perderanno quel loro buffo ciuffo grigiastro che li distingue ancora dagli adulti, insieme al giallo di alcune parti del becco e del contorno occhi. Ma anche prima, quando era Violet a impiegare tutto il proprio tempo nella cova delle uova e nell’accudimento dei pulcini, questo giovane papà, pur essendo alla prima esperienza, si è sempre preso cura e portato anche da mangiare alla sua compagna, che invece è già mamma di 24 pulcini e nonna di 7.

La curiosità: il nome ‘Kea’ non deve sorprendere, deriva infatti dal suono che questo pappagallo emette. E sono la dimostrazione vivente che, anche nel regno animale, l’amore non ha età: tra i due c’è infatti una bella differenza, 24 anni lei e 7 lui, che però non ha impedito a questi due bravissimi genitori di lasciare spazio alle individualità di ognuno, collaborando amorevolmente.

La specie Kea

Una volta diffuso in tutta la Nuova Zelanda, questa specie nel giro di poco più che un secolo ha subìto un declino rapidissimo, e oggi sopravvive confinato sulle montagne dell’Isola del Sud. In natura, gli ultimi 4mila esemplari stimati si spingono fino ai 2mila metri di quota e secondo i ricercatori è stato proprio l’habitat inospitale ad aver stimolato in loro una straordinaria abilità intellettiva e manipolativa, oltre che aver determinato una dieta onnivora condita da uno spiccato opportunismo.

Conosciuto come il ‘distruttore’ più intelligente del regno animale, questa specie è in grado di demolire una sedia in plastica, una bicicletta o un passeggino, di sciogliere corde annodate e aprire scatole di cartone. Il che, unito alla perdita di habitat naturale, lo porta inevitabilmente a contatto e in conflitto con l’uomo. Papà Nestore in questo momento, ha la grande responsabilità di allevare tre esemplari preziosi, destinati a conservare il patrimonio genetico di una specie che in natura rischiamo di perdere. E il Parco Natura Viva di Bussolengo quello di preservare questa, come altre specie minacciate dal rischio scomparsa. Offrendo ai visitatori un’occasione preziosa non solo di svago nella natura, ma anche di apprendimento dei valori di conservazione e biodiversità.