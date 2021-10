“Non vogliamo quel calciatore musulmano”: e aggrediscono i tifosi della loro stessa squadra

La Familia, frangia oltranzista dei sostenitori del Beitar Gerusalemme non tollera che giochi il guineano Kamso Mara, islamico e aggredisce i supporters a lui favorevoli. Ferita una disabile. "Qui non c'è posto per donne e invalidi" Le scuse del proprietario