Ottavio Mai, vandalizzata la targa a Torino. Il suo Lovers Film Festival inizia oggi

di Remy Morandi

Un “vile attacco”. Così Arcigay Torino ha definito quanto accaduto nel capoluogo piemontese, dove è stata vandalizzata la targa dedicata a Ottavio Mai, il fondatore insieme a Giovanni Minerba del Lovers Film Festival, la cui 37ma edizione ha inizio proprio oggi, in occasione anche della Giornata della Visibilità Lesbica. Nella strada che era stata intitolata nel 2015 al regista, attore, nonché attivista Lgbt+, un insulto omofobo è stato scritto al posto della parola ‘omosessuali’. In una delle due targhe si legge “La guerra in Ucraina è ora”, nella seconda la dedica al “Regista ed Attivista per i diritti degli Omosessuali” è stata imbrattata e al posto dell’ultima parola è stato scritto “fr*ci”. Nel pomeriggio di lunedì 25 aprile la targa vandalizzata – come riferisce Tgr Rai Piemonte – è stata ripulita da alcuni volontari.

A denunciare quanto accaduto è stata l’associazione Arcigay di Torino ‘Ottavio Mai’. “Per anni – ha scritto l’associazione ieri in un post su Facebook -, durante la dittatura fascista le persone che non rientravano nella norma cis eterosessuale in Italia, e non solo, sono state discriminate, oppresse e perseguitate. Oggi (lunedì 25 aprile, ndr) nel giorno in cui dovremmo festeggiare la fine del fascismo con l’idea che si tratti solamente di un ricordo passato, ci troviamo ad assistere a questi atti di vandalismo a stampo omolesbobitransfobico e fascista. Oggetto di questo vile attacco – ha spiegato ancora Arcigay di Torino – è stata la targa dedicata a Ottavio Mai (situata dietro al Campus Luigi Einaudi Università degli Studi di Torino), attivista e regista per i diritti Lgbt+, a cui è dedicato il nostro circolo, è stata vandalizzata a un giorno dall’inizio del Lovers Film Festival di cui, insieme a Giovanni Minerba, fu fondatore”. L’associazione ha quindi chiesto alla città di Torino di sostituire la targa “appena possibile e invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare come momento di lotta e rivendicazione. Frocie sempre fasciste mai!“, ha concluso il post Arcigay Torino ‘Ottavio Mai’.

La richiesta di intervento da parte dell’associazione Arcigay di Torino è stata accolta. Nel pomeriggio di lunedì 25 aprile infatti due volontari – riporta Tgr Rai Piemonte – hanno ripulito le targhe dalle scritte.

Dopo aver scoperto quanto accaduto, anche il regista Giovanni Minerba è rimasto sgomento: “Come ogni anno, quando arrivo a Torino vado a salutare Ottavio e oggi (lunedì 25 aprile, ndr) ho dovuto constatare una cosa bruttissima e oltraggiosa. Non siamo ancora un Paese civile e dobbiamo ancora leggere queste immonde considerazioni. Peccato poi che capiti a Torino, capitale dei diritti e all’avanguardia nella lotta per i diritti”. Indignazione è stata espressa anche dalla direttrice del Lovers Film Festival Vladimir Luxuria: “La via intitolata a Ottavio Mai per me è importantissima. Lui e Giovanni Minerba hanno fondato il festival che io, ora, ho l’onore di dirigere. Una via dedicata alla memoria di un grande attivista e intellettuale. Questa scritta dimostra che esiste ancora troppa omofobia vigliacca. Non verranno però mai cancellati e dimenticati i meriti di chi ha lottato per i diritti di tutte e tutti. Onore a Ottavio e disonore a questi delinquenti. Oggi (lunedì 25 aprile, ndr) nel giorno della Liberazione speriamo di poterci liberare presto anche da tanto pregiudizio e tanto odio”.

Ottavio Mai, chi era il fondatore del Lovers Film Festival

Ottavio Mario Mai, nato a Roma nel 1946 e morto a Torino nel 1992 è stato uno storico attivista Lgbt+ in Italia. Regista, sceneggiatore, attore, ma anche scrittore e poeta, Ottavio Mai fondò a Torino nel 1986 insieme al compagno e regista Giovanni Minerba il Lovers Film Festival (un tempo si chiamava Da Sodoma a Hollywood), festival cinematografico dedicato a film e tematiche sull’omosessualità e sull’amore libero, e divenuto uno degli eventi principali in Italia per la comunità Lgbt+.

Ottavio Mai incontrò Giovanni Minerba nel 1977 e quattro anni dopo i due registi istituirono insieme l’Associazione Culturale ‘L’Altra Comunicazione’, dando vita a numerosi film e pellicole proiettate in vari Festival in tutto il mondo. Nel 1991, dopo alcune collaborazioni con Rai3 Piemonte, Ottavio Mai e Giovanni Minerba realizzarono insieme Il fico del regime, un documentario su Giò Stajano, una delle icone omosessuali più famose in Italia degli anni Sessanta. Ottavio Mai morì l’anno dopo, nel 1992: malato di Aids, il regista si suicidò in ospedale l’8 novembre 1992.

Lovers Film Festival, il programma

La 37esima edizione del Lovers Film Festival si svolge al Cinema Massimo di Torino dal 26 aprile al 1 maggio 2022. Tantissimi gli eventi e i film in programma (qui il pdf del programma completo). Si parte alle ore 19 di martedì 26 aprile con l’inaugurazione del Festival al Museo nazionale del Cinema Mole Antonelliana: Barbara Bouchet, madrina dell’edizione 2022 del Festival, dialogherà con la direttrice Vladimir Luxuria sulla carriera dell’attrice, una delle dive più longeve ed amate della storia del cinema italiano e straniero. Apre il Festival ‘In from the Side‘, film di Matt Carter del 2022 sul mondo del rugby gay visto dall’interno. Un evento speciale si terrà venerdì 29 aprile: per la prima volta al Lovers Film Festival si terrà uno spettacolo esclusivo del cantante Michele Bravi, che ripercorrerà la sua carriera attraverso versioni inedite dei brani che lo hanno reso famoso. Il giovane cantante si racconterà in un dialogo intimo con la direttrice Vladimir Luxuria e le Karma B. A seguire verrà proiettato il lungometraggio ‘Finlandia’ di Horacio Alcalà. Per tutte le informazioni sugli altri film ed eventi in programma al Lovers Film Festival lasciamo qui il link al sito: https://www.loversff.com/it/