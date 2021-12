Padri ultracinquantenni, l’amore non ha età: Biagio Antonacci annuncia la nascita del terzo figlio

di Lucia Lapi

Cresce il numero dei padri over 50 (e anche 60): più tempo libero e meno attenzione alla carriera, per alcuni intellettuali le paternità tardive sono le più felici. Da Alberto di Monaco a Picasso, da Montezemolo a Carlo Conti, che sull’argomento ha scritto anche un libro: perché alla fine, più dell’età, conta l’amore. “Charlie Chaplin ha fatto figli fino a 73 anni? Sì, ma non ce la faceva a tenerli in braccio”.

Paternità over illustri

Eppure i commenti cattivi non mancano: è passata alla storia la battuta di Billy Crystal, che in “Harry ti presento Sally” provava a rincuorare una disperata Meg Ryan. Nell’ultimo ventennio sono cresciuti a dismisura i papà over 50, e anche 60. In un’epoca storica dov’è sempre più difficile formare presto una famiglia, non stupisce tanto il fenomeno quanto alcuni studi sociologici secondo cui la paternità tardiva sarebbe addirittura da considerarsi la più felice. L’ultimo esempio è Biagio Antonacci, che ha annunciato di essere diventato padre per la terza volta sul suo profilo Instagram. Il cantante bolognese, ma toscano di adozione (ha casa all’Isola d’Elba) ha avuto un bambino dalla compagna Paola Cardinale e ha condiviso la notizia mostrando un albero appena piantato con un fiocco azzurro.

Benvenuto Carlo

“Che ci sia un nuovo albero per ogni nuova vita. È nato Carlo, mio figlio“, scrive sui social l’artista di Iris. Antonacci ha altri due figli: Paolo e Giovanni. ei mesi scorsi era trapelata qualche notizia sulla possibilità che Antonacci e Cardinale fossero in dolce attesa, ma i due hanno mantenuto il massimo riserbo sulla gravidanza. Biagio Antonacci è fidanzato con Paola Cardinale dal 2004 e ha avuto altri due figli con Marianna Morandi. Anche Paola Cardinale ha una figlia nata da una storia precedente. Anche Paolo e Giovanni hanno iniziato a occuparsi di musica come il papà e il nonno: il più giovane è un cantante e presentatore radiofonico e il fratello è autore di testi per artisti come Nek, Alessandra Amoroso, CARA, Annalisa, Francesco Renga e Fedez. Tra i primi a fare gli auguri per la nuova nascita ci sono stati Jovanotti, Carlo Conti e Rudy Zerbi. E c’è anche un messaggio dell’ex suocero e padre di Marianna, Gianni Morandi: “Benvenuto in questo mondo Carlo! Viva la mamma!“.