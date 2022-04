Paolo Rondelli primo Capo di Stato Lgbt+ al mondo: la rivoluzione arcobaleno di San Marino

di Marianna Grazi

La rivoluzione parte da San Marino: da oggi è il primo Paese al mondo con un Capo di Stato appartenente alla comunità Lgbt+. Se non è una novità sentir parlare di ministri e ministre o di capi di governo omosessuali, è la prima volta in assoluto che la più alta carica di uno stato viene ricoperta da una persona Lgbt. Nella Repubblica del Titano, splende l’arcobaleno dei diritti da quando Paolo Rondelli, classe 1963, ex vicepresidente di Arcigay Rimini e primo ambasciatore della Repubblica negli Stati Uniti, è diventato uno dei due nuovi Capitani Reggenti, Capi di Stato che non hanno poteri esecutivi e che stanno in carica per sei mesi.

Diritti civili: nella Repubblica “avanti tutta”

Una notizia epocale, un “fatto storico” per Arcigay Rimini, che arriva da quel piccolo stato indipendente, a cavallo tra Emilia Romagna e Marche, che negli ultimi mesi non è nuovo ad aperture importanti in materia sociale. “San Marino ha intrapreso già da anni una strada di profonda rivoluzione sul tema dei diritti. Se si pensa che l’omosessualità è stata criminalizzata fino al 2004 questo percorso, specialmente osservandolo dal punto di vista dell’impantanata Italia, è sbalorditivo – spiega l’associazione in una nota –. In pochi anni San Marino ha approvato le unioni civili paritarie, grazie anche al contributo di Paolo Rondelli e alla collaborazione di Arcigay Rimini, ha inserito il divieto di discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale nella legge costituzionale, grazie a un referendum vinto con la schiacciante maggioranza del 71%, e recentemente ha anche approvato finalmente l’interruzione volontaria di gravidanza col 77%”. Da Marco Tonti, presidente di Arcigay Rimini, con cui il nuovo Capitano Reggente Rondelli ha collaborato a lungo ricoprendo anche cariche importanti, arriva anche un invito all’Italia affinché “prenda esempio da questo percorso di progresso civile e dei diritti”.

I Capitani Reggenti

A fianco di Rondelli, nella nuova carica, c’è Oscar Mina. I due Capitani Reggenti hanno un ruolo di rappresentanza della Repubblica di San Marino, con potere di veto l’uno rispetto all’altro, e vengono eletti semestralmente dal Consiglio Grande e Generale. In origine denominati “Consules”, la carica esiste dal XIII secolo. Nella Repubblica del Titano, in occasione della cerimonia per loro nomina, era presente anche la senatrice Pd Monica Cirinnà, membro della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, che ha definito la scelta del cinquantanovenne una svolta storica: “La notizia mi riempie di gioia e di orgoglio, perché Paolo Rondelli sarà, da oggi e per i prossimi sei mesi, il primo capo dello Stato appartenente alla comunità LGBT+, non solo a San Marino, ma nel mondo”. La senatrice, da sempre impegnata nelle battaglie per il riconoscimento dei diritti delle persone queer e omosessuali (vedi il suo strenuo appoggio al –defunto– DDL Zan), è infatti nota soprattutto per dare il nome alla legge italiana che legalizzò nel 2016 le unioni civili.

Cinquantanove anni, ha studiato sia ingegneria chimica che cultura e pratiche della moda all’Università di Bologna, ha un master in Comunicazione storica e uno in Valorizzazione dell’Arte Sacra e del Turismo Religioso. È stato direttore generale degli Istituti Culturali della Repubblica di San Marino, presidente del Rotary locale, ha lavorato nel Consiglio d’Europa. È stato il primo ambasciatore della Repubblica del Titano negli Stati Uniti. Insomma i primati non gli mancano. In un post del 26 marzo sulla sua pagina Facebook Paolo Rondelli aveva annunciato il suo nuovo incarico di Capo di Stato: “Apprendo che qualcuno ha pruderie scandalistiche sulla mia vita privata e sul mio orientamento sessuale, tanto da segnalare la cosa a testate giornalistiche. Posso tranquillamente affermare pubblicamente che sono iscritto da anni all’Associazione Naturista Emiliano Romagnola, parte della Federazione Naturista Internazionale. Il Naturismo è una filosofia dì vita. A beneficio dì coloro che cercano a tutti i costi lo scandalo nella vita di personaggi pubblici allego immagini della tessera. Magari potrebbe interessare più la notizia che sarò probabilmente il primo capo di Stato al mondo appartenente alla comunità LGBT+ (solo ministri e Primi Ministri fino ad ora). E la schiantiamo così…” aveva spiegato, non senza una punta di ironia. Quella che non manca nemmeno nella descrizione che fa di sé @Dadonmountain (il suo nome dell’account) su Instagram, dove in inglese scrive: “Sono nato, vivo e forse un giorno morirò. Amante dell’estate, viaggiatore, curioso. Non cerco relazioni, né sesso, tanto per essere chiari”.

Ministri e capi di governo

Finora, nel mondo, ci sono stati solo ministri e ministre e capi di governo dichiaratamente omosessuali, ma è la prima volta per un Capo di Stato. Per fare degli esempi si può chiamare in causa la prima ministra serba Ana Brnabic, il premier lussemburghese Xavier Bette, il già premier irlandese Leo Varadkar, il Segretario ai Trasporti americano Pete Buttigieg e, per guardare al nostro Paese, l’ex ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. Allargando il campo d’indagine, ma non troppo, c’è poi Robert Biedron, il presidente commissione diritti donne dell’Unione Europea dichiaratamente gay.