di Federico Martini

La prima giornata delle Paralimpiadi, quasi trionfale per gli azzurri che hanno conquistato ben cinque medaglie, raccontata in video e in voce dal un testimone delle imprese dei nostri atleti. Con questo filmato s’inaugura il Tg Paralimpico di Luce! prodotto direttamente a Tokyo. Guarda il video realizzato da Sandro Tonali.

Appuntamento a domani col Tg Paralimpico