Arcilesbica: "Nel ddl Zan sostituire la formula 'identità di genere' con 'identità transessuale'"

Alla vigilia della riapertura al Senato della discussione sul ddl Zanrivolge una proposta alle forze politiche, finalizzata ad avviso dell'associazione a eliminare alcuni ostacoli che impediscono da tempo l'approvazione. Arcilesbica chiede che la locuzione "‘’ sia modificata con ‘’", con la convinzione che "ciò permetterebbe il sostanzialeche si è aperto tra i partiti del centro sinistra e una parte rilevante dele dell’opinione pubblica". Per Arcilesbica "è venuto il momento delle opzioni chiare: o si vuole unapreservando la, l’delle donne, la tutela del, oppure si scelgono l’, la, deglisessuali, per abbracciare un, ammantato di contemporaneità, ma che non è altro che la riproposizione del, quello maschile”.Arcilesbica sottolinea che "è sempre più chiaro che l’unica possibilità per approvare la necessaria legge sull’omotransfobia è quella di recepire". "Dopo un lungovoluto dal centrosinistra e dal M5S perpolitiche ed elettorali, che smentiscono l’urgenza proclamata nei mesi precedenti, nulla sembra essere cambiato". L'accusa dell'associazione è che "da due anni, non si ascoltano i, leavanzate da associazioni delle donne, da accademici, da intellettuali, da centinaia di personalità del mondo progressista". Infine l'invito a superare "atteggiamenti di, così da poter arrivare ad una legge contro ogni forma didelle, dei, dei/delle, condivisa in Parlamento e nel Paese, frutto di un reale ascolto e una mediazione alta”. La proposta di Arcilesbica è firmata anche da Coordinamento italiano della Lobby Europea delle Donne, Laboratorio Donna e Resistenza Femminista, Se non Ora Quando, - Snoq Libere, Udi nazionale, Udi Catania Udi Palermo.