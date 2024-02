Bandecchi supera sé stesso: "Un uomo normale guarda il sedere di una donna e ci prova anche"

L'intervento di Bandecchi

Il lupo perde il pelo ma non il vizio. E il sindaco di Terni,, lo sa fin troppo bene. A poche settimane dal botta e risposta con la parlamentaredurante la trasmissione Agorà di Rai 3 dove il primo cittadino si rivolse alla deputata con la frase "la signora va abbattuta", oggi è tornato alla carica nell’aula del consiglio comunale di Terni. Durante la discussione di un atto proposto dalle minoranze sulla, la consigliera di Fratelli d’Italia,– che già in passato era stata protagonista di accesi diverbi con il sindaco – ha criticato le dichiarazioni fatte lo scorso novembre da Bandecchi, nelle quali tra le altre cose sosteneva che "chi non ha mai tradito la propria fidanzata non è uno normale" . La replica del primo cittadino non si è fatta attendere e i toni sono stati quelli a cui, purtroppo, siamo abituati:"Tutti gli italiani maschi mi hanno capito, almeno quelli normali, ovvero quelli sani di mente. E tutte le femmine normali mi hanno capito. Detto questo, è vero che l’Italia è piena di imbecilli e io capisco che per qualcuno sia un problema capire le mie parole che rivendico tutte, una per una". Ma, come se non bastasse, l’intervento di Bandecchi è continuato, scadendo nuovamente nel sessismo, nella maleducazione e nell’arroganza. "Un uomo normale – ha proseguito –Se poi non ci riesce, invece torna a casa. Ora, offendetevi quanto ca**o volete, ma questa è la mia idea. Ora dovete decidere se votare un emendamento sulla violenza di genere oppure no, io penso quello che mi pare".Esternazioni forti che hanno suscitato l’immediata reazione dei consiglieri diin segno di protesta. Lo stesso non si può dire delle consigliere di– il partito di centrodestra fondato nel 2017 da Angelino Alfano e di cui Bandecchi è coordinatore nazionale – che hanno difeso il primo cittadino in quanto "non ci siamo sentite offese".La sezione locale dellaha invece chiesto ledel presidente della Ternana: "Ancora una volta – si legge nel comunicato diffuso dal Carroccio – il sindaco dimostra totale mancanza di rispetto nei confronti delle istituzioni e delle donne, esprimendo concetti sconclusionati che condanniamo con forza e che dovrebbero spingerlo alle dimissioni immediate. Non è la prima volta che Bandecchi si lascia andare a comportamenti che palesano totale mancanza della cultura del rispetto delle donne, come già avvenuto di recente nel corso di una trasmissione televisiva e in tante altre occasioni in cui le sue parole hanno travalicato i limiti della decenza. Linguaggio scurrile e volgare, provocazioni, offese: tutto il vocabolario del sindaco ha trovato sfogo in un consiglio comunale ridotto ormai a una bettola. Un atteggiamento che non possiamo più tollerare e che più volte abbiamo segnalato al prefetto di Terni".Alla Lega si è aggiunto ilcon la deputata Emma Pavanelli e il capogruppo regionale, Thomas De Luca: "Bandecchi – le loro parole – non è nuovo a comportamenti del tutto inappropriati alla carica che ricopre, ma questa volta il limite della decenza è stato ampiamente oltrepassato, non soltanto per avere travalicato i poteri di primo cittadino, ma anche per essersi posto in contrasto con la legge, finendo per giustificare, se non addirittura per incentivare, comportamenti che ingenerano condotte penalmente rilevanti, come le molestie. Come già fatto in passato, ci attiveremo personalmente per segnalare l'accaduto alle autorità preposte al controllo sugli organi che hanno il compito di valutare se risultano integrati i presupposti per la rimozione del sindaco Bandecchi dalla carica ricoperta".La verità è che le esternazioni di Bandecchi non sono più tollerabili, né da uomo né da sindaco. Che un primo cittadino abbia dato più volte dimostrazione di utilizzare unsenza che siano stati presi, almeno finora, dei provvedimenti, non è più tollerabile. Che una persona verbalmente e fisicamente violenta ricopra ancora la carica, non è più tollerabile. Soprattutto in questo momento storico, dove il tema della violenza di genere è quanto mai delicato e bisognoso di una presa di coscienza collettiva. Bandecchi è solo uno dei tantissimi prodotti della cultura patriarcale (nonché del declino culturale) di cui è intrisa la nostra società. Con la sola differenza che, trattandosi della persona che detiene la carica di sindaco, fanno più discutere.