Concia: "Spero sia l'ultimo Pride senza legge contro l'omotransfobia. E dopo la Zan matrimoni egualitari e adozioni per i gay"

Oggi, da Milano a Roma, in sei piazze italiane si celebrerà l’ultima giornata del. Un appuntamento che quest’anno, a pochi giorni dal voto in Senato sul Ddl Zan, ha ancora più valenza politica. Anche perché nel 2021 lafesteggiadel movimento nel nostro Paese e dalla sua prima manifestazione pubblica in suolo italiano. “È tempo di andare avanti con determinazione perché le famiglie omogenitoriali, le coppie same-sex, le persone transgender, non binarie e gender non conformi, le persone della comunità Lgbtqia+ tutte attendono ancora risposte, a livello istituzionale nazionale e locale, per tutte le volte in cui i diritti sono stati disattesi: nella propria vita familiare, sul lavoro, nella vita pubblica, a scuola, per la propria salute”, scrive programmaticamente il coordinamento del Milano Pride 2021. Abbiamo intervistato l’onorevole(Pd), protagonista di un’altra stagione di battaglie arcobaleno, sullo stato dei diritti per le persone Lgbtquia+ e sulle chance del Ddl Zan.“No, perché sono a Francoforte, mia moglie è tedesca e vivo tra l’Italia e la Germania”.“I prossimi obiettivi che abbiamo all’orizzonte sono il matrimonio egualitario e la possibilità per le coppie gay di adottare”.“Certamente. Qui in Germania questi servizi sono welfare. In Italia, comunque, qualcosa sta nascendo, grazie anche ad alcune istituzioni. La Regione Lazio, ad esempio, ha inaugurato una casa rifugio per ragazzi e ragazze Lgbtquai+, anche se, lo ricordo, rimane il minimo sindacale. Questi servizi sono molto importanti per la comunità perché purtroppo le ragazze e i ragazzi vengono ancora cacciati di casa quando fanno coming out”.“Perché noi siamo in ritardo. In Germania la legge sulle unioni civili risale al 2001, quella sui matrimoni invece al 2017 ed è grazie a questa legge che io sono regolarmente sposata con mia moglie. L’Italia fa fatica sui diritti civili, anzi, in questi anni molto spesso tende addirittura a tornare indietro. Basti pensare a quello che accade riguardo al diritto delle donne all’interruzione di gravidanza. Ma l’Italia è così: fa un passo avanti e tre indietro”.“Sì, diciamo che il grande problema è che la politica, e l’ho visto anche da parlamentare, è sempre stata un passo indietro rispetto all’evoluzione della società”.“Quando ero in Parlamento i sondaggi dicevano che i cittadini erano pronti a dare nuovi diritti, ma purtroppo la politica italiana su questi temi ingaggia sempre delle battaglie sanguinose. La sinistra è più consapevole del cambiamento della società, ma c’è ancora un centrodestra arretrato, che guarda a Orban invece che alla Merkel. Io mi sono sposata grazie al fatto che la cancelliera ha dato libertà di voto al suo partito conservatore, facendo in modo che tanti potessero votare a favore della legge sul matrimonio. La differenza rispetto ai nostri conservatori è abissale. In Inghilterra, invece, fu Cameron a promuoverla, altro conservatore. I nostri purtroppo non sono evoluti come quelli di altri paesi d’Europa”.“Quando ero relatrice in Parlamento, i miei colleghi della Lega mi dicevano beatamente che loro non avrebbero mai votato una legge contro l’omotransfobia, come estensione della Legge Mancino, perché loro non erano d’accordo neanche con quest’ultima. La posizione della Lega è nota, almeno a me, da tanti anni ed è ovvio che Letta non si fidi. Se guardiamo alla storia di quel partito e a come si è comportato nelle aule parlamentari rispetto a questo tema, è evidente che la richiesta di Salvini sia strumentale. Dovrebbero invece rivolgersi ai liberali di Forza Italia”.“Mi occupo da tempo di scuola e vorrei ricordare che nell’ordinamento italiano è prevista la legge sull’autonomia scolastica, ciò significa che le scuole hanno la libertà di organizzare delle iniziative o meno, ma anche di scegliere in quali modalità svolgerle. Non vedo quindi il pericolo di forzature ideologiche. Comunque, la giornata contro l’omotransfobia a livello internazionale è già istituita ed è il 17 maggio. Inoltre, la proposta contenuta nel provvedimento è quella di sensibilizzare i ragazzi contro il bullismo, la violenza omotransfobica ed educarli al rispetto delle diversità, quindi mi chiedo come si faccia a essere contro”.“Nel nostro ordinamento con la legge del 1982 sul cambio di sesso i percorsi di transizione sono molto codificati. Rendere più lievi e accoglienti questi processi dovrebbe rientrare nell’ambito della civiltà e sarebbe garanzia, dal punto di vista psicologico e sanitario, di tutela delle persone che accedono a questi servizi”.“Io mi auguro solo che questo sia l’ultimo Pride senza una legge contro l’omotransfobia”.