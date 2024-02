Diritti civili: a che punto siamo e quali sono i buoni propositi dei partiti per il 2024?

Quattro semplici domande sul tema dei diritti

⁠ Ritiene che queste persone oggi siano accettate e rispettate nelle loro specifiche esigenze e diritti? ⁠ Qual è la posizione ufficiale del suo partito su riconoscimento dei diritti dei figli delle coppie omogenitoriali, miglioramento delle condizioni di accesso ai percorsi di affermazione di genere per le persone transgender, maternità surrogata/gestazione per altri, lotta all’omolesbobitransfobia? ⁠ Migliorerà qualcosa nel 2024 grazie al suo partito? In una semplice frase, come si pone la forza politica a cui lei appartiene nei confronti della comunità (e dei potenziali elettori) LGBTQIA+?

+Europa: "Riformiamo il diritto di famiglia"

non in Italia! Il "Certamente! Il report di Dunja Mijatović , Commissaria per i Diritti Umani del Consiglio d’Europa, mette in evidenza gravi preoccupazioni riguardo ai diritti umani delle persone LGBTI e dei loro figli che sono sotto attacco del Governo dal gennaio 2023.

Questi attacchi devono essere visti nel contesto di attacchi più ampi da parte del governo alla comunità LGBTI+ in Italia e ai loro diritti fondamentali: attacchi alle scuole che accettano l’identità di genere dei bambini trans nell’educazione, la proposta di legge che vuole sopprimere orientamento sessuale e identità di genere, dall’art. 19 del “Decreto sicurezza” rendendo più difficile la protezione internazionale delle persone lgbti + e l’aumento di discorsi d’odio contro le persone LGBTI anche da parte di politici".

"Per noi non è soltanto una questione di posizionamento, ma di concreta battaglia politica che facciamo da sempre a favore di una riforma del diritto di famiglia che introduca il matrimonio egualitario, l’adozione per coppie dello stesso sesso e single, il riconoscimento alla nascita dei figli del partner per i genitori LGBTI+ ed estensione di tale riconoscimento ai minori già nati, l’accesso alle tecniche per l’inseminazione artificiale alle coppie lesbiche e la legalizzazione della gestazione per altri solidale.

La omolesbotransfobia noi ci battiamo per l’inserimento dell’informazione sessuale e affettiva nelle scuole - l'Italia è uno dei pochi paesi europei a non averla ancora - la laicità dello Stato contro le ingerenze delle religioni e i fondamentalismi omolesbobitransfobici , il finanziamento di politiche positive contro omolesbobitransfobia, leggi contro omolesbobitransfobia in tutte le regioni e il divieto alle terapie riparative sui minori. La legge 164 è stata introdotta in Italia, tra i primi Paesi al mondo, grazie anche al contributo dei radicali, ma oggi siamo noi i primi a chiederne una riforma. Quanto al contrasto all’

Ma dato che l’omolesbobitransfobia non è solo un problema italiano, chiediamo la revisione della lista dei cosiddetti Paesi sicuri e l’inserimento delle eccezioni per le persone LGBTI nei paesi che criminalizzano l’omosessualità. V orrei poi sottolineare un altro tema su cui ci battiamo: l’introduzione di un divieto di trattamenti e interventi chirurgici non consensuali di normalizzazione sessuale sui bambini intersex, se non salvavita. Si tratta di una delle violazioni più atroci dei diritti umani che si perpetuano oggi in Italia e deve cessare subito".

3.⁠ "Nel 2024 c’è una grande opportunità per migliorare le cose: votare +Europa alle elezioni europee. L’Europa è da sempre il motore del progresso in Italia sui diritti umani delle persone LGBTI. Noi stiamo adottando un manifesto liberale arcobaleno elaborato da associazioni LGBTI+ liberali e partiti membri di ALDE Party e Renew Europe (il partito liberale europeo) che ci porrà ancora una volta alla testa della lotta per i diritti LGBTI+, non solo in Italia, ma in Europa". 4.⁠ ⁠ "Sin dalla sua nascita, nel 2017, +Europa ha fatto battaglie politiche concrete per i diritti umani delle persone LGBTI+ in Italia e in Europa. Continueremo a farlo e, grazie al manifesto liberale arcobaleno, che segue un manifesto nostro partitico dello stesso segno, inseriremo nel nostro programma elettorale la piattaforma più avanzata di diritti e doveri per le persone Lgbti+". Fratelli d'Italia: "Nessuna battaglia contro le famiglie omogenitoriali"

Ester Mieli, senatrice di Fratelli d’Italia e responsabile Pari Opportunità e contrasto alle discriminazioni 1.⁠ "Per il governo Meloni i diritti umani coincideranno sempre con la piena tutela della libertà. Non ci si deve aspettare niente di diverso da quello che abbiamo detto: nessuno dovrà temere per le proprie scelte individuali e per la propria libertà. Non abbiamo alcuna intenzione di comprimere diritti ma semmai di aggiungerne. 2.⁠ ⁠ "Facciamo chiarezza. Sulla maternità surrogata la nostra posizione è nota. Già nella scorsa legislatura, Fratelli d’Italia aveva presentato una proposta di legge, che aveva come prima firmataria Giorgia Meloni, per perseguire la maternità surrogata come reato universale. Dietro questa attività c’è un vero e proprio giro d’affari che coinvolge principalmente donne povere o, comunque, in condizioni economicamente disagiate. La sinistra, per non parlare della barbarie dell’utero in affitto, utilizza espressione edulcorate come “gestazione per altri” e si nasconde dietro presunti diritti negati ai minori, i quali, in realtà, in Italia, hanno tutele garantite ad ogni livello, a prescindere da chi siano i loro genitori. La battaglia di Fratelli d’Italia contro l’utero in affitto non è una battaglia contro le famiglie omogenitoriali. Dai dati che abbiamo visto, infatti, emerge chiaramente che il ricorso alla maternità surrogata è utilizzato in maniera maggiore dalle coppie etero: si tratta, pertanto, di una battaglia contro la pratica in sé, che consideriamo aberrante, perché trasforma la vita in una merce ed umilia la dignità delle donne". 3.⁠ "Il Governo Meloni scelto dagli italiani dopo anni di presidenti del Consiglio scelti nelle stanze dei palazzi risponde solo agli italiani. I precedenti governi che attraverso le loro politiche scellerate hanno pensato bene di intrappolare il popolo italiano in una pericolosa forbice di precarietà e sudditanza. Loro pensavano a spendere i soldi degli italiani in banchi a rotelle e monopattini e a indebitarci con il superbonus e quel “gratuitamente” che Conte raccontava agli italiani. Con il governo Meloni, l'occupazione in Italia è ulteriormente migliorata. A ottobre 2023 viene confermato il trend di crescita, infatti l'Italia ha registrato un ulteriore aumento dell'occupazione dello 0,1%, corrispondente a 27 mila nuovi occupati. Con Fratelli d’Italia, alla guida del Governo Meloni, si cambia registro. L’abolizione del Reddito di Cittadinanza, il taglio del cuneo fiscale, gli incentivi alle aziende per le assunzioni a tempo indeterminato, l’inclusione attiva al lavoro attraverso corsi di formazione per la qualificazione e riqualificazione professionale, sono alcuni esempi delle nostre politiche attive sul lavoro che mirano a donare nuovo vigore alle forze produttive del paese restituendo dignità e responsabilità ai cittadini. Siamo sulla strada giusta".

4.⁠ ⁠ "Nessuno dovrà temere per le proprie scelte. Lo dice l’articolo 3 della nostra Costituzione e le sinistre che invocano la fine dei diritti come facevano in campagna elettorale dicendo che questo Governo non sarebbe stato all’altezza dimostra di continuare a mentire agli Italiani. Giorgia Meloni ha ridato alla nostra Nazione l’orgoglio, il protagonismo e l’ottimismo che mancava da troppo tempo mentre sta rammendando un’Italia lasciata in eredità".

Lega per Salvini: "Sanzionare chi discrimina in base all'orientamento sessuale" Laura Ravetto, Lega per Salvini e responsabile nazionale pari opportunità. 1. "La Lega rispetta da sempre la libertà sessuale di tutti. Supportiamo l’esercizio dei diritti di tutte le persone naturalmente nella consapevolezza che ogni diritto vada sempre esercitato nel rispetto dei diritti altrui e che pertanto la libertà di ognuno non debba mai limitare la libertà degli altri. Da questo punto di vista ci pare che il nostro sia un Paese rispettoso dei diritti e delle esigenze collettive". 2.⁠ ⁠ "La Lega ritiene da sempre che, quando si parla di genitorialità, si debba partire dai diritti dei bambini e non dalle aspettative genitoriali degli adulti e che il diritto di ogni bambino sia quello di avere una madre e un padre. Nel caso della maternità surrogata riteniamo che ci sia un indebito sfruttamento del corpo della donna. La maternità surrogata vorrebbe ridurre le donne a mere “incubatrici” per altri e risponde ad esigenze che sono perlopiù di business. Quanto all’omobitransfobia, la Lega aveva una proposta di legge volta a sanzionare qualunque comportamento offensivo e discriminatorio ma purtroppo l’insistenza della sinistra sul ddl Zan - che tra i suoi articoli aveva anche l’obbligo di insegnamento ai bimbi delle scuole elementari delle questioni sessuali/LGBTQIA+ - non ha consentito di approvare un testo condiviso. La Lega sostiene infatti la necessità di prevedere sanzioni per coloro che discriminano a causa degli orientamenti sessuali ma ritiene con altrettanta forza che l’educazione alla sessualità – specialmente nei confronti dei bambini in tenera età – spetti alle famiglie e non vada introdotta nelle aule scolastiche come peraltro chiedono legittimamente moltissimi genitori italiani". 3.⁠ "Da responsabile nazionale pari opportunità della Lega sono convinta che quando si parla di diritti si debba parlare dei diritti di tutti e quindi anche – e lasciatemi dire soprattutto in questo momento storico – di diritti delle donne, auspico che il 2024 sia l’anno della svolta contro la violenza sulle donne e questo anche grazie ai recenti provvedimenti di natura non solo sanzionatoria ma anche culturale e formativa approvati dal Governo e da questa maggioranza".

4.⁠ ⁠ "La Lega si pone verso la comunità LGBTQIA+ in modo rispettoso ma ferma nelle sue convinzioni: tutela delle aspettative di tutti ma con priorità ai diritti dei bambini".

Movimento 5 Stelle: "Semplificare le adozioni per tutti" Alessandra Maiorino, s enatrice e vice capogruppo del Movimento 5 Stelle, c oordinatrice del comitato politiche di genere e diritti civili 1.⁠ "Assolutamente no. Lo sono solo apparentemente, ma non nei fatti. Le stesse unioni civili sono un istituto discriminatorio, un’unione che potremmo definire di serie B, pensato per le coppie dello stesso sesso, mentre le coppie di sesso diverso hanno accesso al matrimonio propriamente detto, con tutti i doveri e i diritti ad esso connessi, non ultimo quello del riconoscimento automatico dei figli e quello di adottare bambini. Per questo credo che vi sia ancora una disparità di trattamento tra le persone LGBT e quelle eterosessuali". 2.⁠ "Sul riconoscimento dei figli, purtroppo, questo governo ha fatto scrivere una brutta pagina al nostro paese, umiliandolo nel momento in cui si trattava di riconoscere il Certificato di filiazione europeo, un documento che consente a tutti i bambini e le bambine che circolano all’interno dell’Unione Europea e che hanno genitori dello stesso sesso di avere diritti certi ovunque. Peraltro, qui si parla non tanto di diritti delle persone LGBTQIA+, ma di diritti dei minori e mi preme ancora una volta ricordare che i diritti dei minori vengono prima di quelli delle persone adulte. Questa maggioranza ha avuto il coraggio di calpestare i diritti dei bambini in nome di un impianto ideologico che legittima solo la famiglia formata con matrimonio tra un maschio e femmina. Poi hanno dovuto correre ai ripari e correggere se stessi, ingoiando un rospo e sostanzialmente ha prevalso la ragione. Ma la brutta figura era fatta. Per quel che riguarda l'affermazione di genere, sappiamo che la legge ancora vigente è datata ed è stata superata dalla giurisprudenza e che, quindi, sarebbe auspicabile un adeguamento. Quando venne approvata, nel 1982, era una legge che poneva l’Italia all'avanguardia rispetto agli altri paesi europei. Le persone transgender sono le più oggettivamente discriminate, a causa di una realtà che è scarsamente comprensibile a chi è al di fuori di queste tematiche: è urgente e opportuno fare informazione, lavorare sul piano culturale per costruire una vera possibilità di integrazione di queste persone. È urgente un nuovo assetto sia normativo che culturale. Sulla maternità surrogata, invece, c’è una narrazione tossica, che demonizza e criminalizza le persone che vi hanno fatto ricorso. Non dimentichiamoci che è a metà dell’iter la legge voluta da Fratelli d’Italia che rende la gestazione per altri reato universale. Questa criminalizzazione, questa narrazione tossica è disgustosa. È palese che questa è una delle modalità che la scienza ci mette a disposizione per diventare genitore, soprattutto ora che si parla tanto di denatalità; è altrettanto chiaro che va strettamente regolamentata e normata, per evitare che possa dare adito a qualunque forma di sfruttamento. Aggiungo anche che andrebbe semplificata la possibilità di ricorrere all’adozione per tutte e tutti, anche per le persone singole, sia eterosessuali che LGBTQIA+. Noi stiamo lavorando in tal senso con delle proposte tese a semplificare l’adozione e renderla accessibile a tutti e tutte. Per quanto riguarda la proposta di legge sulla omolesbobitransfobia, è noto come quel testo sia la sintesi di ben 5 disegni di legge. Sette degli articoli, se ricordo bene, vengono dalla mia proposta, in particolare l’articolo che istituisce la giornata dell’omolesbobitransfobia nelle scuole, così come i percorsi di educazione al rispetto nelle scuole. Il mio partito non ha soltanto sostenuto la legge, ha contribuito enormemente nello scriverla. C’è un altro punto che mi sta a cuore, quello relativo all’intervento, approvato grazie a un nostro emendamento, per i centri di rifugio e accoglienza per le persone LGBTQIA+, con un fondo strutturale di 4milioni: è una cosa di cui ci intestiamo il risultato. Siamo convinti che si debba lottare anche per ottenere l’educazione sessuale nelle scuole, in modo da contrastare la violenza di genere. Ma purtroppo questo governo si oppone a qualunque serio discorso in questo campo".

3. "Noi siamo orgogliosi di ciò che abbiamo fatto: grazie al fondo nazionale istituito dal governo Conte nel 2021, le associazioni LGBTQIA+ riescono a fare un ottimo lavoro sul territorio. Oggi ci sono 43 sportelli e case rifugio per chi ancora subisce discriminazione o viene disconosciuto dalla famiglia per via del proprio orientamento sessuale o identità di genere. Si dovrebbe continuare a lavorare su questo, si potrebbero sostenere con ulteriori risorse le associazioni, non solo per sostenere le vittime, ma anche per evitare che ve ne siano di nuove. Ma non siamo noi oggi al governo e questa maggioranza non è né qualificata, né interessata a occuparsi di questi temi". 4.⁠ ⁠ "Il Presidente Conte, incontrando un giorno alcuni esponenti della comunità LGBTQIA+, disse: “Sarebbe bello sostituire tutte le lettere dell’acronimo utilizzato per indicare la comunità LGBTQIA+ con il simbolo dell'infinito, perché le sfaccettature e le declinazioni dell'animo e della natura umani sono potenzialmente infinite”.

Partito Democratico: "Proposta di legge su matrimonio egualitario e adozioni per tutti" Alessandro Zan, d eputato del Partito Democratico, attivista LGBT, relatore del disegno del progetto di legge contro l’omolesbobitransfobia , d 1.⁠ ⁠ "L’Italia, come tutti gli altri grandi Paesi occidentali, ha vissuto e sta vivendo tutt’oggi una evoluzione dei costumi, la società cambia e diventa sempre più consapevole di sé stessa e della sua complessità. Ma rispetto agli altri paesi, il nostro Paese è rimasto drammaticamente indietro sul piano giuridico e politico. Infatti, non esiste una legge che contrasti l’odio e le violenze contro le persone queer, le unioni civili appaiono ormai come una legge vecchia e discriminatoria, e il governo Meloni ha attivato una vera e propria crociata contro le famiglie arcobaleno e i loro figli, negandone i diritti che invece l’Unione Europea chiede siano pienamente riconosciuti in tutti gli stati dell’Unione." 2.⁠ "Ho presentato un progetto di legge a mia prima firma, e con l’ampio sostegno di altri 51 tra colleghe e colleghi del PD (segretaria Schlein compresa) per introdurre anche in Italia il matrimonio egualitario, consentire l’adozione anche per le coppie omogenitoriali e le persone single e riconoscere finalmente i diritti di tutte le famiglie. Questo a dimostrazione che il PD è compatto sulla battaglia per il riconoscimento dei diritti di tutte le persone. Il contrasto all’odio e alle violenze omolesbobitransfobiche rimane una nostra priorità, la grande mobilitazione che il PD ha saputo mettere in campo nel Paese a sostegno del DDL Zan ne è la dimostrazione. Quanto alla gestazione per altri, che è bene ricordare essere già vietata nel nostro Paese, le sensibilità nel Partito Democratico sono molteplici, io sono personalmente a favore di una forma solidale, ma tutte e tutti siamo d’accordo sulla necessità di riconoscere gli stessi diritti a tutti i bambini e a tutte le famiglie". 3.⁠ ⁠ "Il Partito Democratico è all’opposizione di un governo fortemente reazionario, che ha fatto della discriminazione verso la comunità lgbtqia+ una precisa cifra politica, al pari di quanto accade in Ungheria con Orban. È chiaro che, come forza di minoranza in Parlamento, è complicato far approvare in questa legislatura leggi di civiltà che il nostro Paese aspetta da troppo tempo. È altresì pericoloso iniziare una discussione nel merito di un provvedimento sui diritti, con il rischio che la destra compattamente lo stravolga e approvi una legge di fatto ancor più discriminatoria. Quindi il PD, come è e sempre stato, sarà baluardo in Parlamento dei diritti delle persone lgbtqia+, come peraltro impone la Costituzione, e sarà alfiere in Europa delle istanze condivise da tutto il Partito Socialista Europeo: le elezioni Europee del prossimo giugno saranno uno spartiacque epocale sulla direzione che vorremo far prendere all’Unione".

4.⁠ ⁠ "Il PD, con la guida di Elly Schlein, ha finalmente una posizione chiara e coraggiosa nel merito: diritti civili e diritti sociali vanno insieme, si tengono per mano, una società equa non può vedere l’avanzamento degli uni senza l’avanzamento degli altri, come diritti della persona. La destra di Giorgia Meloni, infatti, attacca gli uni e anche gli altri perché lo scopo è indebolire la democrazia. I diritti invece rendono più libere le persone, e una società più libera e giusta è una società meno soggiogata al potere politico".

Italia Viva: "L'unica legge che ha inciso sui diritti l'abbiamo portata a casa noi" Raffaella Paita, senatrice di Italia Viva 1. "Il rispetto e i diritti delle minoranze sono un elemento imprescindibile in una democrazia: l’Europa ha buoni standard ma ci sono Paesi come l’Ungheria dove ciò non avviene, per cui nel complesso mi sento di dire che c’è ancora molto da lavorare in questa direzione". 2. "Italia viva non è una caserma ma un partito riformista, per questo ha all’interno posizioni differenti su questi temi come sui temi etici, ma certo non sui diritti dei bambini: che siano figli di coppie etero o omosessuali, non deve rilevare. Vanno garantiti. Per quanto riguarda le persone transgender certo che si possono migliorare molte cose a partire dalla lotta alla discriminazione di cui sono vittime. In merito alla maternità surrogata, sono personalmente contraria: che sia Musk ad usarla o una coppia omosessuale è poco rilevante, perché vanno considerati i diritti delle donne e dei minori che possono essere violati da questa pratica". 3.⁠ "L’Italia è riuscita a fare una svolta epocale con le unioni civili varate dal Governo Renzi: con la decisione di limare il testo trovando un compromesso e imporre la fiducia, portammo a casa la legge. La politica riformista è questa: dialogare e portare a casa le leggi, non gli slogan. Provammo a fare lo stesso con il Ddl Zan ma il Pd preferì piantare una bandierina anziché scrivere una legge in gazzetta ufficiale. Ecco, con lo spirito riformista sono certa che se i diritti faranno un passo avanti in questo Paese sarà grazie a chi come noi crede nel dialogo e non nell’assolutismo". 4. "Matteo Renzi è l’uomo che ha portato a casa l’unica legge che ha inciso davvero sui diritti: senza ideologia, con spirito di inclusione."

Un sondaggiodel 2023 ha stimato che, rispetto alla popolazione intervistata, in Italia il 9% delle persone si definisce appartenente alla comunità LGBTQIA+ . Questo significa che alle prossime elezioni europee che si terranno a giugno, 1 italiano su 10 andrà a votare per il rinnovo del Parlamento europeo scegliendo in base al proprio orientamento politico, ma anche con un’attenzione alla visione e alla progettualità che le varie forze propongono agli elettori in ambiti come l’orientamento sessuale e l’identità di genere, declinati nelle più reali e concrete necessità pratiche nella vita di queste persone. Ci sono ancora temi che attendono di essere definiti e normati e a volte si ha l’impressione che le iniziative che vengono dibattute nel nostro parlamento dipendano solo da direttive e indicazioni – se non da richiami – in arrivo da Bruxelles, che spronano i paesi membri ad armonizzare gli impianti giuridici e i servizi dedicati a questi cittadini.Abbiamo pensato di rivolgere quattro domande adelle varie forze politiche presenti nel nostro Parlamento. Non si tratta necessariamente di opinioni e visioni ufficiali dei loro partiti su questi temi. In alcuni casi, si tratta delle opinioni del singolo parlamentare, ma troviamo che sia comunque importante cominciare a capire quali siano i dibattiti interni alle forze politiche del nostro paese. Le domande sono le seguenti:rappresentante di